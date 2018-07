Notre dossier du jour

Les Bleus brillent de mille feux ! Les Français sont champions du Monde et ont rapporté la deuxième étoile. En parallèle, les Bleus vont forcément faire parler d’eux pendant ce mercato d’été.

D’abord, Thomas Lemar (22 ans), lui, a déjà réglé ses affaires avant le début de la compétition. Le Français a quitté l’AS Monaco pour signer à l’Atlético Madrid jusqu’en juin 2023. Le transfert est estimé à 70 millions d’euros hors bonus.

Dans le même temps, le club des Colchoneros a annoncé les prolongations de deux de ses tricolores : Lucas Hernandez (22 ans), qui est désormais engagé jusqu’en 2024, et Antoine Griezmann (27 ans), jusqu’en 2023. L’attaquant des Bleus avait entretenu un long suspens avant d’annoncer sa décision en direct à la télévision espagnole. Pour rappel, le FC Barcelone voulait le recruter.

Le choix de Griezmann a finalement arrangé l’attaquant français Ousmane Dembélé (21 ans). La venue de son compatriote au Barça aurait pu considérablement réduire son temps de jeu, tant les Blaugranas auraient mis en avant le trio Messi-Suarez-Griezmann. Le Barça n’a donc plus le choix que de miser sur Dembélé pour enflammer son attaque la saison prochaine.

Pour revenir à l’Atlético, un autre Bleu pourrait rejoindre Griezmann, Hernandez et désormais Lemar, il s’agit de Djibril Sidibé (25 ans). Le Monégasque est convoité depuis de nombreux mois par le club espagnol, mais pendant le Mondial, il a expliqué en conférence de presse qu’il voulait attendre la fin de la compétition pour se pencher sur la question. Les rumeurs vont donc reprendre de plus belle dès cette semaine, à commencer par Paul Pogba (25 ans). Auteur d’une Coupe du Monde exceptionnelle, l’international français pourrait quitter Manchester United cet été, pour rejoindre le FC Barcelone. Ce serait le dernier coup de folie des dirigeants blaugranas qui devraient débourser environ 150 millions d’euros pour le recruter.

Autre sensation de ce Mondial, Ngolo Kanté (27 ans) pourrait lui aussi être amené à quitter son club, Chelsea. Et ce serait le PSG qui serait le plus insistant de ses courtisans. La presse anglaise a parlé d’une somme avoisinant les 100 millions d’euros pour son transfert.

Et celui dont la frappe est désormais de renommée mondiale, Benjamin Pavard (22 ans). On imagine que son club de Stattugart aura du mal à le retenir. Le Bayern Munich s’est penché sérieusement sur son cas. Mais la concurrence est rude, il y aurait également Arsenal et l’Atlético Madrid sur le dossier.

Nabil Fekir (24 ans), lui, a failli rejoindre Liverpool avec le Mondial mais son club, l’OL, a finalement mis fin aux discussions. Cependant, le dossier pourrait reprendre de plus belle dès son retour de Russie. À moins qu’un autre club anglais en profite, comme Manchester United.

Steven Nzonzi (29 ans) de son côté, se retrouve sur le départ de Séville. Il se trouverait notamment sur les tablettes d’Arsenal. Pour rappel, la clause libératoire du milieu français est fixée à 40 millions d’euros.

Du côté des portiers, le gardien des Bleus, Alphonse Areola (25 ans), a semble-t-il perdu sa place de titulaire au PSG aux dépens de Buffon (40 ans). Alors, dans ce cas, le Français cherche une porte de sortie et la plus probable serait l’AS Roma. En effet, le club romain miserait sur Areola pour remplacer son portier brésilien Alisson (25 ans), sur le départ.

Kylian Mbappé (19 ans), élu meilleur jeune joueur du Mondial 2018, a de son côté mis fin à toute éventuelle rumeur de transfert, en annonçant qu’il resterait au Paris Saint-Germain.

Samuel Umtiti (24 ans), lui, a prolongé début juin son contrat avec le Barça jusqu’en 2023. Mettant fin à plusieurs semaines de tractations, de négociations et de rumeurs.

Enfin, ils n’ont pas d’actualité mercato pour le moment, mais ils méritent tout de même d’être mentionné comme les autres : Raphaël Varane avec le Real Madrid, Hugo Lloris avec Tottenham, Blaise Matuidi avec la Juventus, Olivier Giroud avec Chelsea, Corentin Tolisso avec le Bayern, Benjamin Mendy avec Manchester City, Presnel Kimpembe avec le PSG et Florian Thauvin, Adil Rami et Steve Mandanda avec l’OM.

En bref en France

Étant donné le départ de Cristiano Ronaldo (33 ans) à la Juventus, le Real Madrid se cherche un nouveau joyau pour mener son attaque et Mbappé (19 ans) était dans leur viseur. Mais le néo champion du monde a tenu à rassurer les fans parisiens en zone mixte en assurant qu’il reste bien au PSG.

Le FC Nantes est proche d’officialiser sa première recrue estivale. Ouest France rapporte que Fábio Pereira da Silva (28 ans) doit s’engager au poste de latéral droit dans la journée pour trois ans. Il évoluait la saison passée à Middlesbrough.

L’OGC Nice devrait, selon les informations de Nice Matin, accueillir un nouveau défenseur dans les prochaines heures. Le quotidien régional assure que les Aiglons sont tombés d’accord avec Courtrai pour le transfert de Youcef Attal (22 ans), défenseur international algérien.

C’est officiel en France !

Ahmed Kashi (29 ans) s’est engagé pour deux saisons à Troyes. Le milieu algérien de 29 ans évoluait la saison passée à Charlton Athletic (Angleterre) en troisième division.

Le défenseur de Niort Jeremy Choplin (33 ans) s’est engagé pour deux saisons avec l’AC Ajaccio.

En bref à l’étranger

Mino Raiola s’agiterait en coulisse pour mettre Paul Pogba (25 ans) au FC Barcelone. Sport explique qu’un chèque de 150 millions d’euros pourrait suffire à convaincre Manchester United de laisser partir le champion du monde pour le FC Barcelone.

Après avoir soumis ses envies d’ailleurs, Eden Hazard (27 ans) est plus que jamais courtisé par le Real Madrid. Mais selon The Times, il faudra mettre 225 M€ sur la table pour l’arracher au Blues.

The Times rapporte que l’attaquant chilien Alexis Sanchez (29 ans) ne fait pas parti du groupe emmené par José Mourinho aux Etats-Unis pour la tournée de pré-saison.

C’est officiel à l’étranger !

La présentation de Cristiano Ronaldo (33 ans) a eu lieu aujourd’hui. La star portugaise a bien passé sa visite médicale ce jour.

Le défenseur anglais de 27 ans Kyle Bartley a signé à WBA, promu en Premier League. Il évoluait la saison passée à Swansea.

Kyle Bartley is a Baggie ! #WBA pic.twitter.com/ylb16nd9gO — West Bromwich Albion (@WBA) 16 juillet 2018

Prêté la saison passée au Lokomotiv Moscou par le LOSC, l’attaquant international portugais Eder (30 ans) s’est engagé définitivement avec le club russe.

@selecaoportugal forward Éder has signed a permanent deal with Lokomotiv, after last season’s loan and that goal vs Zenit pic.twitter.com/d2DYRhh2aE — FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) 16 juillet 2018

Le gardien anglais de 24 ans Jamal Blackman formé à Chelsea est de nouveau prêté par les Blues, cette fois-ci pour le Leeds United de Marcelo Bielsa.

| Leeds United are pleased to confirm the signing of goalkeeper Jamal Blackman on a season-long loan deal — Leeds United (@LUFC) 16 juillet 2018

Alavés annonce l’arrivée de Borja Baston (25 ans), attaquant espagnol, sous forme de prêt en provenance de Swansea.