Bientôt racheté par Jim Ratcliffe, l’OGC Nice devrait présenter de nouvelles recrues contre l’Olympique de Marseille mercredi prochain. Pour le moment, deux noms se dégagent. Il s’agit des attaquants Kasper Dolberg (21ans) de l’Ajax Amsterdam et Adam Ounas (22 ans) du Napoli. Par ailleurs, les nouveaux dirigeants niçois accélèrent sur les milieux Orel Mangala (21 ans) de Stuttgart et Alexis Claude-Maurice (21 ans) de Lorient.

Après que Lille ait annoncé vouloir récupérer Renato Sanches, ce dernier a également fait part de son envie de rejoindre le LOSC. Le milieu de terrain du Bayern Munich pourrait éventuellement faire l’objet d’un prêt avec option d’achat. Si auquel cas les Lillois voudraient l’acheter (Bild annonce qu’un transfert de 25 M€ est en pourparlers), il deviendrait pour sûr le transfert le plus cher du club.

Dans le viseur du Fernerbahçe depuis plusieurs semaines, Luiz Gustavo n’est pas certain de rester à l’OM. Selon les informations de L’Équipe, l’Olympique de Marseille aurait reçu une première proposition, jugée insuffisante, de la part du club turc ce mercredi. Reste à savoir si l’Olympique de Marseille pourrait céder son joueur en cas d’offre satisfaisante.

Les infos du jour à l’étranger

Malgré un début de mercato très actif avec les arrivées coûteuses d’Eden Hazard, Luka Jovic, Éder Militão, Ferland Mendy et Rodrygo, les Madrilènes ont bien l’intention de terminer aussi fort qu’ils ont débuté. D’abord, au milieu de terrain, Zinedine Zidane aurait besoin d’une recrue. A priori, Paul Pogba ne viendra pas cet été, même si le projet n’est pas totalement abandonné. Concernant le Néerlandais Donny van de Beek, c’est le technicien madrilène lui-même qui aurait dit non. Ceci explique l’intérêt développé pour le joueur de l’Espanyol, Marc Roca (22 ans). Des discussions entre les différentes parties seraient en cours. Par ailleurs, le nom de l’international portugais, Bruno Fernandes ressort souvent. Cependant, le prodige du Sporting coûte cher, avec un prix fixé à 70 M€. Enfin, du côté des arrivées, le dossier Neymar reste toujours en suspens. Florentino Pérez aurait proposé 100 M€ + Gareth Bale + James Rodriguez + Keylor Navas selon L’Équipe pour récupérer l’Auriverde. Offre qui aurait été refusée par le board parisien. Les trois Madrilènes cités sont des joueurs actuellement indésirables dans la capitale espagnole, et certains chercheraient une porte de sortie, à l’instar de Navas. Le gardien de 32 ans souhaiterait vraiment quitter le club, ne voulant plus être n°2 derrière Thibaut Courtois. Madrid a d’ores et déjà pensé à le remplacer par Pepe Reina (36 ans), actuellement à l’AC Milan. En attendant, les Merengues ont prêté leur promesse japonaise Takefusa Kubo au Real Majorque, promu en Liga. Quant à Mariano Díaz, il est notamment désiré par l’AS Monaco ainsi que l’AC Milan. Justement, le club italien pourrait se rabattre sur Luka Jovic en prêt, puisque le Real ne serait déjà pas contre un départ de sa nouvelle recrue.

Alexis Sánchez se rapproche un peu plus de l’Inter Milan. Manchester United et les Nerazzurri discutent pour un prêt payant de 15 M€ mais les tractations continuent entre les deux clubs. Alors que les derniers échos évoquaient que l’Inter prendrait en charge la moitié du salaire du Chilien (390 000€ par semaine), les Red Devils demanderaient qu’elle soit plus importante, indique The Telegraph.

Les officiels du jour

Prêté à Galatasaray par l’Olympique de Marseille, Kostas Mitroglou n’a pas réussi à s’imposer au sein de la formation turque. L’attaquant grec va désormais tenter de se relancer aux Pays-Bas au PSV Eindhoven, également sous la forme d’un prêt. Par ailleurs en Turquie, dans la même ville, mais pas le même club, l’ancien Spurs Georges-Kevin Nkoudou débarque au Beşiktaş dans lequel il s’est engagé pour quatre saisons. En Italie, après avoir passé sa visite médicale avec succès, Davide Zappacosta (27 ans) rejoint l’AS Roma. Le défenseur italien, qui a prolongé son contrat avec Chelsea jusqu’en 2022, a été prêté dans la foulée jusqu’en janvier prochain. En France, le défenseur central Timothée Kolodziejczak, déjà prêté la saison dernière par les tigres UANL, va retrouver les rangs stéphanois. Une option d’achat a été incluse dans l’accord entre les deux clubs. L’attaquant international haïtien Frantzdy Pierrot (24 ans) quitte Mouscron et la Jupiler Pro League pour s’engager 4 saisons avec l’En Avant Guingamp. Prêté par Nantes à Nancy la saison dernière, l’attaquant Santy Ngom s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec le Stade Malherbe de Caen. Enfin, dans le cadre d’un transfert définitif, le jeune attaquant du Paris Saint-Germain, Samuel Essende (21 ans), rejoint l’Union Sportive Avranches, club de National 1.

