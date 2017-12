Les infos du jour en France

Le PSG va s’agiter. Le club a besoin d’argent pour rentrer dans les clous du fair-play financier et va devoir vendre. Ainsi, plusieurs joueurs sont d’ores et déjà sur le départ, comme Lucas Moura, qui dispose de plusieurs touches en Angleterre mais également en Chine. Angel Di Maria, dont l’avenir s’écrit de plus en plus loin de la capitale française, ne veut pas entendre parler de la Chine. Son prix serait fixé à 70 millions d’euros.

Pour Javier Pastore, ce sera forcément beaucoup moins cher et l’Inter se positionnerait comme le prétendant numéro un. Hatem Ben Arfa, lui, souhaite retrouver du temps de jeu et étudierait différentes propositions. De son côté, Lorenzo Callegari, commence à examiner les alternatives qui s’offrent à lui. Selon son agent, son avenir s’écrit en Italie, ou en France. Quant à Kevin Trapp, qui a perdu son statut de titulaire cette saison. Il est cordialement invité à trouver une solution pour cet hiver ! Le Borussia Dortmund, Crystal Palace et Naples pourraient lui offrir une place de choix.

En bref en France

Selon Presse-Océan, le défenseur latéral du FC Nantes, Léo Dubois, va rejoindre l’Olympique Lyonnais l’été prochain. Il aurait donné son accord aux dirigeants rhodaniens qui coifferaient donc l’OM au poteau sur ce dossier.

Ce n’est un secret pour personne, Paul-Georges Ntep ne s’en sort pas vraiment en Allemagne du côté du VfL Wolfsburg. En conséquence, le Français penserait déjà à un départ de son club. Ainsi, en France, Nice, Saint-Étienne et les Girondins de Bordeaux se seraient montrés intéressés.

Les infos du jour à l’étranger

Griezmann en contact avec le FC Barcelone. Hier, Mundo Deportivo avançait que Antoine Griezmann était d’accord avec le FC Barcelone et que les dirigeants catalans avaient même rencontré l’entourage du joueur dans un restaurant à Barcelone. Une histoire plus ou moins confirmée par Guillermo Amor, le directeur des relations institutionnelles et sportives de la formation catalane. « Oui, c’est une possibilité que Bartomeu leur ait parlé, notre obligation est d’avoir des contacts avec les joueurs », a ainsi indiqué subtilement le dirigeant catalan hier soir, des propos rapportés par Sport. Des propos qui pourraient coûter cher aux Barcelonais. Ainsi, selon la Cadena SER, l’Atlético de Madrid étudie les propos du dirigeant barcelonais pour savoir si elle dénonce ou non le Barça, qui aurait ainsi contacté avec un joueur sous contrat.

En bref à l’étranger

En raison d’une dette de quelque 75 millions d’euros, l’Espanyol Barcelone cherche désespérément à vendre. Et Aarón Martín pourrait en payer les frais. Selon les informations d’AS, le club catalan souhaiterait vendre son arrière gauche espagnol prometteur de 20 ans avant le 30 juin prochain.

Kicker révélait dimanche que Pierre-Emerick Aubameyang, l’attaquant gabonais du Borussia Dortmund avait prolongé son contrat avec le club de la Ruhr jusqu’en 2021. un accord obtenu grâce à une assurance donnée par le BVB à Aubame. Si une offre de plus de 60 millions d’euros arrive sur la table des dirigeants dans les prochains mois, l’ancien Stéphanois pourra alors partir.

Dans les prochaines heures, un accord devrait être signé entre Javier Mascherano et le Hebei Fortune. D’après le média argentin TyC Sports, le défenseur du FC Barcelone devrait rejoindre le club chinois contre 10 millions d’euros.