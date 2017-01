Les infos du jour en France

Le PSG intensifie son dégraissage ! Alors qu’il voulait rejoindre Las Palmas sous la forme d’un prêt cet hiver, Jesé devrait finalement rejoindre Middlesbrough selon L’Équipe. Les Anglais ont les moyens financiers de payer son salaire. Malgré une dernière offensive de Las Palmas, le Canterano devrait filer en Premier League. « Jesé Rodriguez est un joueur avec qui j’ai déjà travaillé et je sais à quel point il est bon. Son prochain transfert sera important pour lui et j’espère pouvoir le convaincre. Aucun joueur n’est plus important que l’équipe, mais l’offre doit être bonne pour le club avant qu’un joueur parte », a glissé le manager de Boro Aitor Karanka en conférence de presse ce jeudi. Lorenzo Callegari se rapproche aussi d’un départ. Le jeune Parisien signera dans les prochaines heures un nouveau contrat jusqu’en 2020 avec le PSG avant d’être prêté, avec option d’achat et clause de rachat, au Genoa jusqu’en juin 2018. Jean-Kévin Augustin pourrait toujours quitter la capitale française d’ici la fin du mois de janvier 2017.

Enfin, Benfica a dévoilé les dessous de l’opération Gonçalo Guedes au PSG : « La SAD Sport Lisboa et Benfica informe, conformément à l’article 248 du Code des valeurs mobilières, avoir trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain pour le transfert à titre définitif des droits de l’athlète Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes pour le montant de 30 millions d’euros. À noter que l’accord prévoit un bonus supplémentaire de sept millions d’euros, en cas de futur transfert de l’athlète du Paris Saint-Germain vers un tiers club et selon les conditions contractées. »

En bref en France

Alors qu’il n’a pas encore rejoint l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet (West Ham) fait parler de lui. L’Équipe annonce que les pensionnaire de l’Orange Vélodrome vont lui offrir un salaire annuel de 7 millions d’euros bruts.

Interrogé par Le Progrès, Eric Castagnino, l’agent de Jordan Ferri, a confié. « Cela va coincer avec Galatasaray. Dans une opération comme celle-ci, il faut que toutes les parties tombent d’accord, ce n’est pas le cas ».

De passage en conférence de presse ce jeudi au Domaine de Luchin, Patrick Collot a fait le point sur le mercato : « Combien de joueurs arriveront ? Aux alentours de 4. Rien n’est établi ». Il a ensuite évoqué le départ de Mounir Obbadi pour Nice : « C’était un joueur important. Il nous a fait part de sa situation personnelle ». Toujours à Lille, Gérard Lopez est officiellement le président du LOSC. Ce qui signifie que le club va pouvoir accélérer sur le mercato.

D’après L’Équipe, Jonathan Pitroipa (Al-Nasr, ex-Rennes) intéresse le FC Nantes.

Ouest-France annonce que Faïz Selemani (FC Lorient) va être prêté à Tours cet hiver. Le défenseur est attendu demain.

Info FM : d’après nos informations, l’essai de Habib Habibou avec le club sud-coréen (Ulsan Hyundai) a été concluant. Mais pour le moment, le joueur refuse de s’engager avec le club puisque les négociations bloquent au niveau financier.

Info FM : selon nos informations, Thomas Ephestion (AS Béziers) est proche de signer à Lens. Le Français a refusé une offre de Montpellier et préfère le projet lensois.

C’est officiel !

Sur son compte Twitter, Junior Alonso a annoncé son arrivée à Lille. Une information confirmée ensuite par son club de Cerro Porteño.

Todo en su tiempo y momento ! Y dicen por ahí que los sueños no se cumplen.!! pic.twitter.com/lAb1znoPDN — Junior Alonso (@oa_junior) 26 janvier 2017

Daniel Mancini signe à Bordeaux.

@ManciniNano24 est bordelais ! Le joueur a signé pour 3 ans et demi jusqu'en juin 2020 https://t.co/ynkCldYthk #Girondins pic.twitter.com/g5WjWENUQr — FCGirondins Bordeaux (@girondins) 26 janvier 2017

Les infos du jour à l’étranger

Les pistes de choix de Chelsea. Désireux de renforcer leur milieu, les Blues ont quelques idées plutôt coûteuses. Chelsea s’est par exemple positionné sur Arturo Vidal, et Antonio Conte a même échangé avec le joueur par téléphone. Mais selon le média Chilien El Mercurio, le Bayern demandera 65 M€ pour lâcher l’ancien Turinois l’été prochain. Alors les Londoniens pourraient se rabattre sur Franck Kessie, grande révélation de l’Atalanta Bergame. Une offre de 32 M€ a été transmise pour le joueur de 20 ans, considéré comme le nouveau Yaya Touré. Les Blues qui pourraient également se servir de l’intérêt du Real Madrid pour Thibaut Courtois, afin de récupérer Alvaro Morata dans la transaction. Pour remplacer le portier belge ou Asmir Begovic, le nom de Craig Gordon (Celtic) est évoqué. À noter également qu’un cadre du club s’apprête à faire ses bagages : selon le média russe Sport Express, Branislav Ivanovic va s’engager pour deux ans et demi avec le Zenit Saint-Pétersbourg. Il y touchera 5 M€ par saison. Michy Batshuayi, Ruben Loftus-Cheek et Charly Musonda, qui souhaitaient partir, devraient eux rester jusqu’à l’été prochain.

En bref à l’étranger

Interrogé en conférence de presse ce jeudi, le manager d’Arsenal Arsène Wenger a expliqué que Mathieu Debuchy n’était « proche de signer nulle part », mais qu’il était toujours sur le marché.

Selon Bild, le Bayern Munich met la pression à Kingsley Coman. Le Français doit faire de meilleures performances durant la deuxième partie de saison, sinon les Allemands ne lèveront pas son option d’achat.

Annoncé un temps à l’OL, Jonathan Cafu (Ludogorets) est dans le viseur de la Lazio Rome assure le Corriere dello Sport. West Ham le garderait toujours à l’œil.

Pour compenser le départ probable d’Andy Delort vers le TFC, Tigres penserait à Eduardo Vargas (Hoffenheim) assure Bild.

C’est officiel !

Mbaye Niang passe de l’AC Milan à Watford.

Le FC Porto a annoncé la prolongation de contrat de Danilo. Il est lié aux Dragões jusqu’en juin 2022. Sa clause libératoire, elle, a été fixée à 60 M€.

Le Borussia Dortmund annonce le départ d’Adrian Ramos. L’attaquant colombien rejoint Grenade, où il est prêté jusqu’en juin 2017 par le club chinois de Chongqinglifan.

Neven Subotic (Borussia Dortmund) est prêté à Cologne pour 6 mois.

Hoffenheim a annoncé la prolongation jusqu’en 2021 d’Oliver Baumann.

La Sampdoria lève l’option pour Tomic.

En fin de contrat, Damien Perrinelle a prolongé son bail d’une année chez les New York Red Bulls.

Xavi prolonge à Al Sadd jusqu’en 2018.

Alen Halilovic revient en Espagne : le jeune Croate formé au Barça est prêté à Las Palmas en provenance de Hambourg.