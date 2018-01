Les infos du jour en France

Le PSG va commencer sa lessive. Javier Pastore a fait son retour à l’entraînement avec 5 jours de retard. Le milieu de terrain argentin chercherait à forcer son départ cet hiver. À l’heure actuelle, seul l’Inter Milan est déterminé à récupérer El Flaco. Pour Lucas Moura, les dirigeants parisiens auraient fixé son prix à 40 M€. Le Brésilien, lui, souhaite découvrir la Premier League, à bon entendeur... Enfin, au poste de gardien, Kevin Trapp n’a toujours pas trouvé de porte de sortie. Mais en attendant, le PSG lui cherche un remplaçant. Le portier de l’AS Roma Alisson aurait été visé, mais pour l’instant il n’est pas question d’un départ en janvier selon son entourage.

En bref en France

En fin de contrat en juin prochain à l’OM, Rolando pourrait rebondir dans l’un de ses anciens clubs. Selon Tuttosport et le Corriere dello Sport, l’Inter Milan, où l’international portugais (19 sélections) a déjà évolué (2013/14), serait intéressé à l’heure de le relancer.

RMC annonce que Brice Dja Djédjé, dans une impasse à Watford où il ne joue qu’avec les moins de 23 ans, a été proposé à l’OGC Nice. Les Aiglons, qui viennent de perdre Arnaud Souquet sur blessure pour deux mois, pourraient activer cette option. Le nom du latéral droit ivoirien circulait récemment du côté du RC Lens.

Selon les informations de Sky Sport Italia, l’Atalanta Bergame aurait coché le nom de l’ailier de 20 ans de Nice Alan Saint-Maximin sur sa short-list pour remplacer Jasmin Kurtic, en partance pour le promu Spal. Le média transalpin précise toutefois que l’opération risque d’être difficile à réaliser.

Selon les informations de Marca, le milieu offensif de Girona Farid Boulaya (24 ans), en manque de temps de jeu en Espagne, devrait être prêté dans les prochains jours au FC Metz, où il effectue d’ailleurs actuellement un essai.

C’est officiel en France

Edgaras Uktus signe à l’AS Monaco

Ce mardi, la Fédération lituanienne de Football a révélé sur son site officiel que l’AS Monaco avait mis la main sur Edgaras Uktus. Ce milieu offensif de 17 ans devrait évoluer avec les U19.

Oussama Abdeldjelil quitte Dijon

Les infos du jour à l’étranger

Les détails de l’offre du Barça pour Griezmann. La Cadena Ser explique que le Barça est toujours le grand favori à la signature de l’ancien joueur de la Real Sociedad, Antoine Griezmann. Pour cela, le club culé compte déployer les grands moyens. Ainsi, c’est un contrat de 5 ans qui attend Griezmann et une rémunération à hauteur de celle de Luis Suarez (estimée à 15 M€ par saison), soit le deuxième plus gros salaire du club derrière Lionel Messi. La radio assure que cette offre a d’ores et déjà séduit le Français, âgé de 26 ans et sous contrat jusqu’en 2022 avec l’Atlético de Madrid.

Séville revient en force. L’arrivée de Vincenzo Montella sur le banc pourrait bien changer les choses. Dejà N’Zonzi, annoncé partant, souhaiterait désormais rester. En revanche, Ganso n’entrerait pas dans les plans du nouveau coach. Les Andalous ont donc placé le meneur de jeu brésilien sur la liste des transferts. Côté arrivées, le latéral brésilien de 20 ans Guilherme Arana doit débarquer dans les prochains jours. Il évoluait jusqu’alors au Corinthians. Au poste d’attaquant, les décideurs sévillans garderaient un œil attentif sur la situation de l’ancien Marseillais Michy Batshuayi. Son coach Antonio Conte a indiqué qu’ il ne s’opposera pas à son départ.

En bref à l’étranger

En fin de contrat en juin prochain, Marouane Fellaini aurait pris sa décision. Selon The Sun, le milieu international belge aurait décidé de quitter Manchester après avoir refusé une offre de prolongation. Avis aux amateurs.

D’après les informations d’ESPN, Liverpool voudrait se débarrasser de Daniel Sturridge. Southampton et West Ham seraient intéressés.

Selon le Mirror, Valence a réalisé une offre de 13,6 millions d’euros pour le Français de 26 ans d’Arsenal Francis Coquelin. West Ham et Crystal Palace sont aussi intéressés par le milieu de terrain des Londoniens.

Francis Coquelin n’est pas le seul milieu d’Arsenal à plaire à West Ham. Selon les informations de Sky Sports, l’international égyptien Mohamed Elneny, en manque de temps de jeu chez les Gunners, intéresse également les Hammers.

Sport assure qu’Everton s’est renseigné auprès du FC Barcelone pour José Arnaiz, attaquant de la réserve, et Paco Alcacer, cantonné au rôle de joker. Les Toffees ont essuyé deux refus.

Avec seulement un but en 12 rencontres toutes compétitions confondues, Kelechi Iheanacho n’a pas convaincu. À en croire les informations du Sun, il n’entrerait pas dans les plans de Claude Puel et Leicester chercherait à s’en débarrasser.

Selon les informations du Correio da Manhã au Portugal, Naples et Benfica seraient tombés d’accord pour le transfert d’Alex Grimaldo (22 ans). Montant du transfert du latéral gauche espagnol vers l’Italie : 30 M€. Les différentes parties scellent les derniers détails de l’opération à Lisbonne ce mardi.

Tuttosport assure que Zinedine Machach (22 ans), qui devrait s’engager avec Naples dans les heures qui viennent, sera prêté dans la foulée jusqu’à la fin de la saison. Deux clubs pourraient l’accueillir : le Chievo Vérone en Serie A ou Carpi en Serie B.

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, la Lazio Rome cherche un point de chute à Filip Djordjevic (30 ans), en fin de contrat en juin. L’attaquant international serbe (13 sélections, 4 buts), passé par le FC Nantes, n’entre pas dans les plans de Simone Inzaghi.

As explique que Didier Digard pourrait rebondir en Segunda (équivalent de la Ligue 2) du côté de Lorca, actuel avant-dernier du classement.

Intéressé depuis quelques semaines, le Borussia Dortmund est passé à l’action pour Manuel Akanji (22 ans), jeune défenseur du FC Bâle. Les Borussen auraient, selon Blick, proposé 15 M€, les Suisses en réclamant eux 20 M€. Les négociations sont en cours.

Comme nous vous l’annoncions ce lundi, le Sporting CP s’est proposé de sortir Samir Nasri (30 ans) de son impasse à Antalyaspor en Turquie. Seulement, Record affirme aujourd’hui que les exigences salariales du milieu de terrain français (3 M€ nets par an) ont découragé les Leões.

Selon les informations de O Globo, Vasco da Gama tente de convaincre Samuel Eto’o (36 ans), actuellement à Antalyaspor, de rejoindre Rio de Janeiro pour poursuivre sa brillante carrière. Le projet carioca a été présenté au Lion Indomptable par un dirigeant du club.

C’est officiel à l’étranger

Premier contrat pro pour Aliou Traoré à Manchester United

#MUFC is delighted to announce Under-18s midfielder Aliou Traore has signed his first professional contract with the club. https://t.co/tkDWBU5GD0 pic.twitter.com/SRUpwxhclV — Manchester United (@ManUtd) 9 janvier 2018

Nkoudou prêté à Burnley

Schalke 04 recrute Huth... pour cet été !

Der aktuell torgefährlichste deutsche Stürmer wird ab der kommenden Saison ein Königsblauer ! #Uth2022 #S04 https://t.co/UwtFcVvOQL — FC Schalke 04 (@s04) 9 janvier 2018

Istanbul BB négocie pour Arda

Mustapha Yatabaré rejoint Konyaspor