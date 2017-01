Les infos du jour en France

L’OM toujours à fond ! Morgan Sanson est toujours espéré cet hiver. D’après La Provence, le milieu du MHSC est actuellement en réflexion et doit s’entretenir avec son entourage aujourd’hui afin de faire un point. Car le Français dispose d’autres touches à l’étranger. Bournemouth et la Roma sont sur le coup. Autre piste au milieu de terrain : Morgan Schneiderlin. Si la piste s’était refroidie, elle serait toujours d’actualité selon The Sun. Les Anglais préféreraient vendre le Frenchy à un club étranger plutôt qu’un club anglais (WBA ou Everton). De son coté, l’OM serait disposé à payer les 30 millions d’euros réclamés par les Red Devils.

Concernant Dimitri Payet, l’OM ne lâche rien et veut toujours convaincre West Ham. Pour cela, les Marseillais seraient prêts à inclure un joueur dans la transaction. Les noms de Bouna Sarr et Alessandrini, toujours dans le viseur du Genoa, ont été cités. Mais L’Équipe avance celui de Lassana Diarra. Il faudra convaincre West Ham, d’autant que le milieu a toujours le problème de son amende de 10 millions d’euros. L’OM veut décidément faire du neuf avec du vieux puisque Steve Mandanda et Andoni Zubizarreta, le directeur sportif, se sont entretenus. La nature de leurs échanges n’a pas filtré. Selon nos informations, le recrutement d’un gardien n’est pas la priorité des Marseillais.

En bref en France

Info FM : Lille et l’OL se sont renseignés auprès de l’entourage d’Abdoul Camara (26 ans, Derby County, ex-Angers), qui discute déjà avec Toulouse et Montpellier. L’attaquant souhaite partir pour retrouver du temps de jeu. Un prêt ou un transfert pour 2 M€ est envisagé. En Angleterre, QPR, Wolverhampton, Cardiff et Fulham sont déjà sur le coup.

L’agent de Marco Verratti a encore jeté le trouble sur son avenir au PSG en déclarant : « Marco est très lié à Paris, mais sa carrière ne pourra se limiter au championnat de France ».

Hier, Kicker a indiqué que le transfert de Paul-Georges Ntep vers Wolfsbourg était en bonne voie. Ce mercredi, le Wolfsburger Allgemeine Zeitung va même plus loin et parle d’un accord entre le club allemand et le Rennais. Selon nos informations, le joueur attend un accord entre les deux clubs pour valider son choix.

En conférence de presse, Leonardo Jardim a évoqué le cas Corentin Jean. Pour l’attaquant, courtisé par Toulouse, « la décision sera prise en fin de mois, nous aurons besoin de lui en janvier ».

Le Corriere dello Sport indique qu’Assane Gnoukouri (Inter Milan), placé sur la liste des transferts, est dans le viseur du Stade Rennais.

Interrogé par Sud-Ouest, Jocelyn Gourvennec a fait un large point mercato : Pour le moment, ça s’ouvre à peine. Les clubs n’ont pas bougé pendant les vacances. Ça va commencer. On a des pistes sur certains joueurs qui seront amenés à partir. Il n’y a rien de concret. On prépare le cas échéant les remplacements. Après, ce sera des discussions. Je souhaite qu’on avance vite car on va être tout de suite dans le vif du sujet et on ne peut pas attendre la fin janvier. On n’a pas les moyens de Monaco, Paris, Lyon, Marseille, c’est une évidence. Il faudra qu’on soit malin.

L’Équipe révèle que le jeune Amine Harit va être prolongé jusqu’en 2020 à Nantes. Une bonne nouvelle pour les Canaris puisque le joueur était courtisé par le Bayern Munich, Liverpool et l’AC Milan.

Le Corriere dello Sport révèle que l’AS Monaco suit Manuel Lazzari (Spal, Serie B). L’Udinese et Sassuolo sont sur le coup.

C’est officiel !

Nancy a annoncé avoir trouvé un accord avec le FC Séville pour le transfert de Clément Lenglet.

Angers a officialisé l’arrivée de Jonathan Bamba en prêt jusqu’à la fin de saison.

C’est officiel ! Jonathan Bamba, international français U20 formé à l'@ASSEofficiel, rejoint le SCO en prêt jusqu’à la fin de la saison ! pic.twitter.com/9USKzsN4wm — Angers SCO (@AngersSCO) 4 janvier 2017

Le RC Lens a annoncé la prolongation de Kévin Fortune.

Les infos du jour à l’étranger

Manchester City prospecte ! Les Skyblues connaissent une période compliquée sportivement. Pep Guardiola veut absolument recruter un milieu de terrain pour compenser la blessure de Gündogan. Le nom de Steven N’Zonzi est cité ces derniers temps. Pour convaincre Séville de lâcher son milieu très courtisé (la Juve est notamment dessus), les pensionnaires de l’Etihad Stadium envisageraient d’inclure Samir Nasri, qui est déjà prêté là-bas, et Jesus Navas, en fin de contrat, dans la transaction. Le président du club andalou a toutefois confié à la Cadena Cope qu’il souhaitait voir rester le plus longtemps possible le Français à Séville. Julian Weigl est également pisté par les Anglais. Mais le Real Madrid aurait une longueur d’avance (pour un transfert en 2018), et le Barça est sur le dossier. Guardiola veut aussi un défenseur central. Mais pour cela, il devra a priori attendre cet été lui qui apprécie Virgil van Dijk et le Français Lucas Hernandez. Pour l’international néerlandais, il faudra sûrement débourser plus de 60 M€. Pour le jeune Français, un chèque de 23 M€ pourrait suffire.

Dortmund de nouveau pillé ? Le BvB va encore devoir gérer les nombreuses sollicitations cet hiver. Comme beaucoup d’autres clubs en Europe, les Allemands doivent faire face aux approches d’écuries chinoises. Selon la presse allemande, le Shanghaï SIPG offrirait 150 millions d’euros pour Pierre-Emerick Aubameyang. Un salaire de 41 millions d’euros (800 000 euros par semaine) l’attendrait en Chine. Une rumeur toutefois à prendre avec des pincettes. Adrian Ramos, lui aussi, est suivi en Chine. Beijing Guoan serait sur le coup. D’après Sport 1, l’attaquant colombien du Borussia Dortmund pourrait être transféré en Chine, au Chongqing Lifan, pour être prêté à Granada dans la foulée... Le club espagnol profiterait ainsi des liens de son président, John Jiang, avec le club chinois, pour se renforcer à moindre coût. Julian Weigl, lui est courtisé. Manchester City, le FC Barcelone et le Real Madrid apprécient son profil.

En bref à l’étranger

« Marco est très lié à Paris, mais sa carrière ne pourra se limiter au championnat de France », a confié Donato Di Campli au micro de Sport Mediaset. Des propos qui ont alerté ses prétendants à savoir le Bayern Munich, l’Inter Milan et la Juventus. La Vieille Dame suivrait toujours Tolisso, N’Zonzi et Luis Gustavo au milieu.

Libre depuis son départ du New York City FC, Frank Lampard intéresse Crystal Palace et Brighton, leader en Championship.

Les Toffees ont fait de Virgil van Dijk leur priorité défensive cet hiver. Mais face à la complexité de ce dossier, Everton aurait désormais à l’œil Ben Gibson (Middlesbrough) annonce le Mirror.

Annoncé proche du FC Valence, ce que son agent a nié, John Obi Mikel pourrait finalement rejoindre la Chine annonce TMW. Le média italien indique que le club de Tianjin Teda lui offre un contrat de 3 ans avec un salaire compris entre 8 et 9 millions d’euros par an.

Selon la presse italienne, le Torino en pince pour Aymen Abdennour. Dans un entretien qu’il nous avait accordé, le Tunisien nous avait confié son souhait de rester à Valence cet hiver.

D’après le Corriere dello Sport, l’Inter Milan a rejoint la longue liste des courtisans de Ricardo Rodriguez (Wolfsbourg). Le PSG, Arsenal ou Chelsea sont notamment sur les rangs.

C’est officiel !

Timothée Kolodziejczak est officiellement un joueur du Borussia Mönchengladbach. Le défenseur s’est engagé jusqu’en 2021 avec les Allemands.

Die #Fohlenelf hat Timothée Kolodziejczak vom FC Sevilla verpflichtet. Der 25-jährige Abwehrspieler unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2021 pic.twitter.com/GRvQPUTzjv — Borussia (@borussia) 4 janvier 2017

Le Torino a annoncé l’arrivée de Juan Iturbe sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le club italien en a profité pour annoncer l’acquisition à titre définitif de Iago Falqué.

Trabzonspor a annoncé les arrivées d’Emmanuel Mas et Joao Pereira.

Emmanuel Mas ve Joao Pereira takımımızın kampına katıldı. pic.twitter.com/aygyQnLfX8 — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 4 janvier 2017

Middlesbrough met la main sur l’ancien Messin Rudy Gestede (Aston Villa).

.@RudyGestede has today left the club and joined @Boro. Further details on his move to the Riverside here - https://t.co/1gNokWU7oJ pic.twitter.com/AbmXtImfqI — Aston Villa FC (@AVFCOfficial) 4 janvier 2017

La Gantoise recrute Samuel Kalu (18 ans), en provenance du club slovaque de FK AS Trenčin.