Les infos du jour en France

Accord oral entre Edinson Cavani et l’Atletico Madrid ? Sous contrat jusqu’en juin 2020, Edinson Cavani clame vouloir rester au Paris SG. Et pourtant, le média espagnol la Cadena Ser, assure qu’el Matador s’est déjà mis d’accord avec l’Atlético de Madrid. Cependant, l’entourage du joueur a démenti l’information par l’intermédiaire du quotidien français Le Parisien.

En bref en France

Selon l’Equipe, Ferland Mendy aurait reçu de la part de l’OL un bon de sortie. Le club rhodanien disposerait même de plusieurs offres pour son latéral gauche, à hauteur de 35 M€. Une somme bien loin des espérances lyonnaises qui espèrent tirer au moins 50 M€ de l’international tricolore.

Selon France Football, le Bayer Leverkusen, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, serait intéressé par l’ancien Bastiais Florian Thauvin (26 ans).

D’après RMC, le club turc du Besiktas se renseigne sur le Parisien Eric Maxim Choupo-Moting. Lié au PSG jusqu’en juin 2020, le Camerounais pourrait ne pas être conservé par les dirigeants parisiens cet été.

C’est officiel en France !

L’ASSE enrôle un jeune défenseur central du MHSC. Formé au Montpellier Hérault Sporting Club, le défenseur central Lucas Llort (20 ans) va continuer sa carrière à l’ASSE. Il a signé un contrat de trois saisons.

Vainqueur de la Coupe Gambardella en 2017 puis Champion de France U19 en 2018, le défenseur latéral Lucas #Llort s’est engagé pour 3️⃣ saisons avec l'#ASSE ! — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 28 mai 2019

André Villas-Boas est le nouveau coach de l’OM. L’entraîneur portugais prend les commandes de l’Olympique de Marseille et signe un contrat de deux ans.

Les infos du jour à l’étranger

Le Real Madrid va tout casser. Après une saison complètement ratée et un retour de Zinedine Zidane sur le banc, on s’attend forcément à ce que le club de la Casa Blanca enflamme totalement le marché des transferts cet été. Rodrygo Goes (18 ans), pépite brésilienne en provenance de Santos, et Éder Militão (21 ans), défenseur central qui évoluait au FC Porto, ont déjà signé en faveur des Madrilènes. Mais ce n’est bien évidemment que le début. On annonce un budget proche des 400 millions d’euros pour acheter et faire sa révolution.

Hazard, Jovic, F.Mendy et Eriksen à l’approche. Si le Real Madrid reste à l’affût dans les dossiers Kylian Mbappé et Neymar, il sait que ce sera compliqué. Pour le reste, on pense d’abord à Eden Hazard (Chelsea) dont le transfert est attendu. Il y a ensuite Luka Jovic, l’attaquant serbe de Francfort. Pour celui-ci, sa transaction serait déjà bouclée à hauteur de 60 M€. Et puis, la venue de l’arrière gauche de Lyon Ferland Mendy est en pourparlers. Une offre de 55 M€ pourrait satisfaire son Président Jean-Michel Aulas pour le lâcher. Enfin, le Real Madrid aurait décidé de recruter le joueur de Tottenham Christian Eriksen pour compléter son milieu de terrain.

300 M€ de ventes ? Côté départs, le Président Florentino Perez a annoncé attendre 300 millions d’euros de ventes, rien que ça. Plusieurs joueurs disposent d’un bon de sortie. On pense à Gareth Bale, James Rodriguez, Keylor Navas, Dani Ceballos, Mateo Kovacic, Theo Hernandez, Isco et Mariano Diaz. Tous devront trouver preneur, mais sans être bradé. Quant au dossier Sergio Ramos qui agite la presse ces derniers jours, Florentino Perez est sorti du silence hier soir en confirmant ses envies d’ailleurs, et en indiquant qu’un club chinois était intéressé pour récupérer le défenseur espagnol. Le club ne laissera pas partir libre le joueur, un transfert doit être effectué.

En bref à l’étranger

Le média espagnol Sport explique que le FC Barcelone est prêt à se séparer d’Ousmane Dembélé, qui n’a pas convaincu la direction blaugrana cette saison.

C’est officiel à l’étranger !

Felipe signe à l’Atletico de Madrid. Le défenseur central brésilien de 30 ans quitte le FC Porto et rejoint l’Atlético de Madrid pour un transfert estimé à 20 millions d’euros.

Acuerdo con el @FCPorto por Felipe, pendiente de la recepción de Certificado de Transferencia Internacional (CTI) ; el central se incorporaría a partir del 4 de julio para las tres próximas temporadas

➡ https://t.co/BVe3IdP0Mf#AúpaAtleti pic.twitter.com/DP4iy2Yw1Q — Atlético de Madrid (@Atleti) 28 mai 2019

Leonardo et Gennaro Gattuso quittent l’AC Milan. Le Brésilien quitte son poste de directeur sportif à l’AC Milan après un an seulement. Dans le même temps, le manager de l’équipe Gennaro Gattuso s’en va sur un accord mutuel avec effet immédiat.

Michel Bastos signe en D2 brésilienne. Le milieu offensif brésilien de 36 ans, qui avait fait les beaux jours du LOSC et de l’OL, s’est engagé librement en faveur de l’América Futebol Club MG, jusqu’à la fin de la saison (décembre 2019).

CHEGA MAIS ! Michel Bastos é jogador do #Coelhão. O meia assinou contrato nesta segunda-feira e já iniciou os trabalhos no CT Lanna Drumond. Seja bem-vindo ! Confira ➡️ https://t.co/2PyKz2NzpY#PraCimaDelesCoelho #SomosSparta pic.twitter.com/YTJpIp5HXr — América FC (@AmericaMG) 27 mai 2019

Thorsten Kirschbaum quitte le Bayer Leverkusen pour Venlo. Le portier allemand de 32 ans s’engage avec le club néerlandais.

Christian Nørgaard quitte déjà la Fiorentina. Brentford (Championship) s’est attaché les services du milieu de terrain danois Christian Nørgaard (25 ans), qui a signé un contrat de quatre ans. Le transfert est évalué à 4 millions d’euros.