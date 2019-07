Les infos du jour en France

Selon les médias espagnols, un accord aurait été trouvé entre l’Olympique Lyonnais et le Betis Séville concernant Nabil Fekir. Le milieu offensif de 26 ans est sur le point de s’engager avec le club andalou contre un montant compris entre 20 et 25 M€, où l’OL touchera également 20% sur la revente du joueur. L’international français devrait ainsi signer un contrat de 5 ans et toucher le salaire le plus élevé du club en cas de visite médicale satisfaisante.

L’OGC Nice devrait se séparer d’Allan Saint-Maximin cet été. Les Aiglons auraient en effet revu à la baisse leurs exigences concernant l’attaquant de 22 ans. Les dirigeants du Gym voudraient désormais 25 M€. Newcastle serait disposé à payer cette somme.

Les infos du jour à l’étranger

Le Real Madrid est en pleine agitation notamment depuis que Zinedine Zidane a montré la porte à Gareth Bale. Le Gallois de 30 ans est plus que jamais sur le départ et des clubs chinois se seraient montrés intéressés en lui offrant un pont d’or. Le Real l’aurait même proposé au Paris Saint-Germain avec un chèque de 90 M€ en échange de Neymar. Preuve que les Madrilènes veulent absolument s’affranchir de l’attaquant. Autre départ qui se précise, celui de Dani Ceballos à Arsenal. Le milieu espagnol devrait être prêté dans les prochains jours chez les Gunners. James Rodriguez quant à lui, hésite toujours entre l’Atlético de Madrid et le Napoli mais devrait bientôt quitter les Merengues.

Dans le sens des arrivées, toutes ses potentielles ventes pourraient permettre de dégager des fonds pour recruter le champion du monde Paul Pogba. Alors que Manchester United en réclame 200 M€, l’argent va devoir rentrer dans les caisses madrilènes.

Libre de tout contrat après la fin de son bail à Porto, Yacine Brahimi prend la direction du Qatar. Le milieu offensif de 29 ans passe sa visite médicale à Al Rayyan.

Les officiels du jour

L’Ajax Amsterdam officialise l’arrivée de l’international mexicain Edson Alvarez. Le défenseur central de 21 ans provient de l’América pour environ 15 M€ et s’est engagé jusqu’en 2024. En Allemagne, le défenseur gallois Ethan Ampadu (18 ans) est prêté à Leipzig la saison prochaine par Chelsea, tandis que Marcus Thuram quitte Guingamp pour rejoindre le Borussia Mönchengladbach. L’attaquant français aurait coûté 12 M€ au club allemand et s’est engagé pour quatre ans.

En France, c’est l’AC Ajaccio qui annonce la venue de l’attaquant Cyrille Bayala (23 ans) sous la forme d’un prêt d’un an en provenance du RC Lens. Le défenseur central Anthony Weber quitte le Stade Brestois pour s’engager avec Caen pour deux saisons avec une année en option. Enfin, libre depuis la fin de son contrat avec Dijon, le milieu de terrain de 26 ans Mehdi Abeid, a signé en faveur du FC Nantes.

