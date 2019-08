Les infos du jour en France

À Monaco, c’est la grande braderie. Le tout jeune espoir Han-Noah Massengo a ouvert la voie en signant à Bristol contre un montant de 8 M€. Ensuite, c’est le latéral droit français Djibril Sidibé qui pourrait suivre la même voix en Angleterre, plus précisément à Everton. Par ailleurs, c’est un grand flou qui entoure l’avenir de Radamel Falcao à l’AS Monaco. Âgé de 33 ans, le Colombien dispose encore d’une année de contrat, mais l’ASM pense plus que jamais à sa succession. L’attaquant est notamment courtisé par le club turc du Galatasaray. Le jeune Pietro Pellegri (18 ans) pourrait servir de monnaie d’échange pour récupérer le Portugais de l’AC Milan André Silva, l’une des grandes priorités des dirigeants monégasques pour ce mercato. On parle aussi d’un possible prêt de Willem Geubbels au FC Metz. Youssef Aït-Bennasser se retrouve dans le viseur de Bordeaux, Benjamin Henrichs dans celui du Werder Brême en Allemagne et Jemerson figure dans les petits papiers de l’AS Roma. Quant à Aleksandr Golovin, il est bien décidé à rester et veut prendre sa revanche pour briller à Monaco cette saison.

Dans le sens des arrivées, le latéral droit du Montpellier SC, Ruben Aguilar, s’est engagé avec pendant cinq ans avec l’AS Monaco contre un montant estimé à 6 M€. Pour potentiellement remplacer Radamel Falcao, Monaco pense à Mariano Díaz, ancien de l’OL, aujourd’hui en situation d’échec au Real Madrid. L’ASM aurait également des vues sur le buteur de l’AS Roma, Edin Dzeko (33 ans) également courtisé par l’Inter. Enfin, Mattia Perin, le gardien de but de la Juventus Turin, pourrait faire l’objet d’un prêt à Monaco.

Les infos du jour à l’étranger

De l’autre côté de la Manche, le marché des transferts ferme ses portes dans 48 heures. Manchester City se dépêche donc de conclure ses derniers mouvements. Le club anglais serait proche d’un accord avec la Juventus pour le transfert de João Cancelo. En échange, les Bianconeri vont récupérer Danilo avec un montant de 30 M€. Aussi, l’Allemand Leroy Sané devrait prendre la direction du Bayern Munich dans les prochaines heures. Un transfert de 110 M€ est évoqué, ce qui serait un record absolu pour le champion d’Allemagne en titre.

Les officiels du jour

Yusuf Yazici devient la recrue la plus chère de l’histoire du LOSC. Après de très longues négociations avec Trabzonspor, le milieu offensif international turc s’est engagé jusqu’en juin 2024 pour un montant de 16,5 M€ (hors bonus). Après une visite médicale passée avec succès, Laurent Koscielny (33 ans) fait son retour en France neuf ans après son départ à Arsenal. L’ancien joueur de Lorient rejoint les Girondins de Bordeaux qui ont déboursé 5 M€ pour recruter l’ancien international français. Le portier tchèque Tomas Koubek (26 ans) quitte le Stade Rennais pour rejoindre le FC Augsbourg où il s’y est engagé pour cinq ans. En échange, le SRFC a recruté le Rémois Edouard Mendy. En Angleterre, le Derby County annonce l’arrivée de la légende anglaise Wayne Rooney (33 ans) en tant que joueur-entraîneur. L’attaquant quittera DC United pour s’engager chez les Rams jusqu’en juin 2021 avec une année en option. L’attaquant Neal Maupay (22 ans) rejoint le club de Brighton après une saison réussie avec Brentford. Les Seagulls ont déboursé plus de 20 M€ pour le jeune français. Enfin, après avoir rejoint Stoke City en 2014, l’Espagnol Bojan Krkic quitte définitivement les Potters par consentement mutuel.

