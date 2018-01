Les infos du jour en France

Suite du dossier Diarra. Si l’Equipe assure ce matin dans ses colonnes que le dossier Lassana Diarra au PSG est flou, le Parisien est confiant quant à l’issue du dossier.

M’Vila vers l’ASSE. Yann M’Vila, s’il parvient à se défaire du contrat qui le lie au Rubin Kazan, devrait devenir un joueur de l’ASSE en fin de semaine si l’on en croit les informations de RMC Sport. Le milieu de terrain devrait donc faire son grand retour en France.

En bref en France

Info FM : « Honnêtement, je ne sais pas d’où ça sort ni de qui ça vient. Effectivement, de nombreux clubs s’intéressent à Umut, l’inverse serait surprenant d’ailleurs. Mais lorsqu’il y a une prise de contact, qu’il s’agisse de clubs français, turcs, anglais, italiens ou espagnols, je réponds toujours la même chose : il ne quittera pas le Nîmes Olympique cet hiver », nous a expliqué l’agent d’Umut Bozok, Olivier Davo.

Info FM : Annoncé sur le départ et courtisé notamment par le Los Angeles FC, Wesley Sneijder n’évoluera pas au sein de la formation californienne. Contacté par nos soins, son agent Guido Albers n’a pas souhaité s’exprimer quant à un départ, mais nous a affirmé : « la seule chose que je peux vous dire, c’est qu’il n’ira pas au LAFC ».

Info FM : Selon nos informations, Erwan Maury est sur le départ cet hiver à Dijon. Quelques écuries l’ont à l’œil à l’image de Lucerne en Suisse ou de Lamia en Grèce.

À la recherche d’une doublure au poste de latéral gauche, l’OM s’est vu proposer l’international péruvien de Flamengo Miguel Angel Trauco. Mais à en croire La Provence, le dossier a été recalée par la cellule de recrutement de l’OM.

La piste Majeed Waris à Caen avance bien. En manque de temps de jeu à Lorient (6 matches de Ligue 2, 1 but), le Ghanéen pourrait rapidement prendre la direction de d’Ornano. Le club normand disposerait d’une longueur d’avance sur tous ses concurrents rapporte l’Equipe.

Selon La Dernière Heure, les Girondins de Bordeaux et l’AS Nancy Lorraine ont ciblé Nurio Domingos (22 ans), latéral gauche angolais qui joue à Charleroi.

Pour FotoMaç, l’Olympique Lyonnais aurait proposé 10 M€ à Fenerbahçe pour son talent macédonien Eljif Elmas.

C’est officiel !

Prince Oniangue signe à Angers !

Les infos du jour à l’étranger

Le Real cherche en attaque. Avec la blessure de Karim Benzema durant les fêtes de Noël, le recrutement d’un attaquant cet hiver semble être de nouveau d’actualité. Et deux noms reviennent à la une : ceux de Timo Werner, l’attaquant du RB Leipzig, et de Mauro Icardi, qui fait actuellement les beaux jours de l’Inter Milan. Des contacts auraient été pris avec l’entourage des deux joueurs.

Pour Kepa Arrizabalaga, la situation serait plus claire. Le gardien de Bilbao aurait déjà signé avec la Casa Blanca mais le doute persiste sur son arrivée soit cet hiver, soit en juin prochain. À la fin de la saison, le portier basque sera libre et bénéficierait donc d’une prime à la signature importante. Mais les blessures récurrentes de Keylor Navas cette saison pourraient inciter le Real a le faire venir en janvier. Les Merengues devraient alors payer une somme de 20 millions d’euros à Bilbao. Les noms de Ryan Séssegnon, de Fulham, et de Oriol Busquets, du FC Barcelone, auraient aussi été évoqués. Dans le sens des départs, l’arrivée de Arrizabalaga pourrait pousser vers la sortie Kiko Casilla, le gardien numéro 2 qui ne réussit pas des prestations convaincantes. Le sort de Marcos Llorente pourrait être aussi évoqué ce mois-ci.

Séville s’active. L’arrivée de Vincenzo Montella à la tête de l’équipe va modifier la donne. Notamment pour deux joueurs français. Steven Nzonzi, annoncé sur le départ et qui intéressait Everton, pourrait finalement rester en Andalousie. Tout comme Sébastien Corchia, dont des rumeurs faisaient état d’un intérêt de Bordeaux mais qui pourrait donc finalement rester au sein de l’effectif de Montella. Dans le sens des arrivées, après la signature de Guilherme Arana, le latéral gauche de Flamengo, le FC Séville réfléchit à d’autres pistes. En défense, le nom du Montpelliérain Jérôme Roussillon a été cité. Tout comme celui du Barcelonais Aleix Vidal, qui peut jouer sur tout le flanc droit. Enfin, le milieu de terrain Milan Badelj de la Fiorentina, en fin de contrat en juin avec la Viola intéresse les Sévillans.

En bref à l’étranger

Info FM : Selon nos informations, plusieurs clubs de Premier League se sont renseignés au sujet de l’attaquant du FC Porto Moussa Marega, dont trois cadors Tottenham, Chelsea et Manchester United. Mais ce n’est pas tout, les outsiders Brighton et Leicester City observent également de très près le natif des Ulis. Sa clause libératoire s’élève à 40 millions d’euros.

Courtisé par le football chinois l’été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang serait à nouveau dans le viseur de clubs asiatiques selon Kicker. Mais le BVB a fermé la porte à tout départ.

À 38 ans, Diego Forlan va découvrir un nouveau championnat. L’attaquant uruguayen va en effet s’engager avec la formation hong-kongaise de Kitchee.

Selon Sky Sports, Everton a trouvé un accord avec le Besiktas à hauteur de 30 M€ pour le transfert de Cenk Tosun. L’attaquant international turc est attendu ce jeudi à Liverpool pour passer la traditionnelle visite médicale.

Naples devrait accueillir Amato Ciciretti (24 ans), milieu offensif de Benevento, dans les prochains jours, annonce La Gazzetta dello Sport.

La Lazio Rome souhaite lever l’option d’achat de Nani (30 ans), prêté par le FC Valence jusqu’à la fin de l’exercice, assure le Corriere dello Sport.

Selon Sky Sports, Manchester City serait désireux de se renforcer en défense, est toujours sur les traces de Jonny Evans (WBA) et Iñigo Martinez (Real Sociedad).

C’est officiel !

Valence annonce Vietto !

Sinisa Mihajlovic viré du Torino !

Remplacé par Walter Mazzarri !

Walter Mazzarri allenatore del Torino : il tecnico dirigerà oggi pomeriggio la sessione in programma allo stadio Filadelfia #SFT — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) 4 janvier 2018

Armstrong retourne à Newcastle

Forward @AdamArma9 has returned to Newcastle United after spending the first half of the season on loan with @SkyBetChamp side @OfficialBWFC. https://t.co/dpyiQXn1Oy #NUFC pic.twitter.com/Db8y31Swsi — Newcastle United FC (@NUFC) January 4, 2018

Chelsea prête Ike Ugbo

Some news of a loan move for Ike Ugbo... https://t.co/sMMRrnmFZA — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 4, 2018

Konstantinos Mavropanos signe à Arsenal !