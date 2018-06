Les infos du jour en France

L’OL multiplient les pistes. Favori dans le dossier Abdou Diallo (22 ans), le Borussia Dortmund a vu l’Olympique Lyonnais venir s’intercaler. Les Gones étant prêts à investir une somme légèrement supérieure à 20 M€. D’après Bild, le BvB devrait formuler une offre de 22 M€ là où Mayence en demande 28. Lyon est prêt à tout pour gagner la bataille, et n’hésite pas à rappeler au défenseur central que s’engager au club français pourrait lui offrir davantage de visibilité et pourquoi pas, sa place en sélection nationale.

Au milieu de terrain, les Lyonnais seraient aussi sur la piste de Baptiste Santamaria (23 ans), qui évolue à Angers.

Mais ce n’est pas tout. Valentin Rongier (23 ans), le milieu défensif du FC Nantes, convoité par Marseille, attire également l’attention de Jean-Michel Aulas. Mais pour l’obtenir, les Canaris ont explicitement imposé leurs conditions, qui ne facilitent pas la tâche aux deux clubs. Dans les colonnes de L’Équipe, le président du FC Nantes Waldemar Kita a adressé un message à l’OM et l’OL dans le dossier Rongier : il faudra passer à la caisse et pas qu’un peu, puisque le président de Nantes réclame 45 M€ pour son joueur. Apparemment, les Lyonnais n’ont pas fini de vouloir renforcer l’équipe.

En bref en France

Info FM : l’AS Roma va faire une offre de 5M€ (+6 de bonus) pour William Bianda (18 ans), le jeune défenseur central du RC Lens. Cependant, selon nos informations, le club sang-et-or souhaite désormais 8M€ (+4 de bonus) et 20% à la revente, pour lâcher sa pépite formée au club.

L’OM est sur les traces de Mario Götze (26 ans). Mais à en croire la presse européenne, les Phocéens auront du pain sur la planche pour attirer le milieu offensif allemand du Borussia Dortmund, qui privilégierait la Premier League, selon le Daily Mirror.

Monaco va encore prêter des joueurs à son club satellite en Belgique, le Cercle Bruges. Het Nieuwsblad révèle que Kévin Appin (20 ans), Yoann Étienne (21 ans), Pierre-Daniel Ngunida (21 ans) ainsi que les tous jeunes Eliot Matazo (16 ans) et Franco Antonucci (18 ans) pourraient l’accompagner.

Alors que Malcom (21 ans) devrait quitter Bordeaux cet été, le club au scapulaire lui cherche un successeur et il pourrait se trouver à Southampton. Selon l’Equipe, les Bordelais pourraient jeter leur dévolu sur Sofiane Boufal (24 ans).

D’après Nice Matin, le Napoli va s’attaquer à Jean-Michaël Seri (26 ans). Cristiano Giuntoli, le directeur sportif du club italien a même rencontré les dirigeants niçois dans la semaine. Le milieu de terrain ivoirien a une clause de 40 M€.

D’après Super Deporte, le FC Valence souhaiterait faire venir le défenseur central de l’Olympique Lyonnais, Mouctar Diakhaby (21 ans), pour renforcer son arrière-garde.

Selon France Football, Antero Henrique se trouve à Londres pour un éventuel transfert de N’Golo Kanté (27 ans) au PSG. Le milieu de terrain ne fermerait pas la porte à un retour en Ligue 1 mais attend de connaître le nom du futur entraîneur de Chelsea.

C’est officiel en France !

Le Paris SG confirme le transfert définitif d’Odsonne Edouard (20 ans) chez les Bhoys.

@Oedouard22 rejoint définitivement le @CelticFC Bonne continuation Odsonne — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 15 juin 2018

Mécha Bazdarevic, entraîneur sortant de la Bosnie Herzégovine, prend les rênes du club francilien, le Paris FC.

Mécha Bazdarevic nouvel entraîneur du Paris FC

Toutes les infos https://t.co/1GhXw8Enkt pic.twitter.com/KJzDhGypOk — Paris FC (@ParisFC) 15 juin 2018

Abdourahmane Barry quitte le PSG, qui avait tenté de le faire passer professionnel. Le défenseur centrale de 18 ans a signé jusqu’en 2023 avec le Red Bull Salzbourg.

Zudem kommt der 18-jährige Abdourahmane #Barry als Kooperationsspieler ablösefrei von Paris Saint-Germain und unterschreibt in Salzburg bis Mai 2023. #ServusInSalzburg #RBS #Transfer // Welcome to Salzburg, Abdourahmane Barry ! pic.twitter.com/IS5CwJLaR2 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 15 juin 2018

Le jeune joueur de 18 ans, Djegui Koita, a signé son premier contrat professionnel avec l’En Avant Guingamp. Il a signé pour trois ans.

OFFICIEL - L’En Avant est heureux d’annoncer la signature du 1er contrat professionnel de Djegui Koita. Le joueur de 18 ans, issu de l'Akademi EAG, a signé un contrat professionnel de 3 ans avec le Club. Il portera le numéro pic.twitter.com/nNZQKR28BG — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) 15 juin 2018

Libre de tout contrat à la fin du mois, le milieu de terrain Haris Belkebla (24 ans) a signé un contrat de 3 ans en faveur du Stade Brestois.

[MERCATO] Le Stade Brestois 29 est ravi de vous annoncer l’arrivée du milieu de terrain franco-algérien, Haris Belkebla. Sous réserve que sa visite médicale soit positive, le natif de Courneuve, s’est engagé 3 saisons à Brest https://t.co/gRh2eu4anl pic.twitter.com/O4dIGOPjyP — Stade Brestois 29 (@SB29) 15 juin 2018

Monaco vient d’annoncer la signature du premier contrat professionnel du milieu de terrain Han-Noah Massengo (16 ans).

L’AS Monaco annonce la signature du premier contrat professionnel de Han-Noah Massengo ! https://t.co/i94BfHywuH — AS Monaco (@AS_Monaco) 15 juin 2018

Les infos du jour à l’étranger

Des ambitions élevées pour l’Inter Milan. Pour leur retour en Ligue des champions, les Intéristes sont tout proches de recruter le milieu de terrain de la Roma, Radja Nainggolan (30 ans). Selon la presse italienne, le Belge aurait dit oui pour rejoindre le quatrième de la Série A la saison passée. Cependant, l’ancien joueur de Cagliari ne serait pas le seul à figurer sur la short-list des Nerazzurri, notamment au milieu de terrain. Le Barcelonais Aleix Vidal (28 ans), William Carvalho (26 ans) qui a résilié son contrat avec le Sporting, le Bordelais Malcom (21 ans) ou encore l’attaquant du Spartak Moscou, Quincy Promes (26 ans), sont convoités. Le club italien annonce donc du lourd pour la suite.

Le Real Madrid commence à agiter le marché. Hier, les triples champions d’Europe en titre ont présenté leur nouvel entraîneur, Julen Lopetegui. Ce dernier a tenu à envoyer un message fort à Cristiano Ronaldo dès son arrivée. “Cristiano est le joueur que je veux toujours avoir à mes côtés, le meilleur du monde est au Real Madrid, il n’y a aucun doute là-dessus”, a-t-il lâché. Suffisant pour faire rester la star portugaise ? Réponse après la Coupe du monde.

Le poste de gardien va aussi agiter l’été madrilène. Keylor Navas pourrait faire ses valises, notamment. Le Napoli serait sur les rangs. Ce qui pourrait amener au recrutement d’un dernier rempart prochainement. D’ailleurs, le portier de la Roma, Alisson Becker (25 ans) serait tout proche de signer pour une somme comprise entre 70 et 75 millions d’euros. La piste David De Gea (27 ans) aurait aussi été relancée avec l’arrivée de Lopetegui qui l’a connu en sélection nationale.

En défense, la piste Jérôme Boateng (29 ans) serait étudiée. Surtout, depuis que l’Allemand a indiqué qu’il bénéficiait d’un bon de sortie de la part du Bayern Munich.

Enfin, c’est officiel, la jeune pépite de Santos Rodrygo (17 ans) devient un joueur du Real Madrid. Il s’agit de la première recrue de l’été pour les Merengues. Il débarquera en juillet 2019 dans la capitale espagnole. Le montant de l’opération est de 45 millions d’euros hors bonus.

En bref à l’étranger

Record assure ce vendredi que Sinisa Mihajlovic serait en contacts avancés avec le Sporting CP, qui doit trouver un remplaçant à Jorge Jesus.

La Gazzetta dello Sport explique que, pour remplacer Felipe Anderson (25 ans) en partance pour West Ham, la Lazio Rome explore la piste menant à Alejandro Gomez (30 ans), le fantasque Argentin de l’Atalanta Bergame.

Selon Voetbal International et De Telegraaf, Fenerbahçe penserait à Philip Cocu pour le poste d’entraîneur. Le Néerlandais est actuellement en fonction au PSV Eindhoven.

AS déclare que l’Atlético de Madrid s’est attaqué au dossier Jan Oblak (25 ans). Les dirigeants des Colchoneros souhaitent boucler la prolongation de leur gardien. Sa clause libératoire devrait passer à 200 M€.

Les négociations entre Chelsea et Maurizio Sarri ont repris. Un accord pourrait être trouvé avec Naples et le technicien transalpin devrait rejoindre les Blues. Sport Mediaset fait état d’un contrat de deux ans, plus une année en option.

Andros Townsend n’est pas certain de rester à Crystal Palace. L’ailier anglais est courtisé par deux clubs de Premier League, Newcastle et Leicester. D’après le Guardian, les Eagles sont prêts à lâcher le joueur de 26 ans contre environ 23 M€.

C’est officiel à l’étranger !

Ancien entraîneur à Lille, Leeds United officialise l’arrivée de Marcelo Bielsa, engagé pour deux saisons + une saison en option.

| #LUFC are delighted to announce the appointment of Argentine Marcelo Bielsa in the role of head coach — Leeds United (@LUFC) 15 juin 2018

Marc Navarro (22 ans) quitte l’Espanyol. L’attaquant de 22 ans file en Angleterre où il a signé en faveur de Watford.

Le milieu de terrain de Trabzonspor Okay Yokuslu (24 ans), signe au Celta Vigo.