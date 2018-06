Les infos du jour en France

Le défi du fair-play financier parisien. Le Paris Saint-Germain doit récolter de l’argent avant le 30 juin et cela semble bien parti pour eux. En effet, après avoir récupéré 10 millions d’euros avec le transfert d’Odsonne Edouard (20 ans) au Celtic Glasgow, c’est désormais Javier Pastore (29 ans) qui s’est engagé officiellement avec l’AS Roma pour 24,7 millions d’euros. Il a signé un contrat de 5 ans dans la Ville Eternelle et portera le numéro 27. Yuri Berchiche (28 ans) va filer à Bilbao pour 20 millions d’euros, lui aussi avant le 30 juin. Mais ce n’est pas fini. Alphonse Areola (25 ans) se serait mis d’accord avec le Napoli pour un transfert cet été. Les Napolitains seraient désormais disposés à lâcher les 35 millions d’euros demandés par le PSG. Reste le cas Edinson Cavani (31 ans). L’Uruguayen serait suivi par la Juventus Turin qui pourrait tenter le coup en cas de départs d’une de ses stars en attaque. Enfin, Hatem Ben Arfa (31 ans) qui ne sera plus officiellement parisien dans 4 jours a lui aussi des pistes. La dernière en date mène à Saint-Etienne où Jean-Louis Gasset l’aurait contacté personnellement à plusieurs reprises.

En bref en France

Info FM : Selon nos informations, le technicien français Hervé Renard, sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Maroc, souhaite relever un nouveau défi. Il a d’ailleurs posté un message sur ses réseaux sociaux laissant entendre un possible départ. Il dispose déjà de quelques touches dans certains clubs et sélections telles que l’Algérie pour l’après-Rabah Madjer.

Info FM : Selon nos informations, le Français Nicolas Diguiny (30 ans) est attendu demain pour signer à l’Aris Salonique FC, promu en Super League (Grèce) la saison prochaine. L’attaquant formé à l’OC Vannes était en fin de contrat à l’Atromitos FC où il a inscrit 10 buts en 28 matches la saison dernière.

Le Parisien et France Football croient savoir que Nicolas Douchez (38 ans), sur qui le RC Lens ne compte plus, tiendrait un accord de principe avec le Red Star, promu en Ligue 2.

La Gazzetta dello Sport croit savoir qu’Arlind Ajeti (24 ans), défenseur central international albanais du Torino, pourrait être prêté du côté de Nîmes, promu en Ligue 1.

Selon les informations de L’Équipe, Clément Grenier (27 ans), parfaitement relancé lors du dernier semestre à Guingamp, a l’embarras du choix cet été. Rennes, Everton, Fulham, Newcastle, l’AC Milan et Fenerbahçe sont tous intéressés par l’international tricolore formé à l’Olympique Lyonnais.

L’AS Saint-Étienne semble laisser tomber le dossier Rémy Cabella (28 ans), jugé trop cher. Mais d’après L’Équipe et France Football, les Verts ne manquent pas d’ambitions pour le remplacer, avec notamment Hatem Ben Arfa (31 ans) en tête d’affiche.

Yannis Salibur (27 ans) est régulièrement annoncé sur le départ de Guingamp depuis un an et demi. Selon L’Equipe, le joueur de 27 ans est courtisé en MLS et en Allemagne. L’Impact Montréal de Rémi Garde, le Chicago Fire et les Sounders de Seattle sont sur ses traces. Salibur est sous contrat jusqu’en 2019 et pourrait partir pour environ 5 M€.

William Bianda va bien s’engager à la Roma. Philippe Montanier, l’entraîneur du RC Lens a confirmé en conférence de presse ce mardi le départ du défenseur de 18 ans. « Il est en partance. Comme tout n’est pas encore finalisé, même si c’est plus Eric Roy qui s’occupe de cela, j’ai préféré qu’il ne soit pas là. Lui aussi a peut-être l’esprit un peu ailleurs et perturbé. On va voir si ça se confirme dans les prochains jours. »

D’après le président de Dijon Olivier Delcourt, le club va prêter sans option d’achat son milieu de terrain Eden Massouema (20 ans) à Valenciennes en Ligue 2. Le joueur avait été recruté au Paris FC il y a un an.

En quête d’un suppléant à Issa Diop (21 ans), parti à West Ham, Toulouse aurait fait de Modou Diagne (24 ans) sa priorité en défense centrale d’après la Dépêche du Midi. Le joueur de 24 ans est encore sous contrat avec Nancy jusqu’en 2019.

Prêté ces deux dernières saisons à Rennes puis Sochaux en Ligue 2, Aldo Kalulu (22 ans) ne reviendra pas à l’OL. À en croire Le Parisien, Lyon a trouvé un accord avec le FC Bâle pour un transfert de l’attaquant de poche autour de 800 000 € avec des bonus.

C’est officiel en France !

L’AC Ajaccio annonce l’arrivée de Benjamin Leroy (29 ans) en provenance de Dijon. Le gardien s’est engagé avec l’écurie corse jusqu’en juin 2020.

Benjamin Leroy, gardien du DFCO, s’est engagé ce matin pour une durée de deux années sous les couleurs de l’AC Aiacciu. Le portier apportera toute son expérience et sa sagesse au groupe ajaccien. Benjamin Leroy est la première recrue estivale à Timizzolu. https://t.co/y8501jsRGr pic.twitter.com/ITjJV6hqAV — AC Ajaccio (@ACAjaccio) 26 juin 2018

Le RC Lens et le Qarabaq FK ont trouvé un accord pour le transfert d’Abdellah Zoubir (26 ans).

#mercato Le #rclens et le Qarabag FK ont trouvé un accord concernant le transfert de l’attaquant lensois Abdellah Zoubir. Nous lui souhaitons une bonne continuation après ses deux saisons sous le maillot sang et or. pic.twitter.com/gJyzEp3nz5 — Racing club de Lens (@RCLens) 26 juin 2018

Le gardien Clément Anet (20 ans) a signé son premier contrat professionnel avec Laval. Il s’est engagé pour deux ans plus une année en option.

Nicolas Taravel (23 ans) s’est engagé avec Grenoble pour les deux prochaines saisons. Le défenseur central arrive de Paphos en première division chypriote.

Taravel arrive au GF38 ! Une nouvelle recrue, défensive, au GF38. https://t.co/xib87y7H5J#GF38 — GF38 Officiel (@GF38_Officiel) 26 juin 2018

Le milieu de terrain Joris Gouache (20 ans) est prêté à Montpellier.

Le jeune attaquant @JorisGouache_7 va aller s’aguerrir en National et chercher du temps de jeu. Il est prêté à Concarneau pour la saison 2018-2019 Bonne chance Joris ! pic.twitter.com/JgH0xrwoIj — MHSC (@MontpellierHSC) 26 juin 2018

Les Chamois Niortais ont officialisé la venue de Valentin Jacob (24 ans). Le milieu de terrain a signé un contrat de 3 ans. Il évoluait cette saison à Annecy (N2).

[#Mercato] Valentin Jacob s’engage pour 3 ans avec la #TeamChamois. Découvrez la première réaction de notre nouveau milieu de terrain.#Jacob2021 https://t.co/tr64TdBsA0 pic.twitter.com/Po2TfCdkBB — Chamois Niortais FC (@ChamoisNiortais) 26 juin 2018

Les infos du jour à l’étranger

L’Inter Milan s’active. C’est officiel, Radja Nainggolan (30 ans) est un Intériste. Le désormais ancien milieu de terrain de la Roma est transféré pour 24 millions d’euros plus deux joueurs. Il s’agit de Davide Santon (27 ans) et Nicolo Zaniolo (18 ans) qui s’engagent donc avec la Roma. Mais les Nerazzurri ne comptent pas s’arrêter à l’arrivée de Nainggolan. Plusieurs pistes seraient à l’étude notamment sur le plan offensif. À celle connue menant à Malcom (21 ans), les Intéristes s’intéressent aussi à Yacine Brahimi (28 ans), actuellement au FC Porto, et à l’attaquant du Milan AC, Suso (24 ans). Le défenseur de l’Atlético Madrid, Vrsaljko (26 ans) serait aussi dans la short-list milanaise.

OFFICIAL Davide Santon is an #ASRoma player !



The Italian defender becomes our sixth signing of the summer ! pic.twitter.com/kRArT3p59I — AS Roma English (@ASRomaEN) 26 juin 2018

En bref à l’étranger

Toute proche d’enrôler João Cancelo (24 ans), la Juventus serait également intéressée par l’attaquant Rodrigo Moreno (27 ans) selon le Superdeporte. Mais ce dernier a récemment prolongé son contrat avec le Valence CF jusqu’en 2022.

Le Corriere dello Sport croit savoir que la Juventus Turin aurait un œil sur Diego Godin (32 ans, Atlético Madrid) en cas de départs de Medhi Benatia (31 ans) et Daniele Rugani (23 ans).

Superdeporte explique qu’André Gomes (24 ans) pourrait faire son retour au FC Valence cet été. Marcelino apprécie le profil du milieu de terrain portugais en difficulté au FC Barcelone. Seulement, le prix demandé par les Blaugranas (30 M€) complique pour l’heure l’opération.

La Juventus Turin envisagerait de passer à l’attaque pour Edinson Cavani (31 ans, Paris SG) ou Robert Lewandowski (29 ans, Bayern Munich) « en cas de départ d’un de ses poids lourds » Gonzalo Higuain (30 ans), Miralem Pjanic (28 ans) ou Paulo Dybala (24 ans), annonce Tuttosport.

Marouane Fellaini a annoncé en conférence de presse ce mardi qu’il révélerait ses intentions ou sa destination future le 1er juillet. Le milieu de terrain belge de 29 ans est en fin de contrat à Manchester United.

La Lazio s’apprête à perdre Sergej Milinkovic-Savic (23 ans), qui est très courtisé notamment par le Real Madrid ou encore le PSG. Pour le remplacer, le club italien pense à Aaron Ramsey (27 ans) d’après le Corriere dello Sport.

Après trois saisons presque blanches à Liverpool à cause de nombreuses blessures, Danny Ings (25 ans) a décidé de quitter le club de la Mersey. Pourtant sous contrat jusqu’en 2020, il estime qu’un départ est la meilleure solution pour rebondir.

C’est officiel à l’étranger !

Abdou Diallo rejoint le Borussia Dortmund. Le défenseur central international Espoirs tricolore s’est engagé avec le club de la Ruhr jusqu’en juin 2023.

Heute in Dortmund... pic.twitter.com/1N4WKU79Js — Borussia Dortmund (@BVB) 26 juin 2018

Thorsten Kirschbaum (31 ans) a signé en faveur du Bayer Leverkusen. Il débarque en provenance de Nuremberg en 2e division allemande.