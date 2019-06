Le milieu de terrain du Real va bouger

Le Real Madrid se tourne vers son milieu de terrain qui s’annonce comme un des gros chantiers de l’été. Le milieu Toni Kroos a d’abord été prolongé jusqu’en 2023, mais les Merengues ne vont pas s’arrêter là. Plusieurs noms se dégagent, notamment celui de Miralem Pjanic. Ce dernier n’écarterait pas un départ de la Juventus, et serait une des solutions favorites des dirigeants madrilènes en cas d’échec dans le dossier Pogba. Cependant, le club vainqueur de la Serie A se montrerait difficile et demanderait 80M€ en échange de son milieu. Christian Eriksen en provenance de Tottenham, est également envisagé pour intégrer le Real Madrid où l’international danois y est vu comme le successeur idéal de Luka Modric. Toutefois, le club aimerait finaliser la transaction autour de 70M€ mais on peut s’attendre à ce que les Spurs essayent de faire monter les enchères.

Paul Pogba est la priorité des Madrilènes

Ces deux dossiers ne devraient avancer que si celui de Paul Pogba n’aboutit pas, car le Français est bel et bien la priorité du board madrilène. En effet, le président du club, Florentino Perez, penserait à incorporer plusieurs joueurs dans la transaction pour ne pas payer une indemnité de transfert colossale à United. On y retrouverai alors Gareth Bale ainsi que Keylor Navas ou encore Theo Hernandez, devenus indésirables du côté du Santiago Bernabeu. Un autre joueur figure dans cette liste des joueurs à échanger à Manchester, et il s’agit de James Rodriguez. Cependant son profil intéresserait fortement le Napoli. Carlo Ancelotti l’aurait même appelé pour lui demander de venir le rejoindre, proposition qui aurait été acceptée par le joueur colombien.

Les officiels du week-end

Et c’est officiel, le défenseur Lamine Koné est définitivement recruté par Strasbourg. L’international Ivoirien était prêté en Alsace par Sunderland, mais les deux parties ont réussi à trouver un accord pour finaliser son transfert. Koné s’est engagé pour deux ans avec le Racing Club. Enfin, Xavi Alonso, va lancer sa carrière d’entraîneur du côté de la Real Sociedad. L’ancien joueur de Liverpool va prendre les commandes de l’équipe B du club, qui évolue en troisième division espagnole.