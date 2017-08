Les infos du jour en France

Le PSG poursuit son dégraissage massif A une journée de la fin du mercato, le PSG accélère son dégraissage. Serge Aurier devrait filer du côté de Tottenham. Dans un tweet, l’Ivoirien a laissé entendre que ses problèmes administratifs étaient réglés. Grogorz Krychowiak devrait lui aussi aller en Angleterre. Il devrait être prêté pour une saison à West Bromwich Albion. Odsonne Edouard pourrait lui aussi traverser la Manche. Le Celtic Glasgow est très intéressé par le jeune joueur parisien. Ben Arfa, de son côté, pourrait se diriger vers la Turquie. La presse turque annonçait même ce matin que le transert de l’international français au Fenerbahçe était réglé aux alentours de 2 millions d’euros. Reste à régler les cas de Angel Di Maria, qui aurait demandé à Unai Emery a être vendu au FC Barcelone, ainsi que de Gonçalo Guedes qui pourrait rejoindre le FC Valence.

En bref en France

Info FM : L’Olympique de Marseille ne lâche pas le FC Porto pour Vincent Aboubakar et a formulé une 3e offre (après celles de 15 M€ puis 17 M€). Elle s’élève à 18 M€ avec un intéressement à la revente.

Info FM : D’après nos informations, l’accord entre le LOSC et Bordeaux est imminent pour Nicolas De Préville. Le montant de l’opération serait d’environ 8 millions d’euros. Un contrat de 4 ans attend Nicolas De Préville en Gironde.

Selon le Daily Mail, des représentants de Liverpool ont été envoyés sur à Monaco ce mercredi afin de tenter de boucler le transfert de Thomas Lemar. On parle de 72 millions d’euros mais aussi d’un joueur qui pourrait être inclus dans le deal à savoir Divock Origi. Le FC Barcelone aurait aussi accéléré sur le dossier, voyant le transfert de Coutinho se refroidir de plus en plus.

Nice recherche un latéral gauche en cette fin de mercato estival pour compenser le départ de Dalbert à l’Inter Milan. Selon les informations de L’Equipe, les négociations se sont intensifiées avec le Sénégalais Racine Coly, 21 ans, qui évolue à Brescia, en deuxième division italienne.

Plus vraiment en odeur de sainteté, Sergi Darder devrait être prêté dans les prochaines heures. Selon Sport, les discussions sont même en bonne voie entre l’OL et l’Espanyol Barcelone. Il ne manquerait plus qu’à trouver un accord au sujet du montant de l’option d’achat obligatoire incluse dans le prêt du milieu de terrain espagnol.

S’il n’a pas encore fini ses emplettes pour cet été, le FC Barcelone prépare déjà la saison prochaine. Et c’est du côté de Marseille que le Barça veut faire ses courses, avec un certain Maxime Lopez en ligne de mire.

Outre Vincent Aboubakar, l’OM viserait un autre joueur évoluant au Portugal. Selon O Jogo, les Marseillais sont disposés à mettre 20 M€ sur la table pour attirer l’attaquant grec du Benfica Kostas Mitroglou (29 ans).

Matheus Pereira pourrait être prêté à Bordeaux selon Sud Ouest. Le jeune milieu gauche de la Juventus Turin se trouve actuellement en Gironde et son prêt avec option d’achat pourrait être bouclé dans la journée.

L’attaquant sénégalais de West Ham, Diafra Sakho, est arrivé à Rennes ce mercredi matin rapporte Ouest France. Le meilleur joueur de Ligue 2 en 2014 passe sa visite médicale et pourrait s’engager rapidement avec le club breton. Mais une offre de dernière minute en provenance de Crystal Palace (plus de 10 millions d’euros) pourrait compliquer l’affaire.

Yann Karamoh est très demandé cet été. Le milieu de terrain de Caen, courtisé notamment par l’OL, irait finalement à l’Inter Milan. Si le club n’a rien communiqué encore, Téléfoot a publié un poste instagram dans lequel il explique qu’un accord a été trouvé entre le club norrmand et son homologue lombard.

Abdul Majeed Waris (25 ans) pourrait ne jamais fouler les terrains de Ligue 2 avec le maillot du FC Lorient. Skysports nous apprend en effet que les Anglais de West Ham penseraient au Merlu pour remplacer Diafra Sakho.

Info FM : selon nos informations, le milieu défensif du DFCO Anthony Belmonte (21 ans) va s’engager pour trois saisons avec le Levski Sofia.

Selon RMC Sport, l’Olympique de Marseille et Konstantinos Mitroglou (29 ans) ont trouvé un accord sur un contrat de quatre ans. L’OM aurait transmis une offre au Benfica estimée à 14 millions d’euros. Le club portugais réclamerait 20 millions d’euros.

C’est officiel en France

Hyun-jun Suk prêté par le FC Porto à Troyes

[OFFICIEL] L'#ESTAC, le @FCPorto et Hyun-jun Suk (attaquant de 26 ans) d'accord pour un prêt d'une saison (juin 2018). Infos sur ESTAC.FR pic.twitter.com/uuCHJQCdTX — ESTAC Troyes (@estac_officiel) 30 août 2017

Yacouba Sylla prêté au Panathinaïkos

Robert Beric rejoint Anderlecht en prêt !

Serge Gakpé signe à Amiens

@SergeGKP s'est engagé pour une saison avec l'@AmiensSC.

Bienvenue Serge Gakpé ! pic.twitter.com/E6BBSIBi9q — Amiens SC (@AmiensSC) 30 août 2017

Les infos du jour à l’étranger

Chelsea veut faire plusieurs gros coups Les Blues s’activent véritablement dans cette dernière ligne droite. Ils seraient tout proche de faire signer Fernando Llorente, l’attaquant de Swensea pour 16 millions d’euros. Danny Drinkwater, lui, serait parti au clash avec son club de Leicester afin que les Foxes le laissent partir chez le champion d’Angleterre. Ces derniers ont néanmoins essuyé deux refus : celui d’Everton pour Ross Barkley. Les Blues avaient proposé 27 millions d’euros mais les Toffes en demande 40. Et celui de Alex Oxlade-Chamberlain, qui préfère rejoindre Liverpool alors que Chelsea et Arsenal s’étaient mis d’accord pour un transfert de 43 millions d’euros.

En bref à l’étranger

Info FM : Selon nos informations, l’avenir de Riyad Mahrez à Leicester reste incertain. Une source proche du dossier nous a confirmé que tout restait possible concernant l’international algérien. Sauf miracle, il ne jouera pas à l’AS Roma qui s’est retirée du dossier. L’entourage du joueur se trouve actuellement en Angleterre dans l’attente de négociations avant la fermeture du mercato.

Réticent à voir partir Alexis Sanchez chez un concurrent direct, Arsenal serait désormais enclin à laisser filer sa star chez les Citizens comme le rapporte la presse anglaise ce matin. Une nouvelle proposition devrait d’ailleurs arriver dans la journée.

Selon les informations de Skysports, Manchester City ne va pas inclure Raheem Sterling dans le deal pour Alexis Sanchez. Les Citizens espèrent quand même obtenir la signature du Chilien d’Arsenal.

Selon les informations de Sport, le FC Barcelone et le Torino sont tombés d’accord pour le transfert de Munir El Haddadi. Il ne manque que l’accord entre les Grenats et l’attaquant.

L’OM n’est pas seul dans le dossier William Vainqueur. Le milieu de terrain tricolore de l’AS Roma plait beaucoup à Bologne et à son entraineur Roberto Donadoni rapporte le Corriere Dello Sport.

Selon Sky Sports, Arsenal et Liverpool auraient trouvé un accord pour le transfert d’Alex Oxlade-Chamberlain. Le milieu offensif des Gunners devrait parapher un contrat de six ans. La transaction rapporterait plus de 40 millions d’euros à Arsenal.

C’est officiel à l’étranger

Dortmund s’offre Jeremy Toljan !

Visite médicale à la Juventus pour Benedikt Höwedes

Kieran Gibbs quitte Arsenal pour WBA contre 7,5 M€ !

Juan Foyth s’engage cinq ans avec Tottenham

We are delighted to announce the signing of Juan Foyth from Estudiantes. #WelcomeFoyth pic.twitter.com/PAc2VuBkpn — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 30 août 2017

Benedikt Howedes prêté à la Juventus

Jordy Clasie prêté à Bruges

#SaintsFC midfielder @JordyClasie has joined @ClubBrugge on loan for the remainder of the season : https://t.co/PhC7EMWC4C — Southampton FC (@SouthamptonFC) 30 août 2017

Grzegorz Krychowiak prêté à West Bromwich Albion