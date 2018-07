Les infos du jour en France

Le mercato parisien continue. Après Javier Pastore (29 ans) parti à l’AS Roma la semaine dernière, c’est au tour de Yuri Berchiche (28 ans) de quitter le club. Le Basque rejoint l’Athlétic Bilbao en échange de 24 M€. Il s’est engagé pour 4 ans.

Du côté des arrivées, le club parisien semble vouloir faire son marché en Italie cet été.

Si on attend Gianluigi Buffon (40 ans) dans les jours à venir, les dirigeants du PSG auraient de la suite dans les idées. En effet, pour remplacer Berchiche, le latéral gauche brésilien de la Juventus Alex Sandro (27 ans) serait sérieusement envisagé. Mais ce n’est pas tout, après avoir passé 1 an à l’AC Milan, Leonardo Bonucci (31 ans) serait très intéressé par le projet parisien.

Enfin, les jeunes milieux de terrain Yacine Adli (17 ans) et Eric Dina Ebimbe Junior (17 ans) signent leur premier contrat professionnel avec le Paris SG jusqu’en juin 2021.

En bref en France

Les enchères grimpent pour Alassane Pléa (25 ans). Le buteur français de l’OGC Nice plait beaucoup en Allemagne, mais aussi à ses courtisans en Angleterre. Selon Sky sports, West Ham a soumis une offre de 30 M€ au Gym pour l’ancien Lyonnais.

De retour d’un prêt non concluant à Bristol City, en Championship (D2 anglaise), Loïs Diony (25 ans) est de retour à Saint-Etienne. Mais selon Le Progrès, Jean-Louis Gasset souhaiterait le relancer.

En fin de contrat avec Newcastle, le jeune ailier droit anglais Yasin Ben El-Mhanni (22 ans) va quitter les Toons cet été. D’après Goal UK, il jouit d’un bel intérêt dans plusieurs formations anglaises à l’image de Leicester City, des Wolves, de Leeds United et de Swansea City. En Europe, Besiktas, le Sporting CP, Bordeaux et Feyenoord sont aussi intéressés.

Selon O Jogo, le Stade Rennais serait sur les traces de l’attaquant international suisse Haris Seferovic (26 ans), que Benfica ne retiendra pas cet été. Wolfsbourg, Brighton et West Ham seraient également sur les rangs.

Avec l’arrivée de Patrick Vieira à la tête du club, certains joueurs vont quitter Nice car ils n’entrent pas dans les plans du nouvel entraîneur. C’est le cas pour Saïd Benrahma (22 ans) et Arnaud Lusamba (21 ans). D’après L’Equipe, le milieu de terrain prêté à Châteauroux la saison dernière va être transféré à Brentford en Championship. Nice Matin affirme de son côté qu’Arnaud Lusamba se dirige vers un prêt avec option d’achat au Cercles Bruges, qui vient d’être promu en Jupiler League.

C’est officiel en France !

Saint-Etienne confirme le départ de l’attaquant Jonathan Bamba (22 ans) au LOSC.

Stéphanois depuis 2011, Jonathan #Bamba s'est engagé, aujourd'hui en faveur de Lille. L'#ASSE lui souhaite pleine réussite pour la suite de sa carrière.https://t.co/ljMsVeJjZX — AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) 2 juillet 2018

Rafa Navarro, latéral droit de 24 ans, rejoint le FC Sochaux. Le défenseur espagnol a été formé au Real Betis Séville.

L’AS Monaco annonce l’arrivée de Robert Navarro (16 ans), grand espoir formé à La Masia du FC Barcelone.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Robert Navarro en provenance du @FCBarcelona ! https://t.co/DM7RmDUFVG pic.twitter.com/wB3OqufNPM — AS Monaco (@AS_Monaco) 2 juillet 2018

Lille annonce l’arrivée de Jonathan Bamba (22 ans). Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Saint-Etienne, l’attaquant s’est engagé pour 5 ans avec le LOSC.

Meilleur joueur de Cholet la saison passée en National, le milieu de terrain Dorian Bertrand (25 ans) a signé à Angers.

Dorian Bertrand est Angevin !!

Meilleur joueur de National avec le @socholet la saison passée, il s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec les & !#WelcomeBack pic.twitter.com/vyXMO0AlfQ — Angers SCO (@AngersSCO) 2 juillet 2018

Le FC Nantes vient d’officialiser la signature du premier contrat professionnel pour Batista Mendy (18 ans). Le défenseur s’est engagé pour une durée de trois ans.

C’est signé ! Batista Mendy a paraphé aujourd’hui son premier contrat professionnel avec le FC Nantes ! #MadeInFCN https://t.co/0emoGn42UV pic.twitter.com/HqbH69bPyT — FC Nantes (@FCNantes) 2 juillet 2018

Nancy a annoncé l’arrivée de Christopher Maboulou (28 ans), à l’essai avec l’équipe pour une dizaine de jours. Il évoluait à PAS Giannina en Grèce la saison dernière.

#Mercato @Maboulouchris va effectuer un essai d’une dizaine de jours. Il participera au stage dans les Vosges. Ce joueur de 28 ans peut évoluer à tous les postes offensifs et a déjà été entraîné par @DidierTholot à Châteauroux et Bastia.

https://t.co/QpzJCLlEQi pic.twitter.com/eE4P5en9uD — AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) 2 juillet 2018

Jonathan Ikoné (20 ans) s’engage avec Lille pour les 5 prochaines années. L’attaquant quitte donc le Paris SG, son club formateur.

C’est au tour de Jonathan #Ikoné de rejoindre le LOSC pour 5 saisons !

On lui souhaite la bienvenue ? Lire le communiqué https://t.co/VOoj22sUEr#MercatoLOSC pic.twitter.com/cSorggfzmq — LOSC (@losclive) 2 juillet 2018

L’attaquant sénégalais Joseph Mendes (27 ans) quitte Reading et signe à l’AC Ajaccio.

OFFICIEL Stéphane #Jobard quitte le @DFCO_Officiel pour rejoindre l’@OM_Officiel, David #Linarès et Yann #Daniélou au sein du staff pro ! Communiqué de presse : https://t.co/Oy3sLXIkwo Merci pour toutes ces années de fidélité au #DFCO Stéphane ! Bienvenue au club Yann ! pic.twitter.com/nZbOgvcXVu — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) 2 juillet 2018

Dijon vient d’annoncer le départ de Stéphane Jobard, entraîneur-adjoint d’Olivier Dall’Oglio, vers l’Olympique de Marseille.

L’ailier droit espagnol Nando (24 ans), formé au FC Valence, s’engage avec le FC Sochaux. Il évoluait à Lorca.

Les infos du jour à l’étranger

Salah reste chez les Reds. Mohamed Salah (26 ans) prolonge son contrat à Liverpool. Même si le club anglais ne parle pas de la durée de ce nouveau bail, le site des Reds précise que l’attaquant égyptien "a lié son avenir avec Liverpool". Autrement dit, il n’y aura pas de rumeurs mercato le concernant cet été.

En bref à l’étranger

Info FM : Selon nos confrères de Fichajes.com, l’ancien attaquant de l’AS Monaco Guido Carrillo (27 ans), indésirable à Southampton, devrait être prêté à Leganés la saison prochaine.

Benjamin Pavard (22 ans) voit sa cote grimper auprès des grands clubs européens. Mais selon Bild, Stuttgart serait prêt à refuser des offres de plus de 50 M€ pour l’ancien Lillois. Le club serait enclin à le céder d’ici un an.

L’ancien grand espoir du Barça, Bojan Krkic (27 ans) pourrait rapidement débarquer en Major League Soccer. À en croire le Boston Globe, l’attaquant de Stoke City, prêté la saison dernière à Alavès, serait en contact avancé avec les New England Revolution.

En difficulté à Manchester United, Daley Blind pourrait effectuer un retour aux sources à l’Ajax. Selon De Telegraaf, le défenseur néerlandais de 28 ans serait emballé à l’idée de revenir à Amsterdam.

Auteur d’une bonne Coupe du Monde en Russie avec le Danemark, le gardien de Leicester Kasper Schmeichel pourrait évoluer dans un grand club européen cet été. D’après Sky Sports, Chelsea et l’AS Rome envisagent de recruter le portier de 31 ans en cas de départ de Thibaut Courtois (26 ans) et Alisson Becker (25 ans).

C’est officiel à l’étranger !

Sokratis Papastathopoulos, défenseur de 30 ans arrivé du Borussia Dortmund, s’engage officiellement à Arsenal.

Getafe s’est attaché les services de Jaime Mata (29 ans) qui évoluait avec Valladolid.

L’Atalanta vient d’officialiser l’arrivée en prêt avec option d’achat obligatoire du défenseur central Marco Varnier. Le joueur de 20 ans évoluait la saison dernière au club de Cittadella (Serie B).

Nuremberg a fait signer Timothy Tillman. Le milieu offensif de 19 ans arrive en prêt du Bayern Munich.

Pünktlich zum Start in die Vorbereitung präsentieren wir unseren vierten Neuzugang : Timothy #Tillman wechselt auf Leihbasis vom @FCBayern zum #fcn. Herzlich willkommen in der Heimat ! pic.twitter.com/4viaG32hFx — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) 2 juillet 2018

Al Sadd a annoncé l’arrivée de Gabi (34 ans), milieu de terrain de l’Atlético Madrid.

وصل النجم الإسباني غابي فيرنانديز الى #قطر لإجراء الفحص الطبي بعد موافقة ناديه ( اتليتكوا مدريد) و لإستكمال المفاوضات بين الاطراف الرسميه. #السد#قطر pic.twitter.com/0Dy18skTbq — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) 2 juillet 2018

Jake Clarke-Salter est la cinquième recrue du Vitesse Arnhem cette saison. Le défenseur central gaucher de 20 ans est prêté par Chelsea au club néerlandais.

Done deal ! De 20-jarige Jake Clarke-Salter, linksbenige centrale verdediger, komt dit seizoen op huurbasis naar #Vitesse. Welkom bij onze club Jake ! https://t.co/aiDiFIZtf5 pic.twitter.com/wW6wlnwS9y — Vitesse (@MijnVitesse) 2 juillet 2018

Le FC Porto vient d’annoncer la signature du milieu de terrain brésilien Ewerton (25 ans). Ce dernier arrive en provenance de Portimonense.

Liverpool vient d’annoncer le départ de son gardien hongrois Adam Bogdan (30 ans) sous forme de prêt. Le portier évoluera en Ecosse, à Hibernian.

Après plusieurs saisons en Serie A à Bologne, le latéral gauche Adam Masina (24 ans) quitte l’Italie pour rejoindre la Premier League et plus précisément Watford.

| Adam Masina has signed for #watfordfc on a five-year deal ! The 24-year-old left-back joins the Hornets from Bologna.#BenvenutoAdam More info https://t.co/RGha3AdbDu pic.twitter.com/GHea1Q25J0 — Watford Football Club (@WatfordFC) 2 juillet 2018

Landry Dimata (20 ans) est prêté par le VfL Wolfsbourg à Anderlecht pour une saison.

Dimata is nu officieel een Sportingboy ! Welkom Landry ! https://t.co/L3djInspOp Officiel : Dimata est un Sportingboy ! Bienvenue Landry ! https://t.co/AKpInYoSFQ#WelcomeLandry #RSCA pic.twitter.com/6ksA2BS4qU — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 2 juillet 2018

Alban Lafont (19 ans), le gardien du Toulouse Football Club, quitte l’Hexagone pour rejoindre la Serie A. Il s’est engagé pour cinq ans avec la Fiorentina.

OFFICIEL - @AlbanLafont s'engage avec l'@acffiorentina. Merci pour tout Pitchoun et bonne chance pour la suite de ta carrière #Mercato https://t.co/At7a9ViGYp pic.twitter.com/e9MEydG7pJ — Toulouse FC (@ToulouseFC) 2 juillet 2018

Le défenseur néerlandais De Vrij (26 ans) qui évoluait jusqu’ici à la Lazio a signé un contrat de 5 ans avec le club lombard.

Le Néerlandais n’est pas le seul à filer du côté des Nerazzurri puisque Kwadwo Asamoah (29 ans) rejoint l’Inter. Il arrive libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus et signe jusqu’en 2021.

Passé par Metz et Saint-Etienne, l’attaquant franco-algérien Idir Boutrif (18 ans) s’est engagé avec la Sampdoria. Il devrait évoluer avec la Primavera la saison prochaine.

Prêté la saison dernière à Hoffenheim, le défenseur Felix Passlack devait effectuer une deuxième saison avec le TSG mais le joueur de 20 ans revient plus tôt que prévu au Borussia Dortmund.

‼️ Die #TSG Hoffenheim hat die Leihe von Felix #Passlack vorzeitig beendet. Der 20 Jahre alte Defensivspieler kam zu Beginn der vergangenen Saison vom @BVB und sollte ursprünglich bis nächstes Jahr bleiben. Wir wünschen Dir alles Gute, Felix ! #TSG pic.twitter.com/n6ONcOu08n — TSG Hoffenheim (@achtzehn99) 2 juillet 2018

L’AC Milan vient d’annoncer les arrivées du gardien espagnol Pepe Reina (35 ans), en fin de contrat, et du latéral gauche Ivan Strinic (30 ans).

Le Genoa vient d’accueillir un nouveau gardien. Il s’agit du portier italien de 35 ans, Federico Marchetti. En fin de contrat du côté de la Lazio, il arrive libre et s’est engagé pour deux saisons.