Les infos du jour en France

Le PSG doit encore négocier. Si Kylian Mbappé souhaite visiblement rejoindre le Paris SG, il devra convaincre l’AS Monaco d’accepter de négocier. Or, les relations entre les deux parties sont plutôt tendues... L’ASM n’entend en effet faire aucun cadeau à son jeune attaquant, explique L’Équipe, restant fidèle à sa politique de ne pas vouloir renforcer son principal concurrent en L1.

Le Barça a reçu l’argent du PSG Pour Neymar. Sport annonce que le FC Barcelone a reçu sur son compte en banque les 222 M€ réglés la semaine passée par le Paris SG pour le transfert de Neymar (25 ans). Une information de taille, puisque c’est notamment ce délai qui retardait l’envoi du certificat international de transfert selon la presse espagnole. Si ce précieux sésame arrive à temps sur les bureaux de la Ligue de Football Professionnel, il permettra au Brésilien de faire ses premiers pas en compétition avec le club de la capitale ce dimanche, à Guingamp (2e journée de Ligue 1).

En bref en France

Info FM : D’après nos informations, Marvin Martin, qui a résilié son contrat avec Lille ce vendredi, va s’engager avec Reims en Ligue 2 pour une saison.

Info FM : Selon nos informations, la visite médicale du latéral gauche égyptien Karim Hafez (Lierse SK) au RC Lens est programmée pour aujourd’hui. Le joueur est d’abord acheté par son club formateur, le Wadi Degla SC, avant de partir en prêt pour Lens.

Interrogé par Radio Bandeirantes, l’attaquant de Ponte Preta Lucca a confirmé que le FC Nantes était bel et bien intéressé par ses services. « Il y a un intérêt oui, mais rien de concret. Je n’ai pas encore pensé à un départ, il n’y a encore rien d’officiel. Je sais que mes agents sont en France, mais, s’il n’y a rien de concret, je ne peux rien affirmer », a-t-il indiqué.

Jeff Reine-Adelaide, milieu de terrain de 19 ans appartenant à Arsenal, a été proposé au FC Nantes selon les informations de L’Equipe

Toujours selon L’Equipe, le Lokomotiv Moscou a formulé une offre de 7 M€ au FC Nantes pour son attaquant argentin Emiliano Sala..

Indésirable et placé sur la liste des transferts, Jesé Rodriguez manquait à l’appel du côté du Paris SG ces derniers jours. L’Équipe révèle en effet que l’attaquant espagnol du club de la capitale a manqué les entraînements de mercredi et jeudi. Selon le Corriere dello Sport, le PSG et la Fiorentina sont tombés d’accord sur les conditions d’un transfert de Jesé. Il s’agit d’un prêt de deux ans avec option d’achat.

L’ancien joueur de Guingamp, Rachid Alioui, est très courtisé. Actuellement à Nîmes, il est désiré par Amiens, promu en Ligue 1, et des clubs de deuxième division anglaise, selon les informations du Midi Libre.

Thomas Mangani, membre incontournable du milieu d’Angers, réfléchit à son avenir. Va-t-il prolonger avec le club angevin ou tenter une nouvelle aventure ? Montpellier souhaite le recruter, selon les informations de L’Equipe, et cette piste intéresserait le joueur formé à Monaco.

Attendu ce vendredi à Utrecht pour passer sa visite médicale et finaliser son arrivée en prêt, Jean-Christophe Bahebeck (PSG) sait déjà qu’il plaît beaucoup à son futur coach Erik Ten Hag. « C’est un bon joueur », a-t-il confié à De Telegraaf.

Info FM : Selon nos informations, Jean-Louis Leca et Gilles Cioni, qui évoluait au SC Bastia, pourraient prendre le chemin de l’AC Ajaccio.

Selon les dires du Daily Mail, Burnley serait prêt à mettre 13 M€ sur la table pour s’offrir les services de Nicolas De Préville.

C’est officiel en France !

Résiliation à l’amiable pour Marvin Martin et le LOSC

séparation à l'amiable entre le #LOSC et Marvin #Martin

Le club lui souhaite le meilleur pour la suite

Les infos du jour à l’étranger

Liverpool en feu. À en croire le Telegraph, The Independent, le Liverpool Echo et Sky Sports, Liverpool a choisi de repousser le transfer request - demande de transfert - de Philippe Coutinho envoyé par mail. Les multiples tentatives du FC Barcelone pour recruter Philippe Coutinho resteront peut-être vaines. Liverpool a publié un communiqué pour assurer qu’aucune offre ne sera acceptée.

Les offres augmentent pour Dembélé. La presse espagnole s’écharpe sur le montant de la prochaine offre du Barça pour Ousmane Dembélé au Borussia Dortmund. Sport expliquait ce matin qu’elle s’élèverait à 90 M€ + 30 M€ de bonus. As vient mettre son grain de sel en assurant qu’elle devrait monter jusqu’à 110 M€ + 30 M€ de bonus ! Au cours de la journée

Isco pour toujours. Le Real Madrid va prolonger Isco jusqu’en 2022 selon les informations de As, et va en profiter pour ajouter une clause libératoire assez folle : 700 M€ !

En bref à l’étranger

Présent en conférence de presse ce vendredi, José Mourinho a abordé le cas Zlatan Ibrahimovic. « Nous avons entamé des discussions avec lui sur la possibilité de l’avoir avec nous pour la deuxième partie de saison », a notamment commenté le technicien portugais. Ibrahimovic se rapproche donc d’un retour à Old Trafford.

Ryad Boudebouz dispose de la clause libératoire la plus élevée de l’effectif du Betis Séville selon Marca. Elle serait comprise entre 30 et 35 M€.

Le Daily Mail croit savoir que Newcastle a demandé le prêt de Kenedy (21 ans) à Chelsea. Le jeune attaquant brésilien, prêté à Watford en janvier, n’entre pas franchement dans les plans d’Antonio Conte pour cette saison. Rafael Benitez aimerait pouvoir compter sur ses services chez les Magpies.

Chelsea a soumis une offre de près de 30 M€ à Arsenal pour Alex Oxlade Chamberlain. Une proposition repoussée par les Gunners, annonce le Daily Mail. Pour rappel, le contrat du polyvalent international anglais expire en juin 2018.

L’Inter Milan s’entraînait ce vendredi. Mais pas de trace de Geoffrey Kondogbia selon Sport Mediaset. Le milieu de terrain français, annoncé sur le départ, a raté la séance du jour, sans donner la moindre explication. Le FC Valence est aux aguets.

C’est officiel à l’étranger !

Gary Medel signe à Besiktas

Soldado arrive à Fenerbahçe

Bruno Martins Indi définitivement à Stoke City

Marco Terrazzino atterrit à Fribourg

Marc Muniesa arrive en prêt à Gérone

Tomas Rincon rejoint le Torino !