Les infos du jour en France

Di Maria au Barça ? C’est faux. Des rumeurs en France circulaient comme quoi des négociations étaient en cours entre Angel Di Maria et le FC Barcelone, avec un transfert de 45 millions d’euros (+15 de bonus) évoqué. Mais selon les informations de Mundo Deportivo, cette rumeur est fausse.

En bref en France

Info FM : Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure furtive au PEC Zwolle, Hervin Ongenda se prépare en attendant la bonne opportunité. Plusieurs clubs commencent à se manifester. L’Olympiacos Le Pirée s’est penché sur sa situation. Mais ils ne sont pas les seuls. Toujours d’après nos informations, Eupen s’est aussi manifesté. Des écuries russes et chypriotes, dont les noms n’ont pas filtré, se sont elles aussi montrées séduites à l’idée de lui remettre le pied à l’étrier.

Stevan Jovetic n’est pas parvenu à s’imposer à l’AS Monaco en cette première partie de saison, la faute à des blessures et aux choix de Leonardo Jardim. Déçu, le Monténégrin souhaiterait quitter le Rocher selon Marca. Pour une destination déjà toute trouvée : le FC Séville.

Pascal Dupraz se rappelle au bon souvenir de l’Evian-Thonon-Gaillard. Le buteur NSikulu, qui évolue actuellement au Platanias FC, en Grèce, pourrait retrouver la Ligue 1, le TFC et Dupraz, d’après Marca SL. Par ailleurs, les dirigeants toulousains pistent d’autres joueurs du championnat grec comme Loukas Vigyafanias du Panathinaikos.

Selon France Football, deux pistes sont à l’ordre du jour pour Terence Kongolo (AS Monaco) : Huddersfield et Bordeaux.

Le Guardian assure que plusieurs clubs de Premier League sont sur les traces de Firmin Mubele. West Bromwich Albion, Swansea, Bournemouth et Newcastle ont ainsi manifesté leur intérêt pour l’international congolais. Les Magpies aimeraient, selon nos informations, tenter de l’attirer cet hiver sous forme de prêt.

Les infos du jour à l’étranger

Les Gunners craignent le pire À Arsenal, les départs pourraient être nombreux cet hiver. Plusieurs stars des Gunners sont en effet en fin de contrat en juin prochain et plusieurs clubs pourraient profiter de ces opportunités. On parle bien sûr d’Alexis Sanchez, que le PSG et Manchester City convoitent, de Mesut Ozil, sur les petits papiers du FC Barcelone, ou encore de Jack Wilshere, approché par Marseille et West Ham. Les cas de Theo Walcott et de Mathieu Debuchy, sous contrat jusqu’en juin 2019, mais en manque de temps de jeu, pourraient aussi être évoqués. L’international anglais serait notamment sur les tablettes d’Everton et de son nouvel entraîneur, Sam Allardyce.

Liverpool en feu. Les Reds se sont offerts le défenseur central de Southampton, Virgil Van Dijk pour 84 millions d’euros. Mais cela n’est sans doute pas fini pour le club de la Mersey. En effet, les noms de Thomas Lemar, Léon Goretzka, de Schalke 04 ou encore plus surprenant celui de Pierre-Emerick Aubameyang ont été cité ces dernières semaines dans la presse européenne pour compléter l’effectif des Reds. Le cas de Naby Keita, le milieu offensif de Leipzig pourrait aussi revenir à la une. En effet, le Guinéen, qui est déjà engagé avec Liverpool à partir de juin 2018 pourrait forcer son départ vers l’Angleterre dès cet hiver. Dans le sens des départs, un dossier va agiter le mois de janvier du LFC, c’est celui de Philippe Coutinho. Le meneur de jeu brésilien serait en effet tout proche de rejoindre le FC Barcelone. Les dirigeants des deux clubs doivent se rencontrer le 3 janvier pour finaliser un transfert qui avoisinerait les 140 millions d’euros. Le sort de Emre Can pourrait aussi être réglé. En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain allemand peut choisir dès le mois prochain sa future destination.

En bref à l’étranger

Selon les informations de Skysports, Thibaut Courtois (Chelsea) aurait exprimé aux dirigeants madrilènes son souhait de les rejoindre.

Annoncé dans le viseur de Manchester United et du FC Barcelone pour la saison prochaine, Antoine Griezmann est encorde très loin d’avoir quitté les Rojiblancos. Dans des propos relayés par AS, le directeur général du club madrilène Miguel Ángel Gil Marín a confié qu’il comptait bien profiter de la paire Diego Costa-Antoine Griezmann pendant plus de six mois. « L’Atlético ne veut pas le vendre, ni cet hiver, ni l’été prochain. [...] Ça m’enchanterait qu’il reste ». Le message est passé.

Le FC Barcelone sera actif cet hiver. Le club blaugrana espère toujours parvenir à attirer Philippe Coutinho (25 ans), maître à jouer de Liverpool, et Antoine Griezmann (26 ans), star de l’Atlético Madrid. Mais selon Marca, Mesut Özil (29 ans, Arsenal), Nabil Fekir (24 ans, Olympique Lyonnais) et Arthur (21 ans, Grêmio) sont toujours sur les tablettes barcelonaises. Et le quotidien sportif espagnol ajoute ce jeudi le nom d’Oscar (26 ans, Shanghaï SIPG).

Selon les informations du Guardian, Everton a ficelé un accord avec Besiktas Istanbul pour le transfert de Cenk Tosun. Un accord de 28 millions d’euros environ serait dans les cordes.

Andrea Barzagli (36 ans) et Giorgio Chiellini (33 ans), tous les deux sous contrat jusqu’à l’été prochain, devraient prolonger l’aventure avec la Juventus Turin jusqu’en 2019 selon les informations de la Gazzetta.

Le quotidien sportif portugais O Jogo révèle en effet que trois belles écuries espagnoles se sont penchées sur le cas de Abel Taarabt (18 sélections, 4 réalisations). Ainsi, le FC Séville, Villarreal et le FC Valence seraient intéressés par les services de l’ancien Lensois.

C’est officiel à l’étranger

Erik ten Hag nouvel entraîneur de l’Ajax !

NIEUWS | Erik ten Hag tekent voor 2,5 jaar bij #Ajax.#WelkomErikhttps://t.co/XkIDvSuV37 — AFC Ajax (@AFCAjax) 28 décembre 2017

Swansea a annoncé l’arrivée de son nouveau coach, Carlos Carvalhal !

Joaquin rempile au Betis jusqu’en 2020 !

OFICIAL | Joaquín renueva con el Real Betis hasta 2020 https://t.co/wbN2V7G9Az#Joaquín2020 pic.twitter.com/spb0PMfqYk — Real Betis Balompié (@RealBetis) 28 décembre 2017

Accord de principe entre Montella et Séville