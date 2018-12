Les infos du jour en France

Guingamp se renforce. Bien mal en point après cette première partie de saison, l’En Avant de Guingamp a déjà enregistré deux renforts officiels. Tout d’abord, le club breton peut compter sur le retour d’Alexandre Mendy, prêté sans option d’achat en provenance des Girondins de Bordeaux. Johan Larsson est quant à lui le deuxième renfort des Bretons. Le latéral droit suédois s’est engagé pour deux ans et demi avec la lanterne rouge.

L’EAG ne compte pas s’arrêter là. Un accord de principe a été trouvé aujourd’hui avec Sunderland pour Didier N’Dong. Le milieu des Black Cats n’avait plus joué depuis bientôt un an.

Le nom de Papy Djilobodji circule également du côté des Costarmoricains. Le défenseur central passé par Nantes mais aussi par Sunderland, avec qui il a résilié son contrat en septembre, serait tout proche de s’engager avec l’équipe de Jocelyn Gourvennec.

En bref en France

La Dernière Heure croit savoir que le défenseur central Kara Mbodji (29 ans), prêté au FC Nantes cet été, pourrait faire son retour au RSC Anderlecht, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2020.

Selon As, le FC Barcelone a pris la pole position dans la course à la signature de Jean-Clair Todibo (18 ans), en fin de contrat à Toulouse cet été. Le défenseur central est également courtisé par le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.

La rumeur Ryad Boudebouz à l’OGC Nice se compliquerait. Selon Nice Matin, son club, le Betis Séville, demanderait une somme trop élevée pour les Aiglons (14 M€). Le duo Rivère-Fournier privilégie un prêt avec option d’achat alors que le joueur va s’entretenir avec son club pour trouver une solution.

Amiens s’est renseigné pour Gaston Silva (24 ans) selon les informations de Olé. Le latéral gauche international uruguayen évolue à l’Independiente en Argentine. Le montant demandé par le Rojo est de 2 M€.

C’est officiel en France

Accord de principe pour Didier N’Dong à Guingamp

OFFICIEL - L’EAG confirme avoir trouvé un accord de principe avec le Club de Sunderland pour le transfert du milieu Box to Box international gabonais Didier N’Dong. #tousensembleonvalefaire pic.twitter.com/eLYu7aeIYp — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) 28 décembre 2018

Les infos du jour à l’étranger

Le Real Madrid continue de dynamiser le mercato. En Espagne, les merengues seraient sur le point de finaliser l’arrivée du jeune milieu offensif de Manchester City Brahim Diaz. Libre de tout contrat en juin prochain, Diaz pourrait bien arriver dès cet hiver en échange d’une petite compensation. On parle d’un transfert avoisinant 15M€.

Reinier (16 ans), qui évolue au Flamengo, attire le Real mais aussi d’autres cadors européens comme l’AS Roma et la Juventus Turin. Le club brésilien n’a pas hésité à blinder sa pépite. Sa clause libératoire est de 70M€.

Les Madrilènes suivent toujours de très près Eden Hazard. Depuis cet été, les rumeurs sont toujours très nombreuses au sujet d’une arrivée du virtuose belge à la Casa Blanca. Le Real Madrid penserait à un incroyable échange pour acquérir Eden Hazard. Les Merengues pourraient proposer Mateo Kovacic (actuellement prêté à Chelsea), et Isco, toujours en mauvaise posture au club suite à sa relation avec Santiago Solari, contre la star belge.

En Italie, la signature d’Aaron Ramsey à la Juventus serait bouclée d’après plusieurs médias italiens. Le clan du joueur a tenu à nous préciser que rien n’était encore fait : « nous ne sommes pas autorisés à discuter avec des clubs vis-à-vis d’Aaron jusqu’en janvier. Donc tout ce qui est dit jusqu’à présent n’est que de la spéculation ».

L’échange Gonzalo Higuain-Alvaro Morata commence à prendre forme. Selon Sport Mediaset, l’une des solutions évoquées entre les clubs serait le rachat du prêt d’Higuain par Chelsea auprès de la Juventus, à un nouveau tarif et avec une nouvelle option d’achat, combiné au prêt de Morata à l’AC Milan, qui comporterait également une option d’achat.

En bref à l’étranger

En Angleterre, Tottenham veut vendre durant ce mercato hivernal. Muets cet été, les Spurs veulent dégraisser leur effectif et visent au moins 82M€ de ventes. Plusieurs départs sont donc à prévoir à commencer par Mousa Dembélé (31 ans), dont le bail expire en juin prochain, qui ne sera pas retenu. Fernando Llorente (33 ans) et enfin Michel Vorm (35 ans) sont aussi dans le même cas. Deux autres noms figurent également sur cette liste, il s’agit de Victor Wanyama et de Georges-Kévin Nkoudou.

Samir Nasri pourrait retrouver du service. En effet, les contacts seraient très chaud entre l’ancien joueur de l’OM et West Ham. Les Hammers lui auraient proposé un contrat de 6 mois.

Selon Estadio Deportivo, l’agent d’Ever Banega serait à Londres pour discuter avec Arsenal. Si le milieu de terrain argentin se plaît du côté du FC Séville, il pourrait toutefois se laisser tenter par des retrouvailles avec Unai Emery. Seulement, Arsenal doit mettre 20 M€ sur la table (montant de sa clause libératoire) afin d’obtenir ses services.

Le Séville FC chercherait une doublure à André Silva et Wissam Ben Yedder. Selon Estadio Deportivo, Luuk De Jong serait une cible de choix. L’attaquant du PSV coûterait un peu plus de 10 M€

Selon les informations de As, Leganés souhaiterait se faire prêter l’attaquant international danois Martin Braithwaite, passé par Toulouse et Bordeaux. Seul hic, Middlesbrough ne voudrait entendre parler que d’un transfert sec.

C’est officiel à l’étranger

Manuel Campos (Académica Coimbra) à Benfica

A Direcção da AAC/OAF vem por este meio informar que chegou a acordo com o @SLBenfica para a transferência de Manuel Campos, jovem atleta de 15 anos que representava, até ao momento, a nossa equipa de Juvenis. Mais info em : https://t.co/M2Z2YsV0jb. #AAC pic.twitter.com/ehDuWlk2zM — Académica / OAF (@academicaoaf) 28 décembre 2018

Jaap Stam sur le banc du PEC Zwolle

Massimo Oddo a présenté sa démission du côté de Crotone

Bounedjah rempile à Al-Sadd

OFFICIAL : Baghdad Bounedjah has signed a new contract with #AlSadd lasting until 2024pic.twitter.com/Ebp7cWr78g — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) 28 décembre 2018

Brayan Perea résilie avec la Lazio Rome