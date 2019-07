Les infos du jour en France

Le Paris Saint-Germain est sur tous les fronts en cette fin de mois de juillet. Le club de la capitale pourrait notamment revenir à la charge à la dernière minute concernant l’attaquant lillois Nicolas Pépé, tout proche de s’engager avec Arsenal. Paris est aussi toujours en contact avec le gardien du Milan AC Gianluigi Donnarumma même si pour le moment, les avancées sont minimes. Tout le contraire pour le milieu de terrain d’Everton Idrissa Gueye, arrivé dans la capitale afin de passer sa visite médicale. Dans le sens des départs, le jeune Stanley Nsoki (20 ans) va filer à Newcastle. Paris se serait mis d’accord avec les Magpies pour un transfert du titi parisien à hauteur de 11 M€ plus 20% de pourcentage à la revente. Kevin Rimane va également quitter la capitale. Le défenseur central intéresse Sochaux et le Racing Santander. L’Inter Milan aurait par ailleurs relancé la piste menant à Edinson Cavani. L’Uruguayen va faire face à la concurrence de Kylian Mbappé cette saison, lui qui veut être repositionné dans l’axe. Alors un départ de Cavani pourrait être envisageable. Les Intéristes voudraient lui proposer un contrat de 3 ans avec un salaire de 9 M€ par an.

Les infos du jour à l’étranger

Manchester United pense au champion du monde de la Juventus Turin, Blaise Matuidi. Le Français fait face à une grosse concurrence au milieu de terrain au sein de la Vieille Dame et pourrait être tenté par un départ. Toujours du côté d’Old Trafford, Romelu Lukaku n’a pas été convoqué pour le déplacement des Red Devils pour un match amical en Norvège. Son départ vers l’Italie se dessine plus que jamais.

L’international français du FC Séville, Wissam Ben Yedder, actuellement en instance de départ, a refusé un pont d’or venu de Chine, plus précisément du Beijing Guoan. Le club chinois lui aurait proposé un salaire de 12 M€ nets par an avec une prime à la signature. Mais l’attaquant veut rester en Europe et rejouer la Ligue des champions avec un plus grand club européen.

Des nouvelles aussi de Franck Ribéry, toujours libre de tout contrat. Le Français serait en contact avec le club allemand de Francfort, qui lui aurait proposé un contrat d’un an renouvelable. Cependant, le milieu offensif hésiterait encore car il ne souhaite pas jouer contre le Bayern.

Les officiels du jour

Patrice Evra (38 ans), disparu des terrains depuis la fin de son aventure avec West Ham en mai 2018, a annoncé officiellement la fin de sa carrière de joueur. Le latéral gauche français a déjà un projet de reconversion tout tracé, il souhaite en effet poursuivre sa carrière en tant qu’entraîneur. Le milieu de terrain tunisien Ellyes Skhiri quitte Montpellier après une saison pour le FC Cologne. Le club allemand a payé les 8 millions d’euros demandés par le MHSC pour le joueur de 24 ans. L’attaquant croate Ivan Santini, qui a évolué au Stade Malherbe de Caen puis à Anderlecht en Belgique, s’est définitivement engagé avec le club de Jiangsu Suning. La formation chinoise met donc un terme à la piste menant à Gareth Bale puisque le Croate vient prendre la dernière place qui peut être occupée par un étranger.

Enfin en Italie, le jeune attaquant kosovar Ismet Sinani est prêté par l’AC Milan à Sicula Leonzio en Serie C, sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

