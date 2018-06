Les infos du jour en France

Info FM : Sanson également suivi en Espagne. Selon nos informations, si beaucoup d’équipes de Premier League s’intéressent à Morgan Sanson, le FC Séville et le FC Valence sont aussi séduits par son profil.

Thauvin drague Balotelli. Interrogé en conférence de presse à Clairefontaine, Florian Thauvin a invité Mario Balotelli à le rejoindre à l’Olympique de Marseille la saison prochaine.

Milan vise Luiz Gustavo. Selon les informations de France Football, l’AC Milan serait sur les traces du taulier de l’Olympique de Marseille Luiz Gustavo.

Malcom d’accord avec l’Inter Milan ? Tuttosport se veut affirmatif ce jeudi, Malcom (21 ans) se serait mis d’accord avec l’Inter Milan sur les bases d’un contrat de 5 ans, assorti d’un salaire annuel de 2,5 M€ hors primes. Rien n’est encore bouclé dans ce dossier, les deux clubs devant encore se mettre d’accord.

En bref en France

Info FM : Selon nos informations, Karl Toko-Ekambi a signé un bail de cinq années avec Villarreal. Montant estimé du transfert : 20 millions d’euros.

Monaco se serait positionné sur Yusupha Njie, auteur de 4 réalisations en 17 apparitions en Liga NOS. Leonardo Jardim apprécie le profil de l’attaquant international gambien de Boavista et le club du Rocher pourrait même faire une offre dans les prochains jours à en croire O Jogo.

D’après les informations de Nice Matin, le transfert de Dalbert, le latéral de l’Inter Milan, à Monaco ne serait pas aussi chaud que ça. Il écouterait aussi les propositions des dirigeants du Borussia Möchengladbach.

Tuttosport explique dans son édition du jour que l’AS Monaco serait sur les traces du latéral gauche italien du Torino Antonio Barreca (23 ans), sous contrat jusqu’en juin 2021.

A la recherche d’un défenseur central pour cet été, l’OM a coché le nom de Juan Jesus (26 ans) rapporte Tuttosport. L’international brésilien (3 capes en 2012), capable d’évoluer dans l’axe ou à gauche (22 apparitions en Serie A cette saison), est sous contrat avec l’AS Roma jusqu’en juin 2020.

Selon RMC, c’est bouclé entre l’OGC Nice et Patrick Vieira, qui se sont entendus sur un contrat de 3 ans. Il ne manque plus que l’officialisation.

C’est officiel en France

Ibrahima Sissoko file à Strasbourg

Le @SB29 vous informe qu’un accord a été trouvé avec le @RCSA pour le transfert d’@sissoko_ibra27 . Arrivé au club en 2014, Ibou a paraphé ce jeudi un contrat de 4 ans avec le club alsacien. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière ! Kenavo Ibou ! pic.twitter.com/X1WgTZAfZa — Stade Brestois 29 (@SB29) June 7, 2018

Fahd El Khoumisti quitte le PSG pour Orléans !

[#MercatoUSO] L'US Orléans vous informe d'un accord de principe avec le meilleur buteur de l'équipe réserve du @PSG_inside, Fahd El Khoumisti, pour un contrat de 3 ans. https://t.co/SoUVKJTKoS pic.twitter.com/t1h9I7tCFy — US Orléans (@US_Orleans) June 7, 2018

Julian Palmieri signe au Gazelec

Frédéric Duplus rejoint Louvain

Le Racing Club de Lens et le défenseur Frédéric Duplus ont trouvé un accord permettant au joueur de rejoindre le club de Louvain (Belgique). Nous te souhaitons une bonne continuation pour la suite de ta carrière @FredDuplus18 ! #mercato #rclens pic.twitter.com/W2mLeqCM6E — Racing club de Lens (@RCLens) 7 juin 2018

Les infos du jour à l’étranger

Le Real Madrid en plein chaos. Après le départ surprise de Zinédine Zidane du banc madrilène, le club éprouverait de sérieuses difficultés pour lui trouver un remplaçant. Mauricio Pochettino, un temps pressenti pour le poste, devrait finalement rester fidèle à Tottenham. Le Real doit donc se tourner vers des plans B, et on parle notamment d’Antonio Conte qui ne devrait pas rester à Chelsea l’an prochain. Mais les merengues chercheraient aussi du côté de leurs anciens joueurs, Michael Laudrup et Michel, l’ancien coach de l’OM, seraient également dans la short-list. Fernando Hierro et Clarence Seedorf sont également évoqués par la presse espagnole. L’autre très gros dossier de l’été à Madrid c’est bien sûr la prolongation, ou non, de Cristiano Ronaldo. Elle serait actuellement au point mort car le Real ne souhaiterait pas faire de gros effort financier... Et ça irait même plus loin d’après la presse portugaise ! Puisque le quintuple ballon d’or va quitter la Casa Blanca cet été. C’est en tout cas ce qu’il affirme dans leur édition du jour. Gareth Bale lui aussi est annoncé sur le départ et ferait patienter Manchester United. Le gallois serait prêt à rester à Madrid, mais il attend certaines garanties de la part de ses dirigeants madrilènes. Le nouveau coach qui sera annoncé sera certainement déterminant pour l’avenir du buteur de la finale de la Ligue des Champions. Le poste de gardien est aussi l’un des chantiers de l’été à Madrid, et c’est le Romain Alisson Becker qui figurerait en haut de la short list. Le club espagnol chercherait également une doublure à Marcelo pour le poste de latéral gauche. Pour l’instant 3 noms revienent avec insistance : Raphaël Guerreiro de Dortmund, Ricardo Rodriguez de l’AC Milan, et Wendell du Bayer Leverkusen. En attaque les Madrilènes s’activeraient sur la piste de la jeune pépite Brésilienne Rodrygo et pourraient bien le chiper au FC Barcelone, qui était également aux aguets. La fusée de Liverpool Sadio Mané était également pisté au Real Madrid, mais c’était avant le départ de Zidane. Le mercato s’annonce en tout cas très chaud du côté de la capitale espagnole...

En bref à l’étranger

Info FM : Contactée par nos soins, une source proche du dossier nous a confirmé que Manchester United avait officiellement lancé les premières démarches pour Clément Lenglet.

Selon les informations de RMC, Kurt Zouma, qui appartient à Chelsea, serait pisté par Galatasaray.

As assurait mercredi que l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah (25 ans) avait été proposé au FC Barcelone en cas d’échec dans le dossier Antoine Griezmann (27 ans, Atlético Madrid). Une information démentie par son représentant Ramy Abbas sur son compte Twitter. « Cela n’est jamais arrivé. Vous avez besoin de meilleures sources As !, » a-t-il lâché. C’est dit !

Alors qu’il dispose d’une prolongation de contrat portant sur trois saisons avec Arsenal, Jack Wilshere (26 ans) n’a pas encore communiqué sa réponse. Le milieu de terrain anglais souhaiterait obtenir des garanties de la part d’Unai Emery avant de prolonger. Selon les informations de l’Evening Standard, Wilshere et Emery doivent prochainement se rencontrer pour aborder le sujet.

Prêté par Everton en janvier, Sandro Ramirez ne restera pas au FC Séville, annonce Estadio Deportivo. Les Andalous ont décidé de ne pas lever l’option d’achat de l’attaquant espagnol.

Sky Sports annonce que le Torino et Sunderland sont tombés d’accord pour le transfert de Didier Ndong (23 ans). Montant estimé de l’opération : 7,5 M€. L’international gabonais doit désormais se mettre d’accord avec les Grenats.

Thomas Delaney (26 ans), milieu de terrain international danois du Werder Brême, passe actuellement sa visite médicale avant de s’engager avec le Borussia Dortmund, informe Kicker.

Le Correio da Manhã assure que Benfica a reçu une offre de 10 M€ en provenance de Besiktas pour son international argentin Eduardo Salvio (28 ans). Le club lisboète ne discutera pas à moins de 15 M€, précise le journal.

Le Sporting CP songerait à Marcelo Bielsa, libre depuis son départ de Lille, pour succéder à Jorge Jesus, affirme le quotidien portugais Record.

C’est officiel à l’étranger

Sebastian Ribas à Lanus

Sebastián Ribas en el momento de su firma. ¡Bienvenido al Club Lanús ! #SiempreGranate pic.twitter.com/h4ZGBrTruS — Club Atlético Lanús (@clublanus) June 6, 2018

Toko Ekambi signe à Villareal

El #Villarreal ficha al delantero franco-camerunés Ekambi para las próximas 5 temporadas. ¡Bienvenido !https://t.co/aubfJGsd07 pic.twitter.com/VQrjXIlMio — Villarreal CF (@VillarrealCF) June 7, 2018

-@TigresOficial y @SevillaFC han llegado a un acuerdo para el regreso de @guido19pizarro a la Liga MX. El jugador estará llegando a Monterrey en los próximos días para someterse a exámenes médicos. pic.twitter.com/aYivPPPul3 — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) June 7, 2018

[BREAKING NEWS] @EAbidalOfficial will be the new first team technical secretary at FC Barcelona. More details https://t.co/6nWHlp2VNv — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 7, 2018

Borini et Lens quittent définitivement Sunderland

And Jeremain Lens’ move to @Besiktas will be formalised on the same date. pic.twitter.com/kBdTojNGII — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) 7 juin 2018

Meanwhile, Fabio Borini will complete a permanent transfer to @acmilan on 1 July 2018. pic.twitter.com/LXG2HXjBBo — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) 7 juin 2018

#RangersFC can today confirm that 20-year-old Ovie Ejaria has joined the club on a season-long loan deal from @LFC subject to international clearance. https://t.co/Aemt14j9CW pic.twitter.com/ebQVBUWttc — Rangers Football Club (@RangersFC) 7 juin 2018

