Encore du nouveau concernant Neymar. Une réunion s’est tenue entre les dirigeants parisiens et barcelonais avec pour objectif de trouver un terrain d’entente pour le transfert de l’Auriverde. De plus, selon Sport, la délégation barcelonaise devrait également avoir une entrevue avec Neymar en fonction de l’avancée des négociations. Après que le PSG a repoussé une première offre de 60 M€ plus Philippe Coutinho, les Blaugranas ont revu leur proposition à la hausse et proposeraient désormais 100 M€ + Ivan Rakitic et Philippe Coutinho. Par ailleurs, cette information pourrait se confirmer puisque le média brésilien Esporte Interativo annonce que l’un des agents de Coutinho serait arrivé ce mardi à Paris. Les discussions promettaient d’être ardues, mais au final, Mundo Deportivo a fait savoir qu’aucun accord n’avait été trouvé entre les deux parties.

L’OL souhaite désormais attirer dans son effectif Jeff Reine-Adélaïde. Le milieu de terrain d’Angers est également courtisé par le LOSC, le FC Porto ou encore le Bayern Munich. Mais c’est chez les Gones que le joueur de 21 ans pourrait débarquer contre 30 M€. Selon nos informations, l’OL aurait fait une offre de 25 M€ plus des bonus et un pourcentage à la revente, ce qui pourrait convaincre le SCO.

Du côté de Monaco, Wissam Ben Yedder, en provenance du Séville FC, serait en train de passer sa visite médicale. Le club princier devrait débourser 40 millions d’euros pour s’offrir le buteur français. Par ailleurs, l’ASM aurait contacté l’attaquant argentin Mauro Icardi, qui doit encore décider où il veut jouer la saison prochaine. En effet, l’Inter cherche à s’en débarrasser, mais l’attaquant argentin repousse jusqu’à présent les offres qui se présentent à lui. Au niveau des départs, Rony Lopes passe sa visite médicale à Séville. L’ailier de 23 ans est sur le point de rejoindre le club andalou pour un montant compris entre 20 et 25M€.

Le Real Madrid cherche encore un renfort galactique pour terminer son mercato d’été 2019. Mais les Merengues semblent en difficulté et n’arrivent toujours pas à conclure. Concernant le dossier Neymar, le FC Barcelone reprend les devants comme nous vous l’avons expliqué ci-dessus. De plus, avec la fin du marché des transferts anglais, du moins concernant les achats, le futur de Paul Pogba semble scellé chez les Red Devils. Cependant, Zinedine Zidane reste déterminé et se battra jusqu’au dernier moment pour le recruter. Le seul recrutement en bonne voie s’avère être celui de Donny van de Beek (22 ans). Le milieu offensif de l’Ajax serait toujours d’accord avec le Real mais désormais les Madrilènes doivent trouver un terrain d’entente avec son club qui ne semble pas décidé à le vendre. Dans le sens des départs, James Rodriguez et Gareth Bale sont toujours sur la liste des indésirables de Zizou. Isco et surtout Mariano Diaz, pour lequel le Betis serait venu aux nouvelles, sont aussi toujours sur la liste des transferts.

L’Atlético de Madrid est en passe de boucler l’arrivée de Rodrigo. L’attaquant du Valence FC n’a pas participé à l’entraînement ce mardi et a dit au revoir ses partenaires. L’opération coûtera 60 M€ (55 M€ +5 M€ de bonus) aux Colchoneros.

Le Bayern Munich a officialisé la venue du vice-champion du Monde Ivan Perisic pour un prêt d’un an avec option d’achat en provenance de l’Inter Milan. Arrivé cet hiver en provenance de l’Ajax, Maximilian Wöber (21 ans) ne sera pas resté longtemps au FC Séville. Le défenseur central autrichien va revenir au pays où le Red Bull Salzbourg a obtenu l’accord du club andalou pour son transfert. En France, Lille annonce l’arrivée d’Éric Bocat (20 ans), prometteur latéral gauche formé à Dijon et passé par Brest. Il s’est engagé pour 3 ans, jusqu’en juin 2022, et démarrera dans un premier temps dans le groupe de la réserve lilloise. L’Olympique Lyonnais informe le départ de son jeune attaquant Lenny Pintor (19 ans) qui part en prêt à Troyes jusqu’à la fin de la saison. Enfin, Paul Lasne quitte Montpellier pour s’engager avec le Stade Brestois. Le milieu de terrain a signé pour une saison avec une année supplémentaire en option.

Der #FCBayern hat den kroatischen Nationalspieler Ivan Perišić verpflichtet. Der Vize-Weltmeister wechselt mit sofortiger Wirkung auf Leihbasis von Inter Mailand nach München. #ServusIvan Zur Presseerklärung : https://t.co/DCCe7fwXmN pic.twitter.com/LCjUSZboGN — FC Bayern München (@FCBayern) August 13, 2019

