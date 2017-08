Les infos du jour en France

Un ultime coup à Lyon ? L’OL s’est offert un mercato bien garni cet été. Marçal, Mendy, Traoré, Mariano, Tete ou encore Marcelo ont rejoint les bords du Rhône. Recrutement bouclé ? Pas forcément, puisque comme l’a expliqué l’entraîneur Bruno Genesio, l’OL n’écarte pas le recrutement d’un milieu de terrain en guise de doublure à Lucas Tousart. Une arrivée supplémentaire pourrait cependant pousser un élément déjà présent (Darder, Ferri) au départ. En défense, un dernier départ pourrait intervenir. Morel est courtisé par les Girondins de Bordeaux, mais c’est surtout le cas de Mapou Yanga-Mbiwa, laissé à disposition de la CFA ces derniers temps, qui pourrait évoluer.

En bref en France

Selon les informations de Tuttosport, le Torino a lancé une offre de prêt payant (1 M€) avec option d’achat obligatoire (8 M€) à l’AS Monaco pour Rony Lopes (21 ans), sous contrat sur le Rocher jusqu’en juin 2020.

Tout proche de la Juventus Turin puis de l’Inter Milan, Patrik Schick pourrait finalement atterrir à l’AS Monaco, qui lui fait assidûment la cour si l’on en croit Tuttosport.

L’Olympique de Marseille est toujours en quête d’un attaquant. Selon le Daily Mirror, Vincent Janssen (Tottenham) a été approché. Les Spurs ne sont pas contre un départ mais ils ne souhaitent qu’un transfert sec.

Dalbert en route pour l’Inter Milan, l’OGC Nice recherche à présent son remplaçant. L’Équipe cite le nom de Rafa Soares (FC Porto). Le joueur, courtisé aussi par l’ASSE et Amiens, donne sa priorité aux Aiglons.

Selon Nice-Matin, le FC Barcelone ne lâche pas Jean-Michaël Seri. Les Catalans compteraient boucler ce dossier après avoir finaliser le transfert de Coutinho. Le prix fixé par les Aiglons serait de 40 millions d’euros.

L’Équipe et Ouest-France annoncent que le milieu de terrain de Chapecoense, Andrei Girorro, va passer sa visite médicale à Nantes. Il devrait parapher dans la foulée un contrat de 4 ans.

Selon RMC, l’Olympique de Marseille et Aston Villa ont trouvé un accord pour l’arrivée de Jordan Amavi à l’OM.

C’est officiel en France

Dalbert signe à l’Inter Milan

Katranis signe à Saint-Etienne

Boudebouz signe au Betis Séville

Cafu débarque à Bordeaux

Gabriel Silva sixième recrue de l’AS Saint-Etienne

Les infos du jour à l’étranger

Les derniers dossiers chauds de la Juventus. Si vous suivez régulièrement nos revues de presse et nos JT, cela ne vous aura pas échappé que la Juventus recherche activement un milieu de terrain. Matuidi et N’Zonzi ont déjà été annoncés tout proche mais ce serait désormais l’Allemand de Liverpool Emre Can qui susciterait l’enthousiasme du club piémontais, comme le rapporte le Corriere dello Sport. Tuttosport, de son côté, parle également du Romain Kevin Strootman, tout en relançant la piste Keita, l’ailier de la Lazio, ainsi que les noms de Kovacic (Real Madrid) et Spinazzolla (Atalanta). Rien n’est fini pour la Vieille Dame !

En bref à l’étranger

Lundi, José Mourinho avait fait un appel du pied à Gareth Bale. Ce mercredi, le technicien portugais semble avoir abdiqué. « Nous n’allons pas démarrer de discussions avec Bale parce qu’on a vu que le Real compte sur lui. Qu’il reste et qu’il en profite. »

Poussé vers la sortie à Manchester City, Samir Nasri est dans le viseur d’Antalyaspor assure Le Parisien. Des émissaires du club turc où évolue Jérémy Ménez se seraient même rendus à Londres hier afin de négocier avec les Skyblues.

Selon les informations d’AS, plusieurs clubs italiens et anglais se sont rapprochés des Colchoneros pour Luciano Vietto. Mais ils espéraient tous un prêt quand l’Atlético Madird exige une vente. Son prix a été fixé à 20 millions d’euros.

Yann Karamoh (Caen) intéresse l’Inter Milan. Mais les Lombards se frottent aux exigences des Normands qui réclament 10 millions d’euros pour le joueur dont le contrat prend fin en 2018. L’Inter est en réflexion et envisage d’attendre janvier ou de revenir à la charge avec une troisième proposition.

C’est officiel à l’étranger

Eysseric à la Fiorentina

Accord de principe entre Fenerbahce et Soldado

ROBERTO SOLDADO İLE PRENSİPTE ANLAŞMA SAĞLANDI | https://t.co/IFHBfDr4uu pic.twitter.com/Rl8E2TBhWI — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 9 août 2017

Andre Gray file à Watford