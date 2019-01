Les infos du jour en France

Au PSG, ça s’accélère. Le club parisien s’active du côté des départs. Les dirigeants franciliens entendent toujours résilier le contrat de Lassana Diarra très prochainement et prêter Timothy Weah au Celtic Glasgow. À 33 ans, le milieu de pourrait même aller vers l’arrêt de sa carrière selon RMC. Quant au jeune attaquant américain, il devrait d’abord prolonger son contrat au PSG avant de s’envoler pour l’Écosse pour une durée de 6 mois. Toujours à la page départ, Chelsea aurait fait une offre de près de 55M€ pour recruter Edinson Cavani. Cependant, le Paris Saint-Germain sera difficile à convaincre pour vendre son buteur dès ce mercato de janvier. Côté arrivé, c’est encore très calme pour l’instant dans la capitale française. Seul le nom de Julian Weigl était sorti récemment avec insistance. Mais les dirigeants du Borussia Dortmund n’accorderaient pas de bon de sortie à son joueur pour cet hiver. Cela semble donc très compliqué pour acquérir le milieu de terrain allemand. Paris pourrait aller chercher ailleurs : Leandro Paredes du Zenit Saint-Petersbourg, Abdoulaye Doucouré de Watford et Idrissa Gueye d’Everton sont visés par Paris pour renforcer son milieu de terrain et enfin trouver son numéro 6.

En France, c’est plutôt Monaco qui enflamme le marché pour l’instant. Après la signature de Naldo et Lyle Foster, les dirigeants monégasques sont sur le point d’enrôler Cesc Fabregas ! Les deux parties se sont mises d’accord sur un contrat de deux ans et demi avec une prime à la signature pouvant dépasser les 10 millions d’euros. Mais ce n’est pas tout, le Bordelais François Kamano pourrait également suivre. On parle d’une offre de 15M€ de la part de Monaco à l’attention des Girondins de Bordeaux. Cette dernière est jugée insuffisante par les bleus marine puisqu’il en faudrait au moins 5 de plus de plus pour convaincre les Bordelais. Quant à Pepe (35 ans), le défenseur portugais, l’affaire semble pour l’instant au point mort. Le joueur qui a résilié son contrat avec le Besiktas préférerait retourner chez lui, au Portugal. Le FC Porto serait toujours sur le coup. Enfin selon nos informations, Jérémy Mathieu (35 ans) a été contacté par le club de la Principauté. Le joueur se sent bien au Portugal, mais n’est pas fermé à l’idée de revenir en L1. Du côté du Sporting Lisbonne, un départ du défenseur français est à exclure pour cet hiver.

En bref en France

Selon nos informations, Timothy Weah va signer ce lundi sa prolongation de contrat jusqu’en 2021 au Paris Saint-Germain. Il devrait être prêté dans la foulée au Celtic.

Pas vraiment à son avantage depuis son arrivée à Marseille, Nemanja Radonjic ne devrait pas pour autant quitter la cité phocéenne cet hiver. Malgré un intérêt de Stuttgart, l’OM n’a aucune intention de le laisser filer rapporte La Provence ce matin.

Contacté par nos soins, l’agent de Tomas Hubocan, Karol Csonto, a confié au sujet de son joueur. « Nous recherchons un nouveau club. Pour cet hiver. Tomas a décidé de quitter Marseille. On espère trouver la bonne solution ».

Annoncé sur le départ, Robert Beric a des touches avec l’Olympiakos notamment et des clubs espagnols. Pour ne pas risquer de perdre ce transfert à cause d’une blessure, Saint-Etienne avait décidé hier de ne pas aligner le buteur slovène contre l’Olympique Strasbourg en 32e de finale de Coupe de France (victoire 6-0 des Verts).

Les infos du jour à l’étranger

Brahim Diaz est enfin madrilène Depuis dimanche soir c’est officiel, Brahim Diaz quitte Manchester City et rejoint le Real Madrid pour un transfert estimé à 15 M€. Le jeune espagnol de 19 ans s’est engagé chez les Madrilènes jusqu’en 2025.

Le club espagnol d’Elche a annoncé que l’ancien défenseur de l’ASSE Florentin Pogba sera mis à l’essai cette semaine en vue d’une éventuelle intégration en équipe première. Le frère de Paul Pogba pourrait donc se relancer en deuxième division espagnole.

Alors que Cesc Fabregas se rapproche de l’AS Monaco, Chelsea cherche toujours son successeur. Nicolo Barella (Cagliari) et Leandro Paredes (Zenit) sont dans le viseur du club londonien selon la presse anglaise.

En bref à l’étranger

D’après la Gazzetta dello Sport, Manchester United serait très intéressé par Kostas Manolas. Un élément qui vient, pour information, de s’attacher les services de Mino Raiola.

Davide Zappacosta pourrait retourner en Italie. Selon Il Messagero, le défenseur italien de Chelsea pourrait remplacer Caceres à la Lazio Rome. On parle d’une indemnité de transfert de l’ordre de 15 M€.

Bryan Dabo est sur le départ à la Fiorentina. Le club allemand d’Hanovre s’est positionné sur le dossier, mais l’ancien Stéphanois donne toujours sa priorité à un retour en Ligue 1, d’autant qu’il discute avec plusieurs clubs français.

Auteur d’une première partie de saison canon avec 15 buts en 24 matches en Championship, Neal Maupay (Brentford) intéresse Aston Villa assure le Sun. Le club cherche un remplaçant à Tammy Abraham (Chelsea), dont le prêt va prendre fin puisqu’il va être prêté à Wolverhampton.

C’est officiel en France

Anthony Koura (Nancy) signe à Lausanne

Anthony Koura a signé à @lausanne_sport.

L’international burkinabé s’est engagé jusqu’en 2021.

Le club suisse est troisième en deuxième division.

Arrivé durant l’été 2016 à Nancy, Anthony Koura a disputé 41 matchs et inscrit 3 buts sous les couleurs de l’#ASNL. pic.twitter.com/9T0L81qIQq — AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) 7 janvier 2019

Le Paris FC prête Keelan Lebon à Utrecht

[MERCATO] - Le Paris FC et le FC Utrecht sont tombés d’accord pour le prêt de Keelan Lebon jusqu’à la fin de la saison.https://t.co/jIuGeA6dpm — Paris FC (@ParisFC) 7 janvier 2019

Julien Cétout (Hapoël Beer-Sheva) s’engage avec l’AS Béziers

C’est officiel à l’étranger

Brahim Diaz file au Real Madrid !

Emiliano Viviano (Sporting Portugal) rebondit à la Spal

Jandrei (Chapecoense) signe au Genoa

“Comunicamos ao nosso torcedor que as negociações envolvendo o goleiro Jandrei foram concluídas. Após intensas conversas, a venda do atleta foi acertada e ele irá vestir a camisa do Genoa a partir desta temporada. — Chapecoense (@ChapecoenseReal) 6 janvier 2019

L’Ajax prête Orejuela au Cruzeiro

Cruzeiro confirma a contratação do lateral colombiano Luis Orejuela.https://t.co/HnMaKfxBI9 pic.twitter.com/AVmrKB34UH — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) 6 janvier 2019

Kristoffer Olsson (AIK) file au FC Krasnodar

В нашей #BullsFamily ожидается пополнение ! Шведский полузащитник Кристоффер Олссон в скором времени станет игроком « Краснодара ». Шведский АИК и « Краснодар » согласовали трансфер 23-летнего футболиста. Олссон прибудет на сбор « горожан » в Марбелье, где и подпишет личный контракт. pic.twitter.com/PriWVmr0sW — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 7 janvier 2019

Vicente Iborra à Villarreal jusqu’en juin 2023

¡¡NUEVO FICHAJE !! ¡¡El Villarreal llega a un acuerdo con el centrocampista @Iborra_Vicente hasta 2023 !! https://t.co/SMDnqhq7gG pic.twitter.com/zqcp6VfYkS — Villarreal CF (@VillarrealCF) 7 janvier 2019

La Gantoise a annoncé la signature de Thomas Kaminski (Courtrai)

Garry Rodrigues (Galatasaray) s’engage avec Al Ittihad

Carl Medjani s’engage avec Ohod Al-Medina

carl medjani

welcome to ohod pic.twitter.com/wRrLmrZxwz — نادي أُحـد (@OHOD1936) 6 janvier 2019

Conor Shaughnessy (Leeds) prêté à Heart