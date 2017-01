Les infos du jour en France

Une recrue au PSG ? Selon Record, Gonçalo Guedes, jeune milieu offensif de Benfica, aurait choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain, et les négociations pourraient aboutir très vite, peut-être même dès ce lundi. Ce dimanche, Guedes a suivi le match de son équipe depuis les tribunes, car son départ est imminent. « C’est un bon joueur. Il peut jouer dans l’axe, sur un côté. Il est l’un des noms sur lesquels le club travaille. C’est un bon joueur, jeune. Il va beaucoup grandir », a déclaré Unai Emery en conférence de presse aujourd’hui à son sujet.

Lille accélère. Invité de Téléfoot ce dimanche, Gerard Lopez a déclaré qu’il y aurait trois ou quatre recrues dès cet hiver. Au Qatar depuis 4 ans, la star tunisienne Youssef Msakni a indiqué à ses dirigeants qu’il souhaitait signer en Europe. Cela tombe bien, selon nos informations, deux clubs sont décidés à le relancer, à savoir le Dynamo Kiev et Lille. D’un autre côté, le LOSC pourrait prochainement conclure les arrivées du Néerlandais Anwar El Ghazi (21 ans, Ajax Amsterdam) et du Brésilien Luiz Araujo (20 ans, Sao Paulo).

Payet bientôt à l’OM ? Le dossier Dimitri Payet se rapproche-t-il de son épilogue ? Alors que tout le monde y va de sa déclaration sur le sujet, il semblerait que l’OM soit bel et bien sur la bonne voie pour recruter son ancien joueur. Selon Le Parisien, le dénouement est proche puisque les deux clubs se seraient rapprochés d’un accord suite à la dernière offre phocéenne, estimée à 30 M€.

En bref en France

D’après Canal Plus, l’OM serait maintenant sur la piste de Yuto Nagatomo. Le Japonais est sous contrat avec l’Inter Milan jusqu’en 2019 mais il ne joue plus beaucoup. Il occupe le poste de latéral gauche mais est capable d’évoluer sur les deux côtés.

Patrice Evra est sur le départ de la Juventus. Et les rumeurs se multiplient ces derniers jours. Un retour en France est évoqué, notamment du côté de l’OM et de l’OL. « Evra ? On peut parler de tous les latéraux gauche d’Europe si vous le voulez, il n’y a pas de souci. Mais ce n’est pas le moment de parler de mercato », a déclaré Rudi Garcia pour Marseille. Côté OL, on est un brin plus bavard, comme le prouve Bruno Genesio. « Je l’ai appris comme vous. Je n’en ai pas encore discuté avec mon président. Patrice Evra est un grand joueur, avec un grand palmarès, beaucoup d’expérience. Ça peut être un joueur qui nous intéresse, évidemment, mais je tiens à dire que Jérémy Morel, qui a été enfoncé, critiqué la semaine dernière, a montré ce soir (dimanche) qu’il était capable de jouer arrière gauche et de bien jouer à ce poste », précise pour sa part l’entraîneur lyonnais.

Hervin Ongenda a confirmé son départ du PSG sur Instagram. Il s’engage avec le PEC Zwolle, le club néerlandais.

Ndombe Mubele (24 ans), qui évolue cette saison à Al-Ahli (Qatar), serait dans le viseur du Stade Rennais d’après L’Equipe.

Selon Le Parisien, le départ de Nicolas Saint-Ruf (24 ans, Montpellier) vers Bastia se précise. Le défenseur devrait signer jusqu’en juin 2020.

Selon les informations de A Bola, l’AS Monaco apprécierait le profil du Brésilien de Braga Djavan (26 ans) mais le club portugais aurait fermé la porte à son départ.

C’est officiel !

Le gardien de l’Equipe d’Algérie Raïs M’Bolhi rejoint le Stade Rennais. Il s’est engagé pour une saison et demi avec le club breton.

Dans l’air du temps depuis quelques semaines, le départ de Corentin Jean à Toulouse vient d’être officialisé par l’AS Monaco. L’ancien de Troyes est prêté sans option d’achat au TFC.

@CorentinJean7 prêté jusqu’à la fin de la saison au @ToulouseFC ! Nous lui souhaitons le meilleur pic.twitter.com/05PirPDSHr — AS MONACO (@AS_Monaco) 23 janvier 2017

L’attaquant guinéen Mohamed Yattara, formé à l’OL, est prêté à l’AJ Auxerre par le Standard de Liège jusqu’à la fin de la saison.

OFFICIEL : L'attaquant international guinéen Mohamed Yattara rejoint l'AJA en prêt !

➡️ https://t.co/G7eqcnYkov#TeamAJA pic.twitter.com/AtXPeARlrm — AJ Auxerre (@AJA) 23 janvier 2017

Mathieu Bodmer a signé un contrat de 6 mois en faveur de Guingamp.

Le milieu de terrain de Dijon, Johan Gastien (28 ans), a signé un contrat de 2 ans et demi en faveur du Stade Brestois. Il portera le numéro 8.

Les infos du jour à l’étranger

Le Barça suit six espoirs sud-américains. Sport publie ce lundi la liste des talents sud-américains suivis par le FC Barcelone : l’Uruguayen Rodrigo Bentancur (Boca Juniors, 19 ans), l’Argentin Santiago Ascacibar (Estudiantes, 19 ans), les Brésiliens Caio Henrique (Atlético de Madrid B, 19 ans) et Artur Víctor Guimarães (Palmeiras, 18 ans), le Colombien Damir Ceter (Santa Fe, 19 ans) et le Chilien Jeisson Vargas (Estudiantes, 19 ans).

En outre, comme nous vous l’annoncions la semaine dernière en exclusivité, Maxime Lopez est suivi depuis quelques semaines par le Barça. Selon Sport, deux émissaires du club catalan se trouvaient encore au Parc OL pour assister à la rencontre entre l’OL et l’OM (3-1) et voir le milieu de terrain phocéen en action.

Le Real Madrid peut trembler ! Interdit de recrutement par la FIFA, le Real Madrid vit un hiver fait de tension et de craintes pour l’avenir. Les blessures s’enchaînent (Marcelo, Modric, Carvajal, Pepe, Bale...) et Zinedine Zidane ne peut pas renforcer son effectif. Pire, les Merengues sont dans l’incapacité d’assurer leur avenir et voient l’une de leurs cibles d’avenir leur filer entre les doigts : Alexander Isak, qui devait signer au Real, vient de rejoindre Dortmund pour 9 M€. Sans oublier que Pepe, en fin de contrat en juin, n’a toujours pas prolongé et pourrait choisir de rejoindre la Chine. Et l’été s’annonce déjà particulièrement agité. Si le Real retrouvera la possibilité de recruter, de nombreux départs sont à prévoir : James Rodriguez devrait partir, et le Colombien est déjà très courtisé. Kroos, Morata, et Isco sont déjà annoncés dans le viseur de la Juventus. C’est certain, Zinedine Zidane se retrouve face à un chantier plutôt inquiétant !

En bref à l’étranger

Wayne Rooney pourrait bien quitter les Red Devils au cours des prochains jours, c’est en tout cas ce qu’a laissé entendre José Mourinho. « S’il restera ? Je ne sais pas, c’est sa décision. Je n’aime pas juger les joueurs qui décident d’aller en Chine. C’est leur vie, leur carrière. Ils paient énormément. L’expérience peut être intéressante. Mais pour être honnête, dans le cas de Rooney, je n’en ai aucune idée. Il ne m’en a jamais parlé », a commenté le coach de Manchester United.

Annoncé du côté de la Chine, Arda Turan a envoyé un message clair à ses courtisans. Il n’est pas question pour lui de quitter le Barça jusqu’à la fin de son contrat comme il l’a expliqué au micro de beIN SPORTS Espagne. « Je suis très heureux à Barcelone. J’ai un contrat jusqu’à mes 33 ans, et je compte aller au bout de ce contrat. » Un contrat qui prendra fin le 30 juin 2020.

Selon nos informations, Daniel Alves (33 ans) possède plusieurs admirateurs en Chinese Super League. Le latéral droit de la Juventus Turin, sous contrat jusqu’en juin 2018, plaît au Shanghaï SIPG, au Tianjin Quanjian et Hebei Fortune. Trois écuries capables de mettre beaucoup d’argent sur la table pour l’attirer vers l’Empire du Milieu.

Arsenal observerait le milieu de terrain du FC Porto, Danilo, selon A Bola. L’ancien joueur du Maritimo est sous contrat jusqu’en 2020 avec le club lusitanien et sa clause de départ avoisine les 40 millions d’euros. Affaire à suivre.

Le prodige anglais, Dele Alli, est supervisé par de nombreux clubs européens. Mais une équipe pourrait bien commencer à négocier avec les Spurs de Tottenham. D’après le Daily Express, il s’agirait du Real Madrid. Le club merengue en aurait même fait sa priorité lors du prochain mercato estival. Tottenham devrait s’attendre à recevoir une offre de 60 millions d’euros de la part des Madrilènes.

D’après les informations du Evening Standard, Tottenham serait intéressé par le profil d’Andrea Ranocchia (28 ans), défenseur central de l’Inter Milan.

La Juventus n’a pas laissé tomber l’idée de recruter un milieu de terrain cet hiver. Après l’échec de la piste Witsel, qui a préféré s’envoler vers la Chine, les dirigeants de la Vieille Dame ont ciblé Emre Can, milieu de terrain allemand de Liverpool, si on se fie aux informations du Corriere Dello Sport.

C’est officiel !

Alexander Isak, le prodige suédois a signé au Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund verpflichtet Alexander Isak // Borussia Dortmund sign striker Alexander Isak #welcomeisak #bvb pic.twitter.com/TCBIqGfhOv — Borussia Dortmund (@BVB) 23 janvier 2017

Et Dortmund prolonge sa pépite Christian Pulisic jusqu’en 2020.

Christian Pulisic verlängert bis zum 30. Juni 2020 // Christian Pulisic has extended his contract until 30 June 2020. #22until2020 #bvb pic.twitter.com/YuyHYb7ptE — Borussia Dortmund (@BVB) 23 janvier 2017

Gedson Fernandes vient de prolonger son contrat avec Benfica jusqu’en 2022 a annoncé le club lisboète ce lundi.

Gedson Fernandes renovou até 2022 ! #FormarAGanhar pic.twitter.com/qhehc8I9ez — SL Benfica (@SLBenfica) 23 janvier 2017

Toni Martinez, jeune attaquant espagnol de West Ham, part en prêt à Oxford United (League One).

We can confirm that U23 forward Toni Martinez has joined @OUFCOfficial on a loan for the remainder of the season ➡️ https://t.co/eNwnsfSJLX pic.twitter.com/Zjk4OZ3acZ — West Ham United (@WestHamUtd) 23 janvier 2017

Bruno Henrique (26 ans) quitte Wolfsbourg et s’engage en faveur Santos.

Everton prête Deulofeu à l’AC Milan.

Lazar Markovic prêté à Hull City par Liverpool.

| We are delighted to confirm the signing of Lazar Marković on loan from @LFC until the end of the season #WelcomeLazar pic.twitter.com/bQcahvAwWi — Hull City (@HullCity) 23 janvier 2017

Yordy Reyna (23 ans), attaquant péruvien quitte RB Salzbourg et rejoint Vancouver Whitecaps en MLS.