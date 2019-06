Le Real Madrid trouve des portes de sorties pour ses indésirables

Les Merengues vont devoir éconduire certains joueurs de leur effectif pléthorique vers la sortie en ce début de mercato. Dans un premier temps, l’ailier gauche de 21 ans, Théo Hernandez, va rallier le Milan AC en prêt payant d’un an assorti d’une option d’achat de 18 millions d’euros. Les Lombards visent également le milieu de terrain de 22 ans, Dani Ceballos, qui fait l’objet d’une offre avec un prêt payant de deux ans assorti d’une option d’achat compris entre 32 et 35 M€. D’autre part, un accord de principe de 25 M€ a été trouvé entre les Merengues et le Benfica concernant l’attaquant de 25 ans, Raul de Tomas. Les autres retours de prêt Mateo Kovacic et Martin Odegaard vont également partir du club madrilène. Chelsea devrait lever l’option d’achat de 45M€ pour le milieu de terrain prêté la saison dernière, alors que le Néerlandais devrait être encore prêté. Le milieu de terrain James Rodriguez devrait rejoindre quant à lui le Napoli. Cependant, un intérêt de l’Atlético de Madrid aurait changé la donne dans le choix du Colombien de 27 ans. Le Real aurait aussi proposé Sergio Reguilon et Lucas Vazquez à Valence alors que Nacho serait toujours dans le viseur du FC Séville.

Dans le sens des arrivées, la presse espagnole informe ce week-end que le transfert de Christian Eriksen, en provenance de Tottenham avance pas à pas. En effet, le président des Spurs, Daniel Levy, aurait directement appelé les dirigeants madrilènes pour leur indiquer que le transfert du Danois était possible. En effet, ce dernier ne souhaite pas prolonger dans le club anglais et à un an de la fin de son contrat, les finalistes de la Ligue des Champions veulent réaliser une grosse opération financière.

Deux cadres de l’OM sur le départ

A Marseille, l’opération dégraissage et renflouage des caisses débute. Cette manœuvre pourrait permettre au milieu de terrain Luiz Gustavo de quitter la Canebière vers le Fenerbahçe. En effet, le club turc aurait même entamé des discussions avec l’OM qui demanderait 9 millions d’euros pour le Brésilien.

Dans le même temps, le FC Séville aurait formulé une offre de 13 millions d’euros pour l’attaquant Lucas Ocampos, proposition qui pourrait être acceptée par les dirigeants olympiens.Par ailleurs, Mario Balotelli qui est désormais libre, espère revenir en Serie A la saison prochaine. Parme lui aurait fait une proposition afin d’intégrer son effectif avec salaire de 2 millions d’euros.

Les officiels du week-end

Le PSV Eindhoven a autorisé son attaquant Luuk de Jong a quitté le club. Le buteur néerlandais peut désormais négocier avec n’importe quel club, notamment le FC Séville qui a le joueur dans le viseur.

Denis Cherychev reste lui à Valence. L’international russe, prêté par Villarreal la saison passée, s’est engagé définitivement avec le club ché. Le transfert est estimé à 5 millions d’euros.

Le club suisse de Lausanne a décidé de ne pas conservé le milieu de terrain, Enzo Zidane. Le milieu est désormais libre et peut s’engager où il le souhaite.

En France, Jessy Pi, prêté depuis deux ans à Brest par Toulouse est vendu définitivement par le TFC. Le milieu de terrain prend la direction de Caen où il a signé pour deux ans.

Le portier Alban Lafont s’est engagé avec le FC Nantes. Le Français est prêté par la Fiorentina avec une option d’achat de 7 millions d’euros.

Le jeune Parisien Timothy Weah quitte la capitale. L’attaquant de 19 ans, prêté la saison passée au Celtic Glasgow, rejoint Lille où il a signé un contrat de 5 ans.

Marco Sala (20 ans) et Andrea Cisco (20 ans) arrivent à Sassuolo. Le premier est latéral gauche et arrive sous la forme d’un transfert sec en provenance de l’Inter. Le second est ailier gauche et arrive sous forme de prêt en provenance du Delfino Pescara 1936.

Andrea Pinamonti , attaquant de 20 ans, vient d’être prêté pour un an avec option d’achat obligatoire au Genoa.

