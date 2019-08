Les infos du jour en France

À Saint-Étienne, le défenseur Timothée Kolodziejczak est attendu ce mercredi. Prêté aux Verts la saison dernière par les Tigres, il revient encore dans le Forez sous forme de prêt. Mais cette fois-ci, il y aurait une option d’achat obligatoire.

Au Paris Saint-Germain, il y a également du mouvement, notamment dans les cages. La place d’Alphonse Areola pourrait se fragiliser puisque le PSG chercherait un autre gardien d’envergure internationale, qui pourrait s’installer dans la peau d’un numéro un légitime. Leonardo penserait notamment à celui de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma, mais son inexpérience du plus haut niveau constituerait un frein pour la direction parisienne. Cette dernière préfère ratisser large, et regarderait donc dans d’autres clubs, particulièrement du côté du Real Madrid. En effet, le profil de Keylor Navas plairait beaucoup à Paris. Thibaut Courtois serait également pisté par le champion de France, même si le gardien belge semble intransférable de la Casa Blanca. C’est donc plutôt Navas qui pourrait venir renforcer les rangs parisiens. Il pourrait par exemple être inclus dans une transaction avec Neymar, annoncé sur un départ du club parisien. Un duel aurait lieu entre le Barça et le Real pour le faire venir. Pour l’instant, ce sont les Madrilènes qui semblent avoir pris une longueur d’avance, étant les seuls à pouvoir financer une telle opération. Si le choix de Neymar était plutôt de retourner au Barça au départ, il pourrait envisager d’écrire son avenir à Madrid, peut-on lire dans la presse espagnole. Enfin, le PSG préférerait vendre sa star au Real, plutôt que de le voir repartir en Catalogne. Cependant, si Neymar part, Paris va devoir se renforcer. Paulo Dybala serait le favori du board parisien. Il serait même déjà d’accord avec le club francilien concernant son salaire qui serait de 12M€ par an. En revanche, aucun accord n’a été trouvé pour l’instant avec la Juve.

Les infos du jour à l’étranger

En Espagne, Valence n’abandonne pas sur le dossier Florian Thauvin. La piste est toujours d’actualité, et serait même considérée comme très chaude par le clan de l’attaquant. Le joueur ne souhaite pas pour autant partir au clash avec l’OM si les Ches venaient à faire une offre. Le club espagnol compte par ailleurs se renforcer en défense, et étudierait l’option Eliaquim Mangala. Lié jusqu’en juin prochain à Manchester City, le défenseur central pourrait donc faire son retour à Valence, deux ans après une première expérience.

Concernant Franck Ribéry, il serait suivi de près par deux clubs que sont le Lokomotiv Moscou et le PSV Eindhoven. Le projet de ce dernier tenterait bien l’attaquant français. Du côté du Bayern, on lui cherche justement un remplaçant. Le club bavarois aurait apparemment trouvé chaussure à son pied en la personne d’Ivan Perisic. Le gaucher croate n’entre désormais plus dans les plans d’Antonio Conte du côté de l’Inter. Les deux clubs seraient tombés d’accord sur un prêt payant de 5M€ avec une option d’achat de 25M€. Cependant, le joueur ne serait pas très emballé par la perspective d’un prêt.

Les officiels du week-end

Le milieu de terrain péruvien Cristian Benavente (25 ans) est prêté par le Pyramids FC au FC Nantes. En Allemagne, le Borussia Dortmund transfère le défenseur turc

Ömer Toprak au Werder Brême. Le joueur de 30 ans rejoint l’équipe de Florian Kohfeldt sous la forme d’un prêt d’un an avec obligation d’achat. De même pour le club d’Anderlecht qui accueille sous forme de prêt le milieu de terrain de l’AS Monaco, Nacer Chadli (30 ans). Enfin, le club monégasque se sépare également de son jeune prodige Hannibal Mejbri (16 ans) qui rallie Manchester United.

L’international belge @NChadli est prêté au RSC Anderlecht pour la saison 2019-2020. L’AS Monaco lui souhaite bonne chance pour la saison.https://t.co/8RHRIwFFQx — AS Monaco (@AS_Monaco) August 11, 2019

- Retrouvez toutes les informations mercato de la journée sur notre live transfert.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10