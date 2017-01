Les infos du jour en France

L’OM veut du lourd ! Le club phocéen veut et va recruter cet hiver. Plusieurs noms sont avancés depuis des semaines. Hier soir, c’est celui de Dimitri Payet qui est sorti du chapeau. Le Français qui a déjà porté le maillot phocéen n’a pas fermé la porte à un retour un jour dans la cité phocéenne il y a quelques semaines. Il semblerait que Marseille souhaite que ce soit chose faite cet hiver. L’Équipe révèle que l’OM va offrir entre 30 et 40 millions d’euros pour lui. Mais pas sûr que West Ham accepte. Autre Bleu courtisé, Morgan Schneiderlin. La Provence assure que les Phocéens sont intéressés par le joueur en manque de temps de jeu à Manchester United. Ils verraient en lui le remplaçant de Lassana Diarra si ce dernier venait à partir. En défense, c’est le nom d’Aurélien Chedjou qui est de nouveau cité. Le Camerounais aurait résilié son contrat avec Galatasaray, même si rien n’a été annoncé officiellement pour le moment.

En revanche, John Obi Mikel lui ne viendra pas. Ce que nous a confié une source proche du dossier : « Ça ne se fera pas, Obi Mikel à l’OM, sauf surenchère. L’OM préfère miser sur des joueurs qui s’inscrivent dans le projet à long terme. Ils privilégient les joueurs français ou francophones, qui connaissent la culture OM. Ce sont les retours qu’on a eus à la suite du refus. Ça parle beaucoup d’internationaux A apparemment... »

Les seconds couteaux du PSG ont la cote ! Arrivé cet été au PSG, Hatem Ben Arfa ne s’est pas réellement imposé. Il y a quelques jours, Fenerbahçe était revenu à la charge pour le joueur âgé de 29 ans. Mais un autre club truc se serait positionné. Besiktas ferait la court à HBA. Également arrivé cet été dans la capitale, Jesé pourrait aller voir ailleurs. Unai Emery a indiqué que l’attaquant avait besoin de temps de jeu. Si Las Palmas s’est rapidement positionné pour un prêt, c’est la Roma qui serait en pole position à présent. Toutefois, comme pour le club ibérique, le salaire du joueur poserait problème. Remplaçant aussi, Jean-Kévin Augustin est courtisé par le Borussia Dortmund qui veut un attaquant pour compenser le départ d’Aubameyang à la CAN. Troisième défenseur cette saison, Presnel Kimpembé lui intéresse Southampton.

En bref en France

@PaulNardi, Mehdi Beneddine et Tafsir Chérif sont prêtés au Cercle de Bruges jusque la fin de la saison. ➡️ https://t.co/BArmpyYj4A pic.twitter.com/wswq638rUR — AS MONACO (@AS_Monaco) 2 janvier 2017

Après le Stade Rennais, le FC Lorient souhaiterait obtenir un prêt d’Andy Delort (Tigres). Son imposant salaire pourrait toutefois poser problème.

Les infos du jour à l’étranger

Chelsea multiplie les pistes. Courtisé par Manchester City et Everton, Virgil van Dijk est aussi dans le viseur de Chelsea selon le Daily Express. On parle d’un montant de 70 millions d’euros pour le joueur de Southampton. De son côté, le Sun annonce que les Blues auraient un œil sur le latéral gauche de Naples Faouzi Ghoulam. L’Algérien a aussi été lié au PSG et au Bayern Munich. Au milieu, Arturo Vidal est également dans le viseur.

Liverpool est d’attaque ! Si Joe Hart n’intéresse pas les Reds, ces derniers ont plusieurs cibles en tête. Selon The Sun, Liverpool serait très intéressé par Emil Forsberg. Le Suédois a claqué 5 buts en 15 rencontres cette saison. Les Reds seraient disposés à payer 23 millions d’euros pour lui. Le club de la Mersey aurait aussi un œil sur Raul Jimenez. Annoncé proche de l’Inter Milan, Lucas Leiva va rester selon le Liverpool Echo.

En bref à l’étranger

Interrogé par Skysports, Bacary Sagna a évoqué son avenir : « Je ne pense pas à cela encore car c’est encore loin. J’ai besoin de me faire plaisir en jouant au football en premier lieu, et je veux donner le meilleur de moi-même quand je joue. Je veux rendre la confiance que le club me donne. Je suis totalement concentré sur la saison. Je ne suis pas effrayé par cela (sa situation). Non, ils ne m’ont pas parlé (les autres clubs), mais je ne voudrais pas écouter car je suis totalement focalisé sur la saison. Je ne suis pas sûr qu’ils aient mon numéro d’ailleurs ».

Alors que West Ham souhaitait un prêt, Marcus Rashford va rester à Manchester United cet hiver. José Mourinho a confié : « La grande confiance que j’ai en lui je la montre quand je vous dis que je ne veux pas un autre attaquant. Je n’en veux pas un autre. Pourquoi ? Car j’ai Rasfhord ».

Le Real Madrid est bien parti dans le dossier Julian Weigl (Dortmund) annonce la presse espagnole. Les Merengues seraient prêts à attendre 2018 avant de mettre la main sur le milieu de terrain. Côté départ, Pepe serait dans le viseur de MU selon le Sun. Mundo Deportivo annonce de son côté que le Hebei Fortune (Chine) lui offrirait 15 millions d’euros nets par an.

Naples est sous le charme de Serge Gnabry (Werder Brême). Il aurait été supervisé à plusieurs reprises par les Partenopei. On parle d’une offre à venir entre 8 et 10 millions d’euros. Mais la concurrence est féroce puisque le Bayern Munich est sur le dossier. Côté départ, Dries Mertens est courtisé par Everton selon le Daily Star. Un départ paraît peu probable d’autant qu’il devrait bientôt prolonger.

Interrogé par Nieuwsblad, l’agent de Steven Defour Paul Stefani a confié. « La Chine ? Pourquoi pas. Si vous jouez trois saisons là-bas, vous ne devrez plus jamais travailler. C’est une magnifique expérience. Il y a des stars et l’intérêt augmente. Partir là-bas, ce n’est plus du tout s’enterrer ».

C’est officiel !

Libre de tout contrat, Ryan Babel rejoint Besiktas.

Marin Sverko (Karlsruhe, D2 allemande) signe à Mayence jusqu’en 2021. Le Croate de 18 ans arrivera libre à la fin de saison.