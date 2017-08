Les infos du jour en France

Le PSG va devoir sacrifier du monde pour Mbappé. Ce mardi matin, la presse française est unanime, il faudra des ventes au Paris Saint-Germain pour espérer conclure l’arrivée de Kylian Mbappé. Les dirigeants parisiens devront trouver la maudite somme de 60 millions d’euros pour amortir le transfert de Neymar et rentrer dans les clous du fair-play financier. Et pourquoi pas rêver à une fin de mercato hallucinante... avec Mbappé ! D’après les informations de L’Equipe, Serge Aurier est très courtisé sur ce mercato. La Juventus et l’Inter ont des accords sur les contrats avec le joueur. Pour Tottenham tout est ok dans les grandes lignes quand Chelsea attend de voir. Les clubs anglais attendent l’évolution de la situation juridique du joueur pour avancer plus concrètement. Blaise Matuidi, lui, se rapproche de la Juventus. Julian Draxler intéresse Liverpool et la Roma. Ben Arfa, Lucas et Di Maria pourraient aussi être sacrifiés. Jesé, lui, est déjà sur le départ. Il devrait être prêté à Stoke City.

En bref en France

Info FM : Selon nos informations, le Monégasque Youssef Aït Bennasser (21 ans) doit être prêté à Caen aujourd’hui.

Info FM : Jean-Louis Leca devrait rester en Corse sauf retournement de situation. Le gardien du Sporting Club de Bastia va s’engager avec l’AC Ajaccio ce mercredi. À moins que l’AEK Athènes ou un club turc, dont le nom n’a pas filtré, reviennent à la charge avant minuit, Leca sera Ajaccien cette saison.

Info FM : Il y a quelques jours, Lunéville devait boucler l’arrivée de Pape Diakhaté. Mais le dossier a traîné suite à des problèmes administratifs d’après nos informations. Cela est réglé et l’ancien joueur de l’OL a signé un contrat d’un an avec le club de CFA.

D’après les informations de L’Equipe, l’Olympiakos, le CSKA Moscou, Gérone, Brighton et Birmingham City (D2 anglaise) veulent s’attacher les services de l’attaquant portugais de Lille Eder. Mais ils veulent tous un prêt, ce qui risque de contrarier le LOSC, désireux de vendre Eder contre 6 millions d’euros.

Sur son compte Twitter, Clément Grenier a réagi avec force aux rumeurs de transfert le concernant. On a parlé de Toulouse, ce qu’il a démenti. « Entre hier et aujourd’hui... je n’ai lu que des conneries ! Il n’y a peut-être rien à dire en ce moment ?? Vous me faites rire. Et surtout, sachez que j’ai faim et que je ne lâcherai jamais rien comme je l’ai toujours fait !! Je travaille et je suis prêt !! »

À en croire nos confrères allemands de Bild, l’OGC Nice serait venu aux renseignements pour Vieirinha, milieu de terrain de Wolfsbourg. Le Portugais de 31 ans est lié encore une saison au VFL mais souhaite rebondir ailleurs, après une saison blanche (23 matches). D’autres clubs se sont positionnés. C’est le cas du PAOK Salonique, qui lui proposerait 1,2 million d’euros par an pour le faire revenir mais aussi Stuttgart.

La Dernière Heure assure ce mardi que Yassine El Ghanassy (Ostende) va rejoindre dans les prochains jours le FC Nantes. Les deux clubs seraient d’accord pour un transfert d’environ un million d’euros.

C’est officiel en France !

Jérémy Clément (ASSE) est un joueur de Nancy

Monaco prête Dias à la Fiorentina pour deux ans, avec une option d’achat.

Nuovo arrivo in casa viola :

ufficiale Gil Bastiao Dias dall’AS Monaco

I dettagli >>https://t.co/nC34skRZw3#BattitiViola pic.twitter.com/HHaSs7tc5p — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 15 août 2017

Anthony Scaramozzino signe à Laval

Les infos du jour à l’étranger

Man City offre un pont d’or à Sanchez. Selon le Telegraph, Manchester City serait prêt à offrir un juteux salaire de 440 000 euros par semaine à Alexis Sanchez. Ce qui en ferait le joueur le mieux payé des Citizens. Mais Arsenal ne compte pas le céder à un concurrent direct en Premier League malgré une offre de 66 millions d’euros à venir.

Tottenham va d’échec en échec. Les Spurs auraient convaincu le défenseur central de l’Ajax Amsterdam, Davinson Sanchez de rejoindre leurs rangs. Le Colombien aurait demandé à l’Ajax de le laisser partir à Tottenham. Mais les dirigeants néerlandais auraient refusé la première offre formulée par les Londoniens. Le vice-champion d’Angleterre aurait aussi transmis une offre de 27 millions d’euros pour Ryan Séssegnon, le défenseur de Fulham de 17 ans. Mais cette offre a été repoussée par les Cottagers. Dans le sens des départs, l’attaquant néerlandais Vincent Janssen intéresse fortement Stoke City.

En bref à l’étranger

D’après la Cadena Cope, le Barça va se réunir dans les prochaines heures avec l’agent du joueur et les dirigeants de Liverpool pour boucler le transfert de Philippe Coutinho. Le montant de l’opération devrait dépasser les 100 M€.

L’ultimatum lancé par la Roma à Leicester pour Mahrez prend fin ce mardi à minuit. Ainsi, selon Sky Sports Italia, l’agent du joueur tenterait de convaincre les dirigeants italiens de gonfler leur offre. La Louve a offert jusqu’à 35 M€ mais l’agent leur demande de faire un effort de 10 M€ supplémentaire. L’Algérien a lui très envie de rejoindre le club romain.

L’agent de Lucas Perez a confié à Sky Sports qu’il demandé à Arsenal de faciliter le départ de son poulain vers le Deportivo La Corogne. Le club espagnol aurait formulé une offre de 12 millions d’euros.

Simon Falette, défenseur du FC Metz, deviendra bientôt un joueur de l’Eintracht Francfort. La formation allemande a posté ce mardi 15 août un message sur son compte Twitter. « Nous attendons avec impatience l’arrivée de Simon Falette aujourd’hui pour la visite médicale », est-il inscrit.

D’après Le Buteur, Watford a jeté son dévolu sur Islam Slimani (Leicester). L’attaquant algérien espère toujours s’imposer chez les Foxes.

Interdit de recruter jusqu’en janvier, l’Atlético Madrid a envisagé diverses solutions pour enrôler Diego Costa dont Antonio Conte ne veut plus à Chelsea. Mais d’après la Cadena Ser, le club espagnol se lasserait de cette situation et envisage d’abandonner cette piste.

C’est officiel à l’étranger

Le milieu de terrain serbe Sasa Lukic quitte le Torino. Il est prêté une saison à Levante.