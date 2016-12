En bref en France

Comme nous vous l’annoncions hier, Benjamin Corgnet et Jérémy Clément vont devoir trouver un nouveau point de chute. Ce qu’a confirmé Christophe Galtier au Progrès : « J’ai du monde dans ce secteur-là. Ils ont choisi de rester et de jouer la carte de la concurrence (...) Ils ne posent pas de problème sur un plan professionnel mais pour la suite de leur carrière et pour être heureux, s’ils peuvent avoir un temps de jeu plus élevé, ce sera mieux (un départ du club, ndlr) pour eux et pour nous ». Le club cherchera aussi à se renforcer en attaque.

Les infos du jour à l’étranger

Le Real Madrid prêt à dégainer ! Le Real Madrid n’est finalement interdit de recrutement que pour ce mercato d’hiver. Cela signifie que le club ibérique pourrait recruter l’été prochain. Et le Real aurait déjà ciblé Galván, milieu brésilien de 17 ans en fin de contrat à São Paulo, qui intégrerait dans un premier temps les équipes jeunes du club. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule. Sport, média pro-Barça, indique que les Merengues devraient offrir une prolongation de contrat à Zinedine Zidane. Autre prolongation attendue dans la capitale espagnole, celle de Pepe. En fin de contrat en juin prochain, le Portugais souhaite un contrat de deux ans quand Madrid ne lui offre qu’une année de contrat. Les discussions se poursuivent.

Le Real souhaitait aussi faire prolonger Isco, dont le contrat prend fin en 2018. Mais l’Espagnol attendrait d’être fixé sur son statut. Une situation que plusieurs clubs suivent de près à l’image de Chelsea où son nom est régulièrement cité. Enfin, le gros dossier du mercato concerne James Rodriguez, remplaçant aux yeux de Zidane. Le Colombien a ouvert la porte à un départ : « Je ne peux pas garantir que je vais continuer. J’ai des offres et j’ai sept jours pour y penser. Je suis heureux à Madrid mais je veux plus jouer. Je veux rester mais il faut se préparer à tout et trouver des portes de sortie. Je suis un peu dégoûté de ne pas avoir pu jouer la finale, mais je suis heureux du titre ». Chelsea, la Juventus ou encore Manchester United ont été associés à l’ancien joueur de Monaco.

Les stars de Benfica affolent l’Europe ! Comme Porto, Benfica est une véritable machine à gagner des millions. Le défenseur central Victor Lindelöf intéresse Manchester United selon la presse portugaise. On parle d’un montant de 45 M€ ! Record ajoute que le Special One a aussi un faible pour Nelson Semedo. Le latéral droit est aussi dans le viseur du Bayern Munich. Comme déjà annoncé hier, l’attaquant Gonçalo Guedes lui ne laisse pas indifférents le PSG prêt à débourser la coquette somme de 30M€.

En bref à l’étranger

Info FM : Prêté à Fenerbahçe depuis l’été dernier par Al-Ahli, Moussa Sow (30 ans) est, selon nos informations, courtisé par des clubs chinois. Un transfert pourrait même se négocier entre 10 M€ et 12 M€ avec un arrangement vis-à-vis de Fenerbahçe qui souhaite conserver le buteur jusqu’à la fin de la saison.

Selon Sport, Lionel Messi a pris sa décision concernant son avenir. Il aimerait « lancer les négociations à son retour de vacances et les finaliser le plus rapidement possible ». Il se sent « aimé et désiré au Barça ». En conférence de presse, le président Bartomeu a indiqué qu’il espérait faire prolonger la Pulga prochainement.

Interrogé par France Football, Antoine Griezmann a donné les noms des deux clubs où il se verrait jouer en France : « Si je venais un jour en Ligue 1, ce serait à Lyon ou à Marseille ».

Annoncé sur le départ six mois seulement après son arrivée à Chelsea, Michy Batshuayi va rester à Londres annonce le Guardian. Il s’agit pour le média britannique d’ « un joueur clé pour le futur, qui a toutes les qualités pour imposer sa patte sur le club dès cette saison ».

Alors que les dossiers concernant les prolongations de Mesut Özil et Alexis Sanchez sont toujours au point mort, Arsenal aurait un œil sur Marco Reus selon The Daily Telegraph.

Le Daily Star révèle que Manchester United demande 15 M€ pour céder Memphis Depay cet hiver. La Lazio Rome, le FC Séville, Southampton ou encore Everton apprécient son profil.

C’est officiel !

Après la rupture à l’amiable de son contrat avec les Glasgow Rangers, Joey Barton était libre de tout contrat et s’est engagé ce mardi avec le club anglais de Burnley.