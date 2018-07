Les infos du jour en France

Le Barça à Paris pour Adrien Rabiot. Adrien Rabiot est désormais clairement dans le viseur du FC Barcelone, qui a envoyé deux émissaires discuter avec le PSG. Selon Mundo Deportivo, Pep Segura, le directeur général, et Eric Abidal, nouveau secrétaire technique, se sont déplacés à Paris hier pour s’entretenir avec les dirigeants du PSG sur le cas Rabiot. Selon Sport, la réponse du PSG a été la suivante : Rabiot ne partira pas cet été. Pas sûre que cela suffise à calmer les ardeurs du club catalan.

En bref en France

Selon les informations de RMC Sport, l’OGC Nice et le Borussia Mönchengladbach ont trouvé un accord pour le transfert d’Alassane Pléa (25 ans). Le buteur des Aiglons est attendu en Allemagne jeudi pour passer la traditionnelle visite médicale. Le transfert pourrait rapporter 25 millions d’euros au Gym.

C’est officiel en France

Bordeaux prête Jovanovic à Antalyaspor. De retour en Gironde après un prêt à Eibar ou il n’a pas joué le moindre match, Vukasin Jovanovic refait ses valises. Le défenseur central serbe de 22 ans est de nouveau prêté par les Girondins, cette fois-ci à Antalyaspor en Turquie.

Le club a trouvé un accord avec @Antalyaspor pour le prêt de Vukasin #Jovanovic, sous réserve de la signature de l'ensemble des documents administratifs. pic.twitter.com/6BNxa8pvFh — FCGirondins Bordeaux (@girondins) 11 juillet 2018

Florent Mollet signe à Montpellier. Nouvelle recrue à Montpellier. Florent Mollet (FC Metz) a signé au MHSC. Le milieu de terrain de 26 ans, qui a marqué 7 buts en 26 matches en L1 la saison passée, portera le n°25.

Monnet-Paquet prolonge à l’ASSE. L’AS Saint-Etienne vient d’annoncer la prolongation de contrat de Kévin Monnet-Paquet. L’ancien joueur du RC Lens est désormais lié avec les Verts jusqu’en 2021.

Kévin Monnet-Paquet poursuit sa belle aventure avec l'#ASSE !

Nouveau contrat pour notre numéro a href="https://t.co/KauvbY1nlr">https://t.co/KauvbY1nlr — AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) 11 juillet 2018

Nîmes confirme Diallo. Comme annoncé hier, Nîmes confirme l’arrivée de Moustapha Diallo, libre de tout contrat. L’ancien Guingampais s’est engagé avec deux ans.

Le Nimes Olympique est fier et heureux de vous annoncer la signature de Moustapha Diallo pour les deux prochaines saisons. pic.twitter.com/umDqlTyxui — Nîmes Olympique (@nimesolympique) 11 juillet 2018

Les infos du jour à l’étranger

Liverpool passe à l’attaque. Les Reds, qui après avoir recruté Naby Keita pour 60M€ et Fabinho pour 50M€, voudrait frapper encore plus fort ! D’abord, il y a Nabil Fekir qui avait failli rejoindre Liverpool avant la Coupe du Monde. Et même si l’OL avait affirmé que les négociations étaient terminées, le dossier pourrait être relancé après le retour du Français de Russie. Et quand on vous dit que Liverpool veut frapper fort... Le club anglais serait prêt à dépenser 180M€ pour Marco Asensio, le Madrilène, selon la presse espagnole. Et comme ce sera compliqué de convaincre le Real Madrid de lâcher sa pépite, Liverpool souhaiterait désormais se pencher sur Paulo Dybala. L’Argentin de la Juventus pourrait même faire l’objet d’une offre de 90M€. À voir ce que les Italiens en pensent... Autre cible privilégiée des Reds : l’international suisse de Stoke City Xherdan Shaqiri. Le club de Jurgen Klopp pourrait dépenser environ 15 M€ pour le recruter. Enfin, au milieu de terrain, on a appris que le Polonais Krychowiak était également dans le viseur des Reds, lui qui est de retour au PSG après son prêt à West Bromwich. Une porte de sortie surprenante qui pourrait arranger tout le monde, le joueur et le club parisien.

Arsenal détonne avec Emery. Le milieu de terrain Matteo Guendouzi, âgé de 19 ans, rejoint Arsenal en provenance du FC Lorient. Il aurait été transféré pour 9M€. C’est donc la 5e recrue d’Unai Emery pour son nouveau club. Les Gunners ont en effet déjà signé Lucas Torreira pour 30M€, Bernd Leno pour 25M, Sokratis pour 16M, et Lichtsteiner, qui arrive librement.

En bref à l’étranger

Info FM : Selon nos informations le FC Barcelone a payé la clause libératoire de Clément Lenglet ce mercredi en début d’après-midi. Les dirigeants du Barça ont déposé le chèque de 35 millions d’euros au siège de la Liga. Le transfert du défenseur central du Séville FC n’est plus qu’une question d’heures.

C’est officiel ! Cristiano Ronaldo est désormais un joueur de la Juventus. Alors que toute la presse espagnole rend hommage à CR7, la Gazzetta dello Sport croit savoir que la présentation du quintuple Ballon d’or aura lieu le lundi 16 juillet, au cours d’une grande cérémonie organisée par le club bianconero. Cette présentation serait, bien sûr, précédée par la traditionnelle visite médicale du joueur.

Présent en conférence de presse, le président de Naples Aurelio De Laurentiis a expliqué que Jorginho (26 ans), attendu à Manchester City, allait finalement rejoindre Chelsea. « Manchester City s’est positionné en premier, pas Chelsea, alors je dois m’excuser auprès de Khaldoon (propriétaire des Citizens), avec qui j’avais trouvé un accord il y a quinze jours et avec qui tout était ficelé. Si Jorginho préfère Londres à Manchester, avec tout le respect que j’ai pour Manchester, je peux le comprendre. Après, je ne sais pas si Chelsea le paie encore plus, je peux demander pardon à Khaldoon, mais ça, ce n’est pas de ma faute », a-t-il lancé.

Jiangsu Suning est tout proche de s’offrir Eder (31 ans), l’attaquant de l’Inter Milan, selon les informations de Sky Sport. L’international italien est lui déjà tombé d’accord avec le club chinois. Montant estimé de l’opération : 5 M€.

Selon Sky Sport, Antonio Cassano, libre de tout contrat, serait en contact avec Parme, promu en Serie A, pour y effectuer un come-back retentissant après son passage réussi entre 2013 et 2015 (17 buts en 52 apparitions).

C’est officiel à l’étranger

Riyad Mahrez signe à Manchester City. Hier soir, Manchester City a officialisé l’arrivée de Riyad Mahrez. L’international algérien quitte donc Leicester et portera le numéro 26.

Yarmolenko file à West Ham. Andrey Yarmolenko quitte le Borussia Dortmund pour rejoindre West Ham. L’ailier international ukrainien s’est engagé pour 4 ans avec les Hammers de Manuel Pellegrini.

Andrey #Yarmolenko verlässt den BVB und wechselt zu @WestHamUtd in die @premierleague ! Machet gut, Andrey ! pic.twitter.com/YhFVHcCzT8 — Borussia Dortmund (@BVB) 11 juillet 2018

Hakimi prêté à Dortmund. Le Borussia Dortmund accueille Achraf Hakimi (19 ans), latéral droit marocain du Real Madrid, sous la forme d’un prêt jusqu’en juin 2020.

Willkommen in Dortmund, Achraf #Hakimi ! Der BVB leiht den 19-jährigen marokkanischen Nationalspieler @AchrafHakimi für zwei Jahre von @ChampionsLeague-Sieger @realmadrid aus ! pic.twitter.com/1hJP0pbk7Q — Borussia Dortmund (@BVB) 11 juillet 2018

Villarreal signe Miguel Layun. Miguel Layun débarque à Villarreal. Le latéral international mexicain s’est engagé avec le sous-marin jaune pour les trois prochaines saisons. Le transfert pourrait rapporter 5 M€ au FC Porto.

¡Salta la sorpresa ! ¡El Submarino ficha al defensa veracruzano @Miguel_layun ! ¡Bienvenido, oraleeeeeeeee ! https://t.co/vZ0XMElMh2 pic.twitter.com/8Hjg3QWs5J — Villarreal CF (@VillarrealCF) 11 juillet 2018

Romulo au Genoa. Le Genoa annonce l’arrivée de Romulo, milieu offensif brésilien qui évoluait au Hellas Vérone.

Il Club più antico d’Italia informa di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore @romulocdr. Benvenuto al Genoa ! pic.twitter.com/NEmkXKjwW4 — Genoa CFC (@GenoaCFC) 11 juillet 2018

Zhirkov arrête. Le Zenit Saint-Pétersbourg vient d’annoncer que Zhirkov arrêtait. On ne sait pas encore en revanche si c’est uniquement avec le club russe ou pour le football en général. Il jouait la Coupe du Monde avec la Russie.