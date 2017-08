Les infos du jour en France

Ça chauffe au PSG. À la recherche d’un joueur dans l’entrejeu, le PSG multiplie les pistes en cas d’échec de la piste Fabinho. Et à en croire As, c’est au Real Madrid qu’il songerait à piocher. Selon le média espagnol, Marcos Llorente plairait beaucoup à Paris, lui la doublure de l’inamovible Casemiro. Marca avance de son côté que l’Atlético est entré en contact avec le Paris SG et considère qu’il n’y aura aucun mouvement de sa part sur le dossier Jan Oblak, car la priorité parisienne est toujours de recruter un élément offensif supplémentaire, malgré l’arrivée de Neymar. Les Rojiblancos assument toutefois qu’ils devront s’asseoir à table une fois le mercato terminé pour négocier une prolongation de contrat du gardien (juin 2021). Enfin, selon Sky Italia, une offre gigantesque a été formulée par le PSG à Monaco pour arracher Kylian Mbappé. La direction parisienne a offert 140 M€ + Lucas Moura au club de la Principauté.

Coté départ, Serge Aurier ne manque pas de courtisans. Et depuis hier, le club de la capitale serait tout proche d’un accord avec Tottenham. L’affaire pourrait être conclue pour un montant supérieur à 25 M€ rapporte l’Equipe. Si et seulement si le défenseur parisien parvient à se dépêtrer de son problème de visa lié à sa condamnation à de la prison ferme.

En bref en France

Info FM : Relégué administrativement en National 3, le Sporting Club de Bastia pourrait accueillir Toifilou Maoulida. L’attaquant de 38 ans est libre comme l’air depuis son départ de Tours.

Selon les informations de France Football, l’Olympique de Marseille serait intéressé par les services de l’ancien Lyonnais Claudio Beauvue, qui évolue actuellement au Celta Vigo.

L’AS Monaco s’active sur le mercato. Le club serait intéressé par le profil de l’attaquant Raúl Jiménez (26 ans) du Benfica Lisbonne, à en croire la une du quotidien sportif portugais Record. Everton serait également sur le coup. Jiménez est international mexicain depuis 2012.

Le milieu de terrain du Barça B Braima Fati (19 ans) est actuellement à l’essai du côté de Saint-Étienne avant un possible transfert, annonce le club catalan via un communiqué.

Malgré l’intérêt du Borussia Dortmund, les Girondins de Bordeaux ne comptent pas lâcher Malcom, foi de Nicolas de Tavernost. « S’il y a des offres pour Malcom, nous refuserons de les regarder. Nous ne sommes pas dans l’obligation de vendre. L’intérêt du club et du joueur est qu’il fasse une année de plus ici », a lancé le propriétaire de M6, actionnaire principal du club aquitain, dans les colonnes de L’Équipe.

La soif de recrues de Lille ne s’est pas encore étanchée. La Gazzetta dello Sport assure en effet que les Dogues de Marcelo Bielsa négocient avec l’Udinese la venue d’Ali Adnan (23 ans). Le latéral gauche irakien, arrivé dans le Frioul à l’été 2015 (42 apparitions en Serie A, 1 but), serait même proche de rejoindre les pensionnaires du Stade Pierre-Mauroy si l’on en croit le quotidien sportif au papier rose.

Le Diario Atlantico explique que les agents de Pape Cheikh (20 ans) débarqueront dans les prochaines heures à Vigo pour régler la situation du milieu de terrain. L’Olympique Lyonnais et Tottenham sont sur les rangs.

C’est officiel !

Alexy Bosetti signe à Laval

Les infos du jour à l’étranger

Tottenham accélère enfin. Skysports révèle que Davinson Sanchez (Ajax Amsterdam) va passer sa visite médicale aujourd’hui pour s’engager en faveur de Tottenham. En outre, le Parisien Serge Aurier serait proche des Spurs également.

Batshuayi veut rester à Chelsea. Courtisé par Lille, Michy Batshuayi a pris sa décision : il va rester à Chelsea cette saison, comme le rapporte La Dernière Heure.

En bref à l’étranger

Info FM : Selon une source proche du club russe, le Zénit Saint-Pétersbourg a accéléré sur le dossier Aymen Abdennour (Valence) ces derniers jours. D’après nos informations, on se dirige vers un prêt de deux avec option d’achat de l’ancien joueur de Toulouse et de Monaco. L’affaire pourrait même être bouclée dans les prochains jours.

Ça chauffe pour Jean-Michael Seri ! Les dirigeants barcelonais ont entamé les discussions avec l’OGC Nice, agacé par le comportement du club catalan, qui a d’abord conclu un accord avec le joueur, comme le rapporte RMC. Une réunion est prévue aujourd’hui, qui pourrait bien accélérer le processus de vente.

Le Corriere dello Sport indique que Gabigol (20 ans), placé sur la liste des prêts par l’Inter Milan, a le choix entre trois destinations pour la fin du mercato : le Sporting CP, Malaga ou Hoffenheim.

C’est officiel !

Kalinic signe au Milan AC

João Cancelo débarque à l’Inter Milan sous forme de prêt avec option d’achat

Marcel Tisserand prêté à Wolfsbourg

Porto prête Rafa Soares à Fulham

Carlos Doncel et Mohamed El Ouriachi signent à l’Espanyol Barcelone

Jonathas signe à Hanovre

Jirès Kembo Ekoko s’est engagé avec Bursaspor