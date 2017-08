Les infos du jour en France

Le PSG vend à tout va. Dans l’obligation de dégraisser afin d’amortir le transfert de Neymar et peut-être celui de Kylian Mbappé, le PSG a commencé à vendre ses indésirables. Jesé, l’attaquant espagnol acheté au Real Madrid l’été dernier, a été prêté une saison à Stoke City sans option d’achat. Les Parisiens ne se débarrassent qu’à moitié de leur flop puisqu’ils devront de nouveau lui trouver une porte de sortie l’été prochain. De son côté, Blaise Matuidi a pris la route pour rejoindre la Juventus Turin. Selon Sky Sports Italia, il a passé aujourd’hui sa visite médicale à Turin et devrait s’engager dans les prochaines heures avec la Juve.

En bref en France

Depuis plusieurs semaines, toutes les pistes étudiées par l’Olympique de Marseille pour épauler Valère Germain s’envolent : Carlos Bacca, Lucas Perez… et maintenant Wilfried Bony. Comme l’évoque The Guardian ce mercredi, l’attaquant ivoirien de Manchester City serait tout proche d’un retour à Swansea, deux ans et demi après avoir quitté le club gallois pour les Skyblues.

C’est officiel en France

Youssef Aït Bennasser prêté à Caen

Leca signe à l’ACA

Le gardien du SCB, Jean-Louis Leca s'engage en Rouge et Blanc. Présentation actuellement à la presse au stade F-Coty pic.twitter.com/nJNG0sB1kc — AC Ajaccio (@ACAjaccio) 16 août 2017

Le Messin Simon Falette débarque à l’Eintracht Francfort

Eintracht Frankfurt verpflichtet Simon Falette https://t.co/bwvDVYuoAQ — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 16 août 2017

Les infos du jour à l’étranger

Southampton en pleine effervescence. Alors que de nouveaux propriétaires chinois sont entrés dans le capital des Saints, le club anglais semble avoir du mal à retenir ses joueurs phares. Ainsi, comme depuis le début du mercato, Virgil Van Dijk est courtisé par les cadors de Premier League et notamment Chelsea et Liverpool. Son coéquipier, Cédric Soares, latéral droit portugais, intéresse aussi les Blues, qui feraient le forcing pour le récupérer.

En bref à l’étranger

Ça se tend entre Philippe Coutinho et Liverpool. Selon Mundo Deportivo, le Brésilien veut absolument rejoindre le Barça et mettrait la pression sur les Reds. Il aurait fait savoir à Jürgen Klopp qu’il ne comptait plus porter le maillot du club de la Mersey et qu’il serait même prêt à rester une année en tribunes s’il le fallait.

Ousmane Dembélé est bien décidé à rejoindre le Barça cet été. D’après Bild, le Français, qui est allé au bras de fer avec Dortmund, aurait commencé à déménager ses affaires en vue d’un départ. À l’heure actuelle, le BVB et le FCB ne sont pas d’accord.

Antonio Conte veut encore au moins trois joueurs voire même quatre. Le coach italien veut deux latéraux, Cedric (Southampton) et Alex Sandro (Juventus) sont les priorités. En défense centrale, c’est Virgil va Dijk (Southampton) qui est pisté. Enfin au milieu de terrain, la piste menant à Danny Drinkwater est toujours suivie.

Sky Sports annonce que Gylfi Sigurdsson (Swansea) est attendu aujourd’hui à Everton afin de passer sa visite médicale. On parle d’un transfert d’environ 50 millions d’euros.

D’après les informations de France Football, l’AS Roma a augmenté son offre pour Riyad Mahrez. La Louve proposerait 38 millions d’euros à Leicester pour les convaincre de laisser partir l’international algérien.

Carlos Bacca parti en prêt à Villarreal, l’AC Milan ne devrait pas trop tarder à le remplacer numériquement. Selon la Gazzetta dello Sport, les Rossoneri devraient enrôler l’attaquant de la Fiorentina Nikola Kalinic (29 ans). Le joueur est attendu en Lombardie ces prochaines heures pour y passer la traditionnelle visite médicale.

C’est officiel à l’étranger

Joselu débarque à Newcastle

Boateng quitte Las Palmas

Le milieu offensif ghanéen, arrivé l’année passée à Las Palmas, vient de rompre son contrat avec la formation espagnole a annoncé le club des Canaries.

Bacca arrive à Villarreal