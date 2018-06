Les infos du jour en France

Le mercato solide du Paris-Saint-Germain. Même si le club parisien va être obligé de vendre quelques éléments, comme Gonçalo Guedes ou Javier Pastore par exemple, le premier gros coup se serait passé en interne. En effet, le jeune titi parisien Yacine Adli qui semblait proche d’Arsenal, devrait finalement signer son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain. Un joli retournement de situation signé Antero Henrique.

En ce qui concerne les recrues, les supporters attendent toujours l’arrivée de Gianluigi Buffon, qui devrait par la même occasion provoquer le départ de Kevin Trapp et/ou d’Alphonse Areola.

Au poste de latéral gauche, il y a 3 noms qui se dégagent pour l’instant : Alex Sandro de la Juventus, Raphael Guerreiro du Borussia Dortmund et Alex Telles du FC Porto.

De l’autre côté, sur la droite de la défense, le PSG s’intéresse de près à la situation du Brésilien Éder Militão, qui évolue au FC Sao Paulo.

Enfin, pour le poste de milieu défensif, Nasser Al Khelaifi voudrait frapper un grand coup et pour le moment, un nom revient avec insistance : celui de NGolo Kanté.

Et même s’il sera difficile de l’arracher à Chelsea cet été, on peut s’attendre à tout désormais avec le Paris Saint-Germain.

Ça bouge à l’Olympique de Marseille. Dans un entretien donné à La Provence, Steve Mandanda s’exprime au sujet de la rumeur Mario Balotelli, attaquant de l’OGC Nice, qui serait susceptible de venir à l’Olympique de Marseille. « Je n’ai pas cherché à le convaincre car je n’ai pas eu l’occasion de discuter avec lui. Ce sont des bruits que j’entends et que je lis, je ne sais pas exactement où cela en est ni ce qui se passe, mais ce qui est sûr, c’est que c’est un grand joueur, il pourrait faire énormément de bien et plaire à nos supporters par rapport à son tempérament ».

RMC Sport poursuit la rumeur en affirmant que les négociations entre l’OM et l’OGC Nice pour Mario Balotelli ont débuté.

En parallèle, Mino Raiola, l’agent de l’Italien, négocie un gros salaire et une belle prime à la signature pour son poulain.

Mais l’Olympique de Marseille ferait également partie des formations intéressées pour recruter le milieu de terrain du Borussia Dortmund, Mario Götze (26 ans), d’après les informations de Skysports.

En revanche, Ayem Abdennour, prêté deux années par le Valencia CF, pourrait ne pas faire l’intégralité de son prêt du côté de l’Olympique de Marseille. C’est ce que révèle aujourd’hui Deporte Valenciano, avec un possible départ au Fenerbahçe ou Galatasaray pour l’international tunisien.

En bref en France

Info FM : Selon nos informations, Petrus Boumal (25 ans) suscite l’intérêt de Stoke City. D’autres écuries en Angleterre et ailleurs suivent attentivement le milieu de terrain du FC Ural, formé au FC Sochaux.

Le Courrier de l’Ouest déclare que le milieu de terrain d’Angers Baptiste Santamaria (23 ans) figurerait sur les tablettes de nombreux clubs en Ligue 1 (OGC Nice, Olympique Lyonnais) et ailleurs (Fiorentina).

D’après les informations de L’Equipe, Romain Del Castillo, prêté par l’Olympique Lyonnais à Nîmes la saison passée, devrait rallier Rennes où il signerait un contrat de quatre années.

C’est officiel en France !

Le portier Marlon Santos (22 ans), initialement prêté deux ans par le FC Barcelone, quitte Nice et retourne dans le club catalan.

Timothé Cognat (20 ans), milieu offensif formé à l’Olympique Lyonnais, signe son premier contrat professionnel avec l’OL. Il est prêté dans la foulée en L2 suisse, au Servette Genève.

Timothé Cognat signe son premier contrat pro et est prêté au Servette de Genève https://t.co/VHOIxzH3hk — Olympique Lyonnais (@OL) 14 juin 2018

Le FC Sochaux annonce l’arrivée de l’attaquant ukrainien Pylyp Budkivskyi (26 ans), formé au Shakhtar Donetsk.

Strasbourg engage Adrien Thomasson (24 ans) pour quatre ans. Le milieu de terrain était auparavant au FC Nantes.

En fin de contrat avec le @FCNantes, Adrien #Thomasson s’est engagé pour trois saisons avec le Racing. Le milieu de terrain âgé de 24 ans est la quatrième recrue alsacienne ! #Bienvenue #Mercato

https://t.co/kj3Se8PVzf pic.twitter.com/xqYTZTkDa3 — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) 14 juin 2018

Vincent Peugnet (20 ans), Youssef Maziz (19 ans) et Dylan Lempereur (19 ans) ont signé leur premier contrat professionnel avec le FC Metz.

Michaël Debève, qui a maintenu Toulouse en Ligue 1, rejoint le RC Lens. L’ancien de la maison devient l’adjoint du nouveau coach des Sang-et-Or Philippe Montanier.

Quentin Lecoeuche (24 ans), le latéral gauche du FC Lorient, est cédé jusqu’à la fin de la saison à l’US Orléans.

Le FC Nantes a transféré définitivement le milieu international slovaque Rene Krhin (28 ans), jusqu’en juin 2020. Il était prêté la saison passée par Grenade.

Rene Krhin nantais jusqu'en 2020 Prêté la saison dernière par Grenade, Rene Krhin portera encore le maillot nantais pour les deux prochaines saisons.

https://t.co/G8XsO4Am0o pic.twitter.com/TOZM8nv3Ky — FC Nantes (@FCNantes) 14 juin 2018

Les infos du jour à l’étranger

Suspens sur l’avenir de Griezmann. Antoine Griezmann a ce jeudi réalisé une vidéo à la Lebron James pour dévoiler son avenir. Deux versions auraient été tournées : l’une où il annonce rester à l’Atlético Madrid, l’autre où il dit partir au FC Barcelone. Reste à savoir laquelle il va publier, ce qui est sur, c’est que l’on connaîtra le verdict à 21h15 sur la chaîne espagnole Movistar +.

Les cibles monégasques de l’Atlético Madrid. L’Atlético n’a pas perdu de temps sur le mercato. Le club des Colchoneros a déjà annoncé l’existence d’un accord de principe avec l’AS Monaco pour le transfert de Thomas Lemar. On évoque un montant de 65 M€ pour le tricolore.

Un autre Monégasque pourrait prendre le même chemin, il s’agit de Djibril Sidibé.

Là aussi, un accord aurait été trouvé, entre le joueur et le club espagnol. Le montant du transfert est encore à déterminer, une somme supérieure à 25 M€ pourrait convenir.

En bref à l’étranger

Info FM : Mundo Deportivo déclare que le Real Madrid est tout proche de recruter le gardien de but brésilien Alisson Becker (25 ans). Un accord aurait donc été trouvé entre le portier et le club madrilène, autour d’un contrat de 6 ans.

Selon Skysports, West Ham est sur le point de conclure un accord avec la Lazio pour Felipe Anderson (25 ans). Les représentants des deux clubs se sont réunis mercredi à Rome.

Le quotidien sportif Mundo Deportivo révèle que la Lazio serait intéressée par le latéral international danois du Betis Séville, Riza Durmisi (24 ans).

Le Corriere dello Sport annonce que le Bayer Leverkusen tient une piste en Italie pour succéder à Bernd Leno, annoncé avec insistance du côté d’Arsenal. Il s’agit de Thomas Strakosha (23 ans), devenu titulaire cette saison à la Lazio Rome.

À en croire les propos de Skysports, Manchester United ne souhaiterait pas vendre Anthony Martial (22 ans) cet été, alors que l’agent du joueur a confirmé que le Français avait décidé de changer d’air. Un bras de fer est à poursuivre.

Le Corriere dello Sport avance ce jeudi que Naples souhaiterait s’attacher les services de Moussa Dembélé, milieu offensif de 30 ans à Tottenham, et Milan Badelj (29 ans), libre de tout contrat après la fin de son aventure à la Fiorentina.

À la recherche d’un gardien de but d’expérience, Patrick Vieira a coché le nom de Joe Hart (31 ans) d’après le Daily Mail. Un gardien de but qu’il connaît bien pour avoir joué avec lui à Manchester City.

Record assure que le milieu de terrain de l’AS Monaco Youssef Aït-Bennasser (21 ans), actuellement en prêt à Caen, figure sur les tablettes de Benfica. O Jogo a évoqué un intérêt du Sporting CP pour le milieu international marocain, présent en Russie pour le Mondial.

L’Algérie cherche un remplaçant à Rabah Madjer. Vahid Halildohzic, libre de tout contrat depuis son limogeage surprise au Japon, se trouve en favori pour entraîner les Fennecs. Christian Gourcuff s’avère être le plan B de l’Algérie, selon Le Buteur.

Sky Sports explique que le transfert définitif d’Odsonne Édouard (20 ans) au Celtic Glasgow est imminent. Le Paris SG recevrait un peu plus de 10,3 M€ pour l’attaquant prêté en Ecosse cette saison, le jeune Parisien le plus cher de l’histoire des Bhoys.

Lukasz Fabianski pourrait quitter Swansea cet été. Selon les informations de Sky Sports, West Ham aurait accéléré pour enrôler l’ancien gardien d’Arsenal. Fabianski possède encore une année de contrat avec le club gallois.

Sky Sports prétend que Fulham souhaiterait engager Jordan Ayew. Le club londonien aurait transmis une offre estimée à 10 M€ à Swansea. Offre refusée par le club gallois.

C’est officiel à l’étranger !

Le Real Madrid a publié un communiqué pour annoncer la présentation officielle de son nouveau coach, Julen Lopetegui, ce jeudi au Santiago Bernabeu.

La Fiorentina vient d’annoncer l’arrivée du défenseur central David Hancko (20 ans), en provenance du MSK Zilina.

David #Hancko è un calciatore viola !

Il comunicato ufficiale https://t.co/uqxuvVd0VL

Benvenuto David ! Vitajte David !#ForzaViola pic.twitter.com/zXPmSaTqKR — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 14 juin 2018

Nicolas Rodriguez vient d’être nommé directeur sportif de Getafe. Il remplace Ramon Planes, parti au FC Barcelone.

OFICIAL | Nicolás Rodríguez, nuevo director deportivo del Getafe C.F. ¡Bienvenido a la familia azulona ! https://t.co/zHAlLWdeHB pic.twitter.com/ggjPSlt62e — Getafe C.F. (@GetafeCF) 14 juin 2018

L’Udinese, habituée aux jolis coups sur le mercato, vient d’annoncer l’arrivée de Daniele Pradè au poste de directeur sportif.

Non retenu par Liverpool à l’issue de son contrat, Jordan Williams (22 ans) rejoint Rochdale, en League One.

Jordan Williams will join Rochdale upon the expiry of his contract with #LFC https://t.co/6BsuNHgK9l pic.twitter.com/Eey8ZVpiW7 — Liverpool FC (@LFC) 14 juin 2018

Le Sporting CP a annoncé à ses actionnaires la résiliation du contrat de Ruben Ribeiro (30 ans), arrivé cet hiver en provenance de Rio Ave.