Les infos du jour en France

Ça s’agite à Bordeaux. Les décideurs du club auraient déjà ciblé trois postes où il va falloir recruter : un défenseur, un milieu créateur et un attaquant. Ainsi, les Girondins ont commencé à nouer des contacts avec l’ancien Niçois Paul Baysse, actuellement à Malaga. Mais aussi avec l’arrière gauche de Flamengo Miguel Trauco. Sur ce dossier, Bordeaux est en concurrence avec l’Olympique de Marseille. Enfin, à un poste plus offensif, il y a la piste Paul George Ntep. En difficulté du côté de Wolfsbourg, l’ancien Rennais souhaiterait revenir en Ligue 1. Côté départ, les supporters bordelais peuvent trembler. Leur atout numéro un est sérieusement pisté par Manchester United. Il s’agit bien entendu du Brésilien Malcom. L’entraîneur des Red Devils, José Mourinho, serait prêt à acquérir le milieu offensif dès janvier puis le prêter aux Bordelais jusqu’à la fin de la saison.

En bref en France

Selon France Football, Hatem Ben Arfa aurait demandé un sacré chèque à ses patrons pour partir libre cet hiver. L’hebdomadaire révèle en effet que l’international tricolore souhaiterait percevoir 10 M€ pour s’en aller sous d’autres cieux en janvier. Ce montant, assez élevé, correspondrait à l’ensemble des salaires et autres primes diverses auquel l’ancien Niçois aurait droit s’il allait au bout de son contrat, qui court jusqu’en juin 2018.

D’après France Football, Norwich City, actuel 16e de D2 anglaise, serait enclin à faire venir l’international français des moins de 18 ans de l’Olympique Lyonnais prêté cette saison à Sochaux, Aldo Kalulu. Le club jaune et vert veut enrôler le joueur en transfert sec et non en prêt.

Les infos du jour à l’étranger

Les coups d’éclat de Guardiola à Manchester City. A Manchester City, Pep Guardiola pourrait bien animer le marché des transferts. D’abord, sa relation avec Sergio Agüero se serait dégradée ces derniers temps et un départ n’est pas à exclure. Les dirigeants mancuniens auraient d’ailleurs fixé son prix à 70 millions d’euros.

Dans le sens des arrivées, la piste la plus chaude mène à Virgil Van Dijk. Le défenseur de Southampton pourrait devenir un Citizen contre la somme de 67,6 M€. Un gros chèque que les Saints seraient en passe d’accepter... Et parmi les autres cibles de Guardiola, on note les noms de Sergio Busquets, de Leonardo Bonucci et de Fred, le crack brésilien du Shakhtar Donetsk. Pour le Gunner Alexis Sanchez, qui ne cesse de clamer ses envies d’ailleurs, les Skyblues souhaitent passer à l’attaque dès cet hiver. Enfin, la recrue la plus probable reste Jesus Medina, du Libertad Asuncion, considéré comme l’un des plus grands espoirs du football paraguayen. Dans la foulée de son transfert estimé à 3,4 M€, la pépite de 20 ans serait prêtée en MLS, au New York City FC.

En bref à l’étranger

Le défenseur du FC Bâle Manuel Akanji se trouve dans le viseur deux grands clubs européens. Selon le quotidien helvète Blick, le Borussia Dortmund est intéressé par son profil. Les Allemands devront rivaliser avec les Anglais de Liverpool souligne The Independent.

Perle de l’équipe de Leipzig et grand artisan de la seconde place acquise l’an passé en Bundesliga, Naby Keita pourrait forcer son départ à Liverpool dès cet hiver. C’est ce qu’indique ce lundi The Express. L’international guinéen de 22 ans est déjà l’objet d’un deal entre les Reds et le club allemand pour l’été 2018 mais serait prêt à faire le forcing pour rejoindre la Mersey dès janvier.

Arrivé à Madrid en 2015 après une excellente saison à Villarreal, Luciano Vietto n’a pas pu s’imposer chez les Rojiblancos. Et selon les informations de A Bola l’ancien du Racing devrait arriver au Portugal dès cet hiver. C’est du côté de Lisbonne qu’il posera ses valises, lui qui sera prêté au Sporting, actuel deuxième du championnat lusitanien.

C’est officiel à l’étranger

Tony Pulis nommé entraîneur de Middlesbrough