Les infos du jour en France

Le PSG réserve encore des surprises. Après le choc de l’arrivée de Neymar et peut-être le possible recrutement de Kylian Mbappé, le PSG ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. Les Parisiens seraient désormais sur la piste de Wendel, un jeune milieu de terrain brésilien de Fluminense. Selon O Globeesporte, le joueur serait proche de la capitale. Le PSG le prêterait ensuite au Brésil pour les six prochains mois afin de libérer une place d’extra-communautaire. Dans le sens des départs, on parle toujours de Angel Di Maria. Ce matin, Le Parisien annonçait que la direction parisienne avait adressé un "non" catégorique au FC Barcelone pour le recrutement de l’Argentin. Mais ce midi, Sport affirmait qu’un accord entre les deux clubs aurait été trouvé pour son transfert en Catalogne. Qui dit vrai, qui dit faux ? On le saura dans les prochaines heures. Enfin, selon le média italien Sky, le Paris Saint-Germain aurait transmis une offre pour le gardien espagnol du Napoli Pepe Reina (34 ans).

Le LOSC termine son dégraissage massif. Après les départs de Rio Mavuba à Prague, de Naim Sliti à Dijon et de Mavin Martin à Reims, c’est au tour d’Eder de faire ses valises. C’est officiel ! L’attaquant portugais est prêté en Russie, au Lokomotiv Moscou, avec une option d’achat incluse dans la transaction. Et dans ce fameux loft du LOSC, il reste encore quelques noms comme Eric Bauthéac, Julian Palmieri et Vincent Enyeama notamment. Quant à Nicolas De Préville, il est également en instance de départ. Il se serait rapproché du Stade Rennais ces derniers jours.

Официально : Автор победного мяча в финале Чемпионата Европы Эдер Лопес – игрок « Локо » !

Нападающий будет выступать под 24-м номером pic.twitter.com/Ok63xy9pHw — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 22 août 2017

En bref en France

Info FM : Selon nos informations, l’AS Rome est entré directement en contact avec l’OL pour demander des renseignements sur la disponibilité de Maxwel Cornet. Le Borussia Dortmund est toujours l’un de ses prétendants.

Info FM : William Rémy ne fait pas partie des plans de Michel Der Zakarian, le nouvel entraîneur de Montpellier, qui préfère la doublette Mendes-Congré. Selon nos informations, deux clubs s’intéressent au défenseur polyvalent âgé de 26 ans. Il s’agit de Levante, promu en Liga, et du club turc d’Akhisar, actuel 6e de Super Lig, qui a jusqu’à présent passé toute sa carrière en France (Lens, Créteil, Dijon, Montpellier).

A la recherche d’un successeur à Kylian Mbappé, l’AS Monaco a jeté son dévolu sur Kasper Dolberg, la star de l’Ajax Amsterdam. Pour convaincre le club hollandais de lâcher sa pépite, l’ASM a effectué une offre ferme de 50 M€ pour l’international danois rapporte De Telegraaf. Une offre balayée d’un revers de la main par l’Ajax qui ne compte pas se séparer de son meilleur joueur.

Alors que tout semblait ficelé, le transfert de Jean-Michaël Seri de Nice vers le FC Barcelone aurait du plomb dans l’aile selon Mundo Deportivo. Le quotidien sportif n’y va pas de main morte, barrant sa une d’un « Non à Seri » justifiant sa une par une subite volte face des responsables techniques du Barça.

Inutilisé par Oscar Garcia depuis le début de la saison, Robert Berić ne manque pas de prétendants pour rebondir hors de Saint-Etienne. Hier, c’était Anderlecht qui se positionnait. Aujourd’hui 23 août, ce sont les Bulgares de Ludogorets Razgrad et les Espagnols de Leganés qui suivent l’attaquant slovène de 26 ans, indique Le Progrès.

Libre depuis la résiliation de son contrat avec le club turc d’Osmanlispor, l’attaquant malien Cheick Diabaté pourrait poursuivre son histoire en Ligue 1. Selon le Télégramme, le joueur de 29 ans pourrait rejoindre Guingamp.

Adama Niane, buteur de Troyes, figure toujours sur les tablettes de Levante, promu en Liga, selon les informations de Superdeporte.

C’est officiel en France

Boscagli prêté à Nîmes par l’OGC Nice

Le Nîmes Olympique est fier et heureux de vous annoncer le prêt d'@OlivierBoscagli, en provenance de l'@ogcnice, pour une saison. pic.twitter.com/AnJwP9ovQt — Nîmes Olympique (@nimesolympique) 23 août 2017

Brian Fernández prêté au FC Metz

#Mercato C'est officiel, l'attaquant argentin, Brian Fernández, est prêté pour une saison avec option d'achat au #FCMetz ! pic.twitter.com/cu7nkC3ioH — FC Metz (@FCMetz) 23 août 2017

Markovic file à Lens !

En bref à l’étranger

Selon Sport, il ne manque plus que quelques détails pour que le FC Barcelone et le Borussia Dortmund tombent définitivement d’accord pour le transfert d’Ousmane Dembélé. La publication espagnole indique que les bonus et leurs conditions posent encore question. On devrait avoisiner les 130-140 M€ au total.

Selon Sky Italia, le FC Barcelone souhaiterait enrôler le jeune ailier gauche néerlandais de 19 ans Steven Bergwijn. Selon le média italien, le FC Barcelone essaie dès à présent de s’attacher les services du jeune international espoir, mais pourrait également attendre janvier. Une réunion entre le PSV et le Barça devrait avoir lieu à Monte-Carlo, lors de laquelle l’entourage du joueur serait également présent.

Selon Marca, Sergi Samper (FC Barcelone) est attendu ce mercredi à Las Palmas où il devrait être prêté.

Courtisé par une demi-douzaine de cadors européens dont le PSG, Marcos Llorente ne quittera pas Bernabeu cet été. As rapporte que le Real Madrid a dévoilé aux courtisans potentiels du milieu de terrain le montant de la clause libératoire du joueur, à savoir 200 M€. De quoi calmer certaines ardeurs...

Superdeporte explique que le FC Valence espère encore accueillir trois renforts : Gonçalo Guedes (Paris SG), Andreas Pereira (Manchester United) et Lucas Pérez (Arsenal). Trois prêts seraient souhaités par le club ché.

O Jogo annonce que la Juventus Turin ne lâche pas Ricardo Pereira (23 ans) d’une semelle. Le latéral droit international portugais est de retour au FC Porto après deux saisons passées en prêt à l’OGC Nice. Sa clause libératoire s’élève à 25 M€.

Javier Hernandez parti à West Ham, le Bayer Leverkusen pourrait bien miser sur Lucas Alario, attaquant argentin de River Plate annoncé dans le viseur du Paris SG ou de l’AS Monaco ces derniers mois, indique La Nacion.

C’est officiel à l’étranger

Paulo Gazzaniga rejoint Tottenham

We are delighted to announce the signing of Paulo Gazzaniga from Southampton. #WelcomePaulo pic.twitter.com/HShMXKNGdu — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 23 août 2017

Wesley Hoedt signe à Southampton

#SaintsFC is delighted to announce the signing of @wesleyhoedt from Lazio on a five-year contract : https://t.co/DB4MDx91MM — Southampton FC (@SouthamptonFC) 22 août 2017

Dimitar Berbatov rejoint le championnat indien et le Kerala Blasters

Golden touch,turns like a dream & a deadly finish.The Bulgarian Hitman is set to take ISL by storm. #DimitarIsYellow #KBFC #NammudeSwantham pic.twitter.com/wDfEESecR7 — Kerala Blasters FC (@KeralaBlasters) 23 août 2017

Swansea annonce Clucas !