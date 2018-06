Les infos du jour en France

Ismaïla Sarr, la nouvelle cible du Borussia Dortmund. À la recherche du nouvel Ousmane Dembélé, le Borussia Dortmund a jeté son dévolu sur Ismaïla Sarr (21 ans), actuel attaquant du FC Rennes. Sport Bild estime qu’il faudrait débourser plus de 30 M€ pour réussir à convaincre Rennes pour lâcher l’international sénégalais, qui disputera le Mondial avec le Sénégal.

Le verdict du fair-play financier. Le Paris-Saint-Germain ne reçoit aucune sanction, ce qui devrait permettre aux gros dossiers comme celui de Gianluggi Buffon d’avancer plus rapidement. Les Parisiens devront toutefois vendre des joueurs d’ici le 30 juin s’ils ne veulent pas être en difficulté la saison prochaine. En revanche, l’Olympique de Marseille écope d’une amende de 100 000 euros. Pas d’interdiction de transferts donc, laissant ainsi la voie libre pour l’arrivée de Mario Balotelli au Vélodrome et permettre à Jacques-Henri Eyraud de s’occuper du mercato plus sereinement.

L’avancée du transfert de Lemar à l’Atlético de Madrid. L’Equipe prétend que l’accord trouvé entre l’Atlético de Madrid et l’AS Monaco pour le transfert de Thomas Lemar (22 ans), s’élèverait à un montant de 72 M€, auxquels viendront s’ajouter divers bonus.

L’Olympique Lyonnais sur la piste Abdou Diallo. Selon les propos de l’Equipe, l’OL s’intéresse au défenseur tricolore de Mayence, Abdou Diallo (22 ans). Auteur d’une très belle saison, il pourrait combler le poste de défenseur axial gauche des lyonnais. Mais le club français doit être convaincant pour l’obtenir puisqu’il est en concurrence avec le Borussia Dortmund. Lyon est prêt à lâcher une grosse somme, qui s’envolerait pour atteindre 20 M€.

En bref en France

Selon l’Equipe, les Girondins de Bordeaux se sont intéressés au profil de Thierry Ambrose (21 ans). Le jeune attaquant de Manchester City sort d’un prêt au NAC Breda (D1 néerlandaise).

Prêté deux saisons de suite en National, Séga Coulibaly (22 ans) devrait s’engager rapidement avec Nancy (L2). Le défenseur central, laissé libre par Rennes, a même passé la visite médicale en début de semaine, indique l’Est Républicain.

L’Equipe révèle que West Ham aurait transmis une offre au Toulouse Football Club pour son défenseur central Issa Diop (21 ans). Les Hammers proposeraient ainsi entre 15 et 20 millions d’euros pour enrôler le jeune joueur toulousain cet été.

Selon les informations de France Football, Dimitri Liénard (30 ans), pisté par Sassuolo, Parme, le Werder Brême ou encore Stoke City, serait proche d’une prolongation de contrat avec Strasbourg.

Selon les informations de Sky Sports, un accord de principe entre Toulouse et West Ham aurait été trouvé pour le futur transfert d’Issa Diop (21 ans).

C’est officiel en France !

Miguel Cardoso, 46 ans, sera l’entraîneur de l’équipe professionnelle du FC Nantes pour les deux prochaines saisons.

C'est officiel ! @CoachMCardoso, 46 ans, sera l'entraîneur de l'équipe professionnelle du FC Nantes pour les deux prochaines saisons.

L’attaquant international serbe Petar Skuletic (27 ans) quitte son club actuel, le Gençlerbirliği SK (Turquie), et signe à Montpellier.

Petar Škuletić première recrue estivale du MHSC

L’attaquant Hervé Bazile (28 ans) quitte Caen pour rejoindre le Havre.

Un accord a été trouvé entre l'attaquant Hervé Bazile et le #HAC. Le joueur qui est actuellement en vacances à l'étranger sera présent pour la reprise du groupe pro le 25 juin

L’ancien joueur du SC Bastia Fodé Camara (20 ans) rejoint le Gazélec Ajaccio pour les deux prochaines saisons.

Les infos du jour à l’étranger

Arsenal à l’affût. En Angleterre, c’est Arsenal qui va lancer son mercato. Après l’arrivée de leur nouvel entraîneur Unaï Emery, les Gunners sont prêts à se renforcer cet été afin de revenir dans le big Four anglais. Ils ont déjà commencé avec une première recrue en personne de Stephan Lichtsteiner, arrivé gratuitement en provenance de la Juventus. Un autre renfort en défense pourrait bientôt être enregistré, il s’agit de Sokratis Papastathopoulos. Un accord aurait déjà été convenu avec son club, le Borussia Dortmund pour un montant de 16 M€. Arsenal souhaite également se renforcer au poste de Gardien et c’est encore vers l’Allemagne que le club anglais se tournerait. En effet, des discussions seraient avancées entre les dirigeants anglais et ceux du Bayer Lerverkusen pour faire venir Bernt Leno en Premier League. Les Gunners sont aussi actifs pour s’améliorer au milieu, et c’est sur le jeune uruguayen Lucas Torreira que se porte leur choix. Arsenal a fait une offre de 30 M€ à la Sampdoria de Gènes, que le club italien aurait accepté. Un autre nom circule du côté de l’équipe d’Unaï Emery, il s’agit de Gelson Martins, qui a récemment résilié son contrat au Sporting Portugal. Enfin, du côté des prolongations, celle de Jack Wilshere est en pleine discussion. En fin de contrat le 1er juin prochain, l’avenir du joueur anglais reste incertain du côté d’Arsenal.

Le chaos en Espagne. Échaudé par la décision de Julen Lopetegui de rejoindre le Real Madrid sans l’avoir prévenu, le président de la Fédération a annoncé que le sélectionneur national avait été viré de son poste. « Nous nous sommes vus obligés de nous défaire du sélectionneur national. On lui souhaite le meilleur pour l’avenir. La négociation a eu lieu sans que la Fédération en soit informée. Juste 5 minutes avant le communiqué officiel », a lancé Luis Rubiales lors de la conférence de presse qui s’est tenue ce matin. Le manque d’informations qui lui a été transmis concernant l’accord entre Lopetegui et le Real, constitue ainsi une des justifications du renvoi de l’entraîneur. Le nouveau sélectionneur de la Roja a été communiqué, il s’agit de Fernando Hierro, entraîneur sortant du Real Oviedo (D2).

En bref à l’étranger

Info FM : O Jogo annonce que le défenseur congolais de Newcastle Chancel Mbemba (23 ans) devrait s’engager pour 4 ans avec le FC Porto. Montant estimé du transfert : 6-8 M€.

Allegri, l’actuel coach de la Juventus a refusé d’entraîner le Real Madrid. « J’ai dit non au Real Madrid. Je l’ai fait lors d’une conversation téléphonique avec Florentino Pérez parce que j’avais déjà donné ma parole au président Agnelli. J’ai remercié Florentino pour l’offre mais je lui ai dit que je ne pouvais pas l’accepter pour cette raison », a déclaré le coach de la Juventus.

Stefan Savic (27 ans) pourrait quitter l’Atlético de Madrid. Le roc défensif monténégrain, sous contrat jusqu’en juin 2020 avec les Colchoneros, serait en discussion avec Chelsea et la Juventus, rapporte Sky Italia.

En pleine crise, le Sporting CP se cherche un nouveau coach. Record assure que l’Argentin Matias Almeyda tient la corde pour le poste. O Jogo explique que Claudio Ranieri, libre depuis son départ du FC Nantes, figure aussi sur la short-list des Leões, tout comme Paulo Sousa d’après Record.

Les Gunners d’Arsenal sont en discussions avancées avec le gardien du Bayer Leverkusen Bernd Leno (26 ans) et ont déjà convenu d’un accord avec le défenseur de Dortmund Sokratis Papastathopoulos (30 ans).

Le directeur sportif de la Juventus Giuseppe Marotta a démenti la prochaine arrivée de Mauro Icardi à la Juve cet été. « Icardi c’est une suggestion. Nous parlons là d’un excellent joueur, qui est de propriété de l’Inter. Certains journalistes l’ont lié à la Juventus, mais c’est de la pure fantaisie, » a commenté Marotta sur la Gazetta dello Sport.

Le président du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge a annoncé à Bild que le défenseur central international allemand Jérome Boateng (29 ans) dispose d’un bon de sortie pour cet été.

João Cancelo intéresse la Juventus Turin. Goal Italia déclare qu’un rendez-vous est au programme entre les dirigeants de la Vieille Dame et ceux du FC Valence pour discuter du transfert du latéral international lusitanien.

Le milieu de terrain du CSKA Moscou Alexander Golovin (22 ans) est tout proche de la Juventus selon Sport Mediaset. L’arrivée de l’international russe pousserait Stefano Sturaro et Rolando Mandragora vers la sortie..

C’est officiel à l’étranger !

Miguel Angel Guerrero, attaquant espagnol de 27 ans, a signé au club de l’Olympiakos. Il arrive en provenance de Leganés, où il était en fin de contrat.

Filippo Inzaghi quitte Venise pour signer à Bologne (série A).

Le jeune attaquant argentin Santiago Lorenzo (18 ans) rejoint San Lorenzo.

-Hola, soy Santiago González, nací el 25 de julio de 1999, soy delantero y nuevo jugador de #SanLorenzo ¡Bienvenido al Ciclón !

Uros Racic (20 ans), le milieu défensif serbe de l’Etoile Rouge de Belgrade, signe à Valence.

Après une bonne saison du côté de Levadiakos, José Anigo prend les rênes de Panionios, comme l’annonce le site officiel du club grec.