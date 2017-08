En bref en France

Selon Nice-Matin, l’OGC Nice est intéressé par le retour de Nampalys Mendy au club, alors que le milieu de terrain est toujours à Leicester et que son prêt à l’Atalanta Bergame a capoté. L’Équipe précise que Saint-Étienne est également sur le coup, tandis que l’ancien Monégasque, lui, a repoussé l’approche de Rennes.

Le défenseur central brésilien du Barça Marlon serait tout proche de signer à Nice. Mundo Deportivo rapporte dans son édition du jour que le club azuréen négocierait actuellement un prêt pour deux ans de l’ancien joueur de Fluminense.

Les Girondins et le PSV négocient actuellement le transfert de l’attaquant international néerlandais Luuk De Jong. Selon le média hollandais Algemeen Dagblad, les deux clubs cherchent un terrain d’entente, le PSV réclame 8 M€ quand Bordeaux en offre 6.

La porte fermée pour Clément Grenier. Contacté par RMC Sport, Jean-Pierre Bernès, l’agent de Clément Grenier, s’est montré très clair : « Il est à Lyon, il est en contrat avec Lyon. Il va rester à Lyon. »

C’est officiel en France !

Thomas Koubek débarque à Rennes

Le gardien international tchèque Tomáš Koubek, 25 ans, s'est engagé pour 4 ans.

Bienvenue Tomáš !

Wakaso quitte le FC Lorient et rejoint Guimarães

Alhassan Wakaso (25 ans, 13 matches de Ligue 1) quitte le FC Lorient. Le milieu de terrain ghanéen est transféré au Vitoria Guimarães. pic.twitter.com/Hrx71JdJua — FC LORIENT (@FCLorient) August 28, 2017

Les infos du jour à l’étranger

Liverpool en pleine ébullition. Après le succès retentissant contre Arsenal en Premier League ce week end, Liverpool devrait profiter de la trêve internationale pour affiner son effectif. Tout d’abord, le dossier de Philippe Coutinho au FC Barcelone semblerait toujours être dans les tuyaux. D’après Sport, les dirigeants des Reds seraient finalement disposés à vendre leur meneur de jeu contre une somme avoisinant les 160 M€. Pour le remplacer, Jürgen Klopp songerait à Renato Sanches qui connait un temps de jeu très faible au Bayern Munich sous la houlette de Carlo Ancelotti. Mais il n’est pas le seul sur la liste puisque les dirigeants de Liverpool voudraient Thomas Lemar. Pour The Telegraph, Liverpool voudrait s’offrir les services de l’ancien joueur caennais en proposant près de 59 M€ à la direction du club de la principauté. Toutefois, Monaco sait que la fermeture du mercato se rapproche et refuserait l’offre des Reds pour stopper l’hémorragie. Mais le club de la Mersey doivent aussi dégraisser leurs rangs et Divock Origi pourrait partir. Dans un entretien accordé au quotidien La Dernière Heure, le père de l’ancien joueur lillois a confirmé que son fils devait quitter Liverpool pour pouvoir se relancer. Enfin, Liverpool penserait déjà à la prochaine saison. D’après de nombreux médias anglais, Naby Keita aurait passé sa visite médicale aujourd’hui. Le milieu de terrain sénégalais devrait arriver à partir du 1er juillet 2018. Leipzig devrait récupérer 52 M€ dans l’affaire.

Suite à l’officialisation du départ d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone, le mercato du Borussia Dortmund devrait bouger dans les prochaines heures. Si les dirigeants allemands avaient jeté leur dévolu sur Malcom, qui appartient aux Girondins de Bordeaux, ils ont dû faire face au non catégorique de Nicolas De Tavernost qui a précisé dans les colonnes de L’Équipe que l’ancien joueur du Corinthians ne partirait pas cette saison. Le dirigeant général du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a revu ses plans et a décidé d’enrôler Andrey Yarmolenko du Dynamo Kiev. Âgé de 27 ans, l’attaquant ukrainien a paraphé un contrat jusqu’en juin 2021 et le club allemand va verser 30 M€ à son homologue ukrainien. Mais le Borussia Dortmund ne voudrait pas s’arrêter là et souhaiterait enrôler Julian Draxler au PSG. Selon les informations du Parisien, le milieu offensif allemand ne serait pas disposé à retourner en Allemagne dans l’immédiat.

En bref à l’étranger

Info FM : Selon nos informations, l’offre de l’OM pour Vincent Aboubakar a été formulée ce week-end et s’élevait à 15 M€. Le FC Porto réclame plus d’argent et serait prêt à céder à 20 M€, et ce, même si Sergio Conceição compte sur lui. Selon le communiqué paru lors de l’achat du joueur, la clause libératoire s’élève à 50 M€ pour l’international camerounais. Sous contrat jusqu’en 2018, l’attaquant de 25 ans serait très intéressé à l’idée de rallier l’OM.

Info FM : Aymen Abdennour se dirige tout droit vers un prêt de deux ans au Zenit Saint-Pétersbourg (sa visite médicale est même prévue pour ce lundi), et ce, même si, toujours selon nos informations, l’Olympique de Marseille, intéressé de longue date, et Crystal Palace sont revenus à la charge ces dernières heures.

Kevin Wimmer, défenseur central autrichien de Tottenham, est attendu du côté de Stoke City pour passer sa visite médicale aujourd’hui selon les informations de Skysports.

Courtisé par Dortmund et Monaco, Kasper Dolberg a annoncé qu’il restait à l’Ajax à Goal.com . « J’ai joué une seule saison ici et j’ai le sentiment que j’ai encore beaucoup a apporter à ce club. Mon nom n’a pas à être associé à l’AS Monaco ou le Borussia Dortmund. Ça me laisse de marbre, je suis à 100 % à l’Ajax. »

Annoncé avec insistance au Paris SG, Juan Foyth rejoindra finalement Tottenham. Selon les informations de Sky Sports, les Londoniens sont tombés d’accord avec Estudiantes La Plata au sujet du transfert du défenseur argentin.

C’est officiel à l’étranger

Jérémie Boga part en prêt à Birmingham

Congratulations and good luck at Birmingham City, @BogaJeremie !

Zoran Tosic retourne au Partizan

Siem de Jong revient à l’Ajax Amsterdam

WBA prête Jonathan Leko

#BristolCity have completed the season-long loan signing of West Brom attacker Jonathan Leko.

Un Français à la Fiorentina