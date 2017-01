Les infos du jour : les stars qui vont secouer le marché

Lors de chaque mercato, l’avenir de certains joueurs est au centre de toutes les attentions, et certains dossiers se transforment vite en véritables feuilletons. Le marché hivernal n’échappera pas à la règle, puisque plusieurs stars du football européen pourraient changer d’air, pour diverses raisons.

En Ligue 1, le cas Jesé Rodriguez devrait animer l’hiver parisien. L’attaquant recruté cet été en provenance du Real Madrid n’a pas réussi à s’imposer et un prêt devrait lui permettre de rebondir. Le joueur semblait être tombé d’accord avec Las Palmas, pensionnaire de Liga, mais le club insulaire ne peut pas assumer le salaire du joueur. Des clubs plus huppés, comme Liverpool, l’AC Milan et l’AS Roma sont également intéressés et pourraient le convaincre. En effet, le club de la Louve aurait même pris une longueur d’avance dans le dossier. Un prêt payant de 3 millions d’euros jusqu’à la fin de la saison incluant une option d’achat de 22 millions d’euros est évoqué. Paris qui devra aussi gérer le cas Angel Di Maria : très décevant cette saison, l’Argentin a été proposé par son agent à plusieurs clubs chinois...

En Espagne, le Barça et le Real Madrid doivent gérer des dossiers compliqués. Arda Turan a fait l’objet d’une offre de 50 M€ venue de Chine, mais le joueur semble a priori décidé à rester. Chez le rival merengue, James Rodriguez est très peu utilisé par Zinedine Zidane. Le joueur a ouvert la porte à un départ, avant que son agent, puis son père, ne la referme pour lui. « Il va rester, il a un engagement avec le club et il est sous contrat », a confié le père du Colombien. Mais le feuilleton est loin d’être terminé, surtout que de nombreux grands clubs européens sont sur les rangs, notamment des cadors de Premier League et la Juventus. La Premier League qui pourrait aussi être la destination d’Isco, lui aussi peu utilisé au Real.

En Angleterre, Antonio Conte et José Mourinho font des malheureux à Chelsea et Manchester United. Cesc Fabregas, pourrait rejoindre la Serie A, où le Milan AC lui fait les yeux doux. Du côté de MU, c’est Memphis Depay qui devrait prendre la poudre d’escampette. Le joueur a réclamé un départ, et son club est disposé à le laisser partir contre 15 M€. L’OM et l’OGC Nice sont cités parmi ses courtisans, au même titre que le Spartak Moscou et Everton. Ajoutons également que Virgil van Dijk, défenseur de Southampton, pourrait être un agitateur surprise. L’international néerlandais est suivi par les plus grands clubs, dont Manchester City et le PSG. Sans oublier que Yaya Touré est libre de négocier avec le club de son choix depuis aujourd’hui, à six mois de la fin de son contrat...

Enfin, en Italie, la Juventus compte profiter des déboires de plusieurs joueurs pour les relancer. C’est notamment le cas d’Axel Witsel, qui attend son transfert vers Turin depuis l’été dernier et devrait enfin être exaucé - sauf si ce dernier décide de rejoindre la Chine et ses centaines de millions d’euros - ou encore de Yacine Brahimi, en délicatesse à Porto. L’ancien Rennais, également annoncé dans le viseur de l’OGC Nice et l’AS Roma.

En bref en France

Info FM : De retour à Monaco après une expérience compliquée au Standard Liège, Farès Bahlouli attend patiemment la bonne opportunité comme nous l’a confié une source proche du dossier. « Il est en forme, s’entraîne deux fois par jour et attend la bonne opportunité. Ce qu’il souhaite, c’est retrouver les terrains dans un club français ou étranger qui saura lui faire confiance. »

Le défenseur brésilien de l’OM Doria est en difficulté. Poussé vers la sortie, il pourrait rebondir du côté de la Bundesliga où un club, dont le nom n’a pas filtré, serait très intéressé rapporte La Provence.

En fin de contrat en juin prochain, Thiago Motta (34 ans) n’a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain. Ainsi, d’après TMW, plusieurs clubs de Major League Soccer seraient à l’affut. L’Impact Montréal et Toronto seraient tous les deux très intéressés par la venue du milieu de terrain international italien.

Pas vraiment satisfait du rendement de Roli Pereira de Sa, Tours a décidé de renvoyer le jeune espoir parisien dans la Capitale rapporte le Parisien dans son édition du jour.

Alors que les Angevins vont perdre des effectifs à cause de la CAN, la direction s’active déjà pour intégrer de nouveaux joueurs à l’effectif. Le quotidien l’Equipe affirme ainsi que le SCO est proche d’enregistrer deux nouvelles arrivées : Kevin Bérigaud, prêté par Montpellier, et Jonathan Bamba, prêté par l’ASSE après un prêt à Saint-Trond en première partie de saison.

D’après les informations de L’Equipe, le FC Séville aurait formulé une offre de 10 M€ (bonus compris) pour s’attacher les services de Joris Gnagnon, défenseur de 19 ans du Stade Rennais.

En bref à l’étranger

Manchester United se prépare encore à dépenser des millions dans les prochains mois. D’après le Times, les pensionnaires d’Old Trafford souhaitent mettre la main sur deux éléments de l’Atlético Madrid : Antoine Griezmann et Saúl Ñíguez. Une offre de 170 M€ est évoquée.

Actuel meilleur buteur de Premier League, Diego Costa a fait l’objet d’une offre de 60 M€ de la part du club chinois de Tianjin Quanjian selon le Sun. Une proposition pour l’instant repoussée par Chelsea qui pourrait être inquiété de nouveau dans les prochaines semaines...

Malgré ses 35 ans, Samuel Eto’o garde une belle cote sur le marché des transferts. Selon le Mirror, Hull City souhaiterait prendre en prêt pour les six prochains mois l’attaquant d’Antalyaspor.

Et un de plus ! Après le Barça, la Juventus et Manchester City, Arsenal serait sous le charme de Steven N’Zonzi (FC Séville). Selon le Sunday Express, les Gunners seraient disposés à payer le montant de sa clause libératoire à savoir 30M€ !

D’après les informations de la Dernière Heure, Anderlecht serait à la recherche d’un milieu de terrain d’expérience et capable de parcourir de nombreux kilomètres. Le nom de l’Autrichien Julian Baumgartlinger (28 ans / Bayer Leverkusen) est évoqué.

D’après les informations du Mirror, Middlesbrough aurait approché Everton pour se renseigner sur la situation de Gerard Deulofeu. Le joueur de 22 ans serait également dans le viseur de l’OM, du Deportivo La Corogne et de l’AC Milan.

Lanterne rouge de Premier League avec 12 points, Swansea va devoir mener un excellent mercato pour se renforcer. Et selon le Mirror, le club gallois aurait identifié l’attaquant capable d’aider le club à se maintenir : Jordan Ayew (25 ans), actuellement à Aston Villa (Championship).

Everton suit avec attention la situation de plusieurs joueurs placardisés notamment du côté de Manchester United. Morgan Schneiderlin et Memphis Depay sont appréciés par Ronald Koeman. Mais d’après le Daily Star, l’entraîneur néerlandais serait également sous le charme de Chris Smalling.

Olé révèle que Fernando Gago serait la priorité de l’AC Milan cet hiver. En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain argentin de 30 ans n’a pas prolongé à Boca Juniors.

Sans club depuis son départ de Chine, Luis Fabiano est à la recherche d’un nouveau défi. Selon le média brésilien Lance !, Santos aurait entamé les discussions afin de le recruter.

D’après les informations du Daily Star, Fenerbahçe serait intéressé par le profil de Jesus Navas. Le club turc serait même prêt à formuler une offre de 20 millions d’euros pour recruter l’international espagnol de 31 ans. Toujours du côté de Manchester City, Pep Guardiola songerait à recruter Holger Badstuber (27 ans / Bayern Munich) d’après les informations de ESPN.

Sur le site officiel de West Ham, David Sullivan, copropriétaire du club anglais, a promis des renforts pour le prochain mercato hivernal. « Notre premier défi sera la fenêtre des transferts de janvier, bien sûr, et je peux vous assurer qu’il y a déjà beaucoup de travail en coulisses pour obtenir quelques bonnes affaires », a-t-il déclaré. Et la première recrue des Hammers pourrait bien être Shane Long (29 ans), l’international irlandais qui évolue actuellement à Southampton, à en croire les informations du Daily Mail.

Auteur de 9 matches de Premier League depuis le début de saison, Bojan souhaiterait quitter Stoke City cet hiver. Et d’après les informations du Sun, l’attaquant espagnol de 26 ans pourrait faire son retour en Liga. En effet, l’ancien Barcelonais serait sur les tablettes de Valence et de Las Palmas.