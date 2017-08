En bref en France

Info FM : Auteur d’un bon début de saison, l’attaquant des Girondins de Bordeaux Malcom a vu le Borussia Dortmund venir aux nouvelles ces dernières heures. Selon nos informations, le profil du Brésilien fait l’unanimité du côté du club de la Ruhr.

La Gazzetta dello Sport explique que l’attaquant de l’AS Monaco Guido Carrillo (26 ans) a été proposé à Cagliari par des agents.

Erik Sikora a été présenté ce lundi au RC Lens où il remplace Alain Casanova. « Je suis content, fier, ambitieux, motivé et serein. J’ai énormément appris quand j’étais adjoint de Francis Gillot », a confié le coach des Nordistes.

Manchester City prépare un coup double. Depuis de nombreuses semaines, Manchester City aurait plusieurs envies pour les quinze derniers jours du mercato. Alors qu’ils ont déjà dépensé plus de 230 M€ sur le marché, les SkyBlues ne s’arrêteraient pas là. Tout d’abord, les dirigeants citizens voudraient toujours s’offrir les services d’Alexis Sanchez. Pep Guardiola, qui l’a eu sous ses ordres au FC Barcelone, aimerait retravailler avec lui. Ils devraient bientôt formuler une offre de près de 75 M€. Mais Arsenal et Arsène Wenger s’opposeraient toujours à ce transfert. L’entraîneur des Gunners serait même prêt à laisser partir le Chilien libre en fin de saison prochaine, à l’issue de son contrat. Manchester City cherche aussi à signer un renfort de poids en défense centrale. Et plutôt étonnant, c’est le nom de Jonny Evans, qui appartient à West Bromwich Albion, qui est cité avec insistance ce lundi. L’ancien joueur de Manchester United pourrait arriver du côté de l’Etihad Stadium contre une somme avoisinant les 27 M€. Si ces deux transferts étaient amenés à se concrétiser, les citizens pourraient dépasser la barre symbolique des 300 M€ dépensés pendant ce mercato. Mais le club anglais va encore devoir dégraisser son effectif. C’est déjà chose faite avec le départ de Samir Nasri qui file en Turquie où il a officiellement signé pour Antalyaspor.

La Turquie vise du lourd. L’ancien Marseillais n’est pas le seul à avoir opté pour la Süper Lig. D’autres joueurs des 5 grands championnats pourraient suivre. Tout d’abord, Galatasaray voudrait renforcer son couloir gauche. Deux joueurs seraient sur la short-list, il s’agirait de Kieran Gibbs et de Kwadow Asamoah. Si un accord aurait été trouvé avec le joueur de la Juventus, le club italien ne voudrait pas voir partir le latéral gauche ghanéen. Pour Gibbs, les dirigeants stambouliotes seraient pour l’instant intéressés par le joueur, rien de plus. Ils pensent par ailleurs toujours à rapatrier le barcelonais Arda Turan, qui avait débuté sa carrière à Galatasaray. Du côté du Besiktas, on se serait renseigné sur la situation de Mathieu Debuchy à Arsenal. Le club turc voudrait aussi renforcer sa défense centrale avec Domagoj Vida qui appartient au Dinamo Kiev. Fenerbahce, de son côté, voudrait renforcer l’aile droite de son attaque avec Emre Mor, qui a connu un temps de jeu très faible à Dortmund.

Samir Nasri signe deux ans à Antalyaspor. Le milieu offensif quitte Manchester City.

Sergi Roberto devrait bel et bien rester au Barça cette saison comme il l’a indiqué en zone mixte après la victoire des siens face au Betis dimanche soir. « Je reste à Barcelone : Je suis heureux, je veux être important ici. »

As indique que le Celta Vigo a reçu une offre de prêt de Leganés pour Claudio Beauvue. Les Galiciens préféreraient vendre l’attaquant français. Les discussions sont en cours.

SIGNING : Burnley Football Club is delighted to confirm the signing of Chris Wood from Leeds United for a club record fee.

