Les infos du jour en France

Info FM : Kostas Mitroglou est bien au Galatasaray. Nous avons contacté l’agent de Kostas Mitroglou suite à son éventuel retour à Marseille et ce dernier a fait le point : « ces informations sont des stupidités. Kostas a encore un an de contrat avec Galatasaray et il est heureux là-bas. » Reste à savoir si le club turc, qui n’est pas vraiment convaincu par les performances du buteur grec, sera du même avis.

Le PSG recalé pour Allan. Ciblé par le Paris SG cet hiver, Allan (28 ans) a finalement été retenu par Naples. Le Corriere dello Sport explique d’ailleurs que les Parisiens sont revenus à la charge ces derniers jours, se disant prêts à mettre 60 M€ pour le milieu brésilien. Une approche gentiment éconduite par les Partenopei, qui n’entendent entamer les discussions qu’en cas de propositions approchant les 100 M€.

En bref en France

Selon la radio Cadena SER, Kylian Mbappé ne se sentirait plus heureux au PSG. Dans son émission El Larguero, elle affirme que le champion du monde aurait été déçu de l’attitude du technicien Thomas Tuchel qui ne l’aurait pas soutenu pour la quête du Soulier d’Or. Pire, sa relation avec Neymar ne serait pas non plus au beau fixe. Résultat, le père du joueur ferait apparemment tout son possible pour négocier un départ du club de la capitale.

Comme Manchester United, l’AS Monaco est entré dans la course pour Daniel James, rapporte L’Evening Standard. L’ailier gauche de 21 ans, qui sort d’une belle saison à Swensea (4 buts et 9 passes décisives en Championship), est estimé à 22,5 M€.

Revenu en Italie après une saison en demi-teinte avec le Séville FC, André Silva ne devrait pas faire long feu à l’AC Milan. N’entrant plus dans les plans des Rossoneri, l’attaquant portugais est sur le départ. Plusieurs équipes sont déjà sur le coup, notamment deux clubs français, l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco.

Selon O Jogo, le portier Hervé Koffi (22 ans), en manque de temps de jeu à Lille, pourrait être prêté au club portugais de Belenenses cet été. Le gardien international burkinabè entrerait dans l’opération Reinildo (25 ans), latéral gauche prêté par les Lisboètes en janvier pour lequel les Dogues vont lever l’option d’achat.

C’est officiel en France !

Gianluigi Buffon quitte le Paris Saint-Germain ! « À l’issue d’une longue et sereine réflexion, le Paris Saint-Germain et Gianluigi Buffon ont acté le non-renouvellement du contrat du légendaire gardien de but, qui arrivera à expiration le 30 juin prochain » a déclaré le Paris Saint-Germain dans un communiqué. Sous le maillot du PSG, l’international italien aux 176 sélections aura disputé 25 rencontres, toutes compétitions confondues, remportant 1 titre de Champion de France (2019) et 1 Trophée des champions (2018) venus compléter l’immense palmarès de l’ancien gardien de Parme et de la Juventus, aujourd’hui âgé de 41 ans.

Un gentleman sur et en dehors du terrain et un coéquipier extraordinaire. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite Ciao e grazie per tutto Grande @gianluigibuffonpic.twitter.com/l4xrZOA8cf — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 5 juin 2019

Les infos du jour à l’étranger

Manchester City va sortir les millions à tout-va. En défense centrale pour combler le départ de Vincent Kompany à Anderlecht, les Skyblues convoite Harry Maguire. Mais pour laisser partir son joueur, le club de Leicester fait une demande exorbitante : plus de 100 millions d’euros ! Manchester City aurait également fait une offre de 120 millions d’euros pour le jeune Joao Félix évoluant au Benfica, soit le montant de sa clause libératoire.

Au milieu de terrain, les Skyblues sont aussi sur Bruno Fernandes. Le transfert du milieu du Sporting pourrait se jouer autour des 60 millions d’euros. L’entraîneur de City, Pep Guardiola, porte également un intérêt particulier à Rodrigo de l’Atlético de Madrid. Il souhaiterait même lever son option d’achat de 70 millions d’euros.

Concernant les départs, en plus de celui de Kompany, le milieu David Silva pourrait également quitter le club pour un important contrat au Qatar. Le défenseur central, Elaquim Mangala, pourrait quant à lui, retourner à Porto afin de retrouver du temps de jeu. Enfin, le dossier conséquent de cet été pour City sera sans doute celui de Leroy Sané. Le nom de l’international allemand revient avec insistance du côté du Bayern Munich. Cependant, le président du club, Karl Heinz Rummeniggea a indiqué que pour le moment, aucune offre n’avait été faite pour le Citizen.

La piste Pogba se complique pour le Real Madrid. Si Zinedine Zidane fait le forcing pour attirer Paul Pogba au Real Madrid, le champion du monde 2018 est encore très loin de la Casa Blanca, rapporte As. En effet, le Real privilégierait l’option du danois Christian Eriksen pour son entrejeu. Mais ce dernier pourrait être bloqué par Tottenham. Selon le Daily Mirror, son président Daniel Levy n’auraient aucune intention de lâcher son milieu. Cependant, le joueur a lui-même affirmé dans le média danois Ekstra Bladet, qu’il voulait quitter Tottenham. « Je sens que je suis arrivé à un moment de ma carrière ou je pourrais essayer quelque chose de nouveau. »

En bref à l’étranger

Le transfert d’Eden Hazard au Real Madrid est sur le point d’être officiel. Selon l’émission Chiringuito, la Casa Blanca devrait officialiser la nouvelle entre cet après-midi et demain matin. Le transfert coûterait environ 100 M€ aux Merengues.

Le club anglais de Southampton est tombé d’accord avec le Standard de Liège pour le transfert du milieu offensif Moussa Djenepo, comme le rapporte Skysports. Agé de 20 ans, il a inscrit 8 buts en Jupiler League la saison passée.

Le défenseur droit du Barça, Nelson Semedo (25 ans), aurait fait part, via son agent Jorge Mendes, de son désir de quitter le Barça, selon Mundo Deportivo.

Le jeune milieu de terrain de Cagliari, Nicolo Barella (22 ans) devrait s’engager avec l’Inter Milan dans les prochains jours. Selon les informations de Sport Mediaset, le club lombard serait prêt à débourser 30 millions d’euros en plus d’ajouter à la transaction un de leur joueur, Alessandro Bastoni (20 ans) ou Federico Dimarco (21 ans).

C’est officiel à l’étranger !

James Rodríguez quitte officiellement le Bayern. C’était annoncé hier par le président du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge et c’est désormais officiel : James Rodriguez (27 ans), prêté depuis deux saisons par le Real Madrid, ne restera pas au Bayern Munich.

James Rodríguez verlässt den FC Bayern. ➡ https://t.co/OR3wm4vl8d pic.twitter.com/4aP6A4MslK — FC Bayern München (@FCBayern) 5 juin 2019

Newcastle se sépare de 7 joueurs dont le milieu Mohamed Diamé. Newcastle a publié la liste des joueurs qui quitteront le club à l’issue de la saison 2018/19. Le contrat du milieu de terrain Mohamed Diamé, qui se termine à la fin du mois de juin, ne sera pas prolongé et se retrouve donc libre. Cal Robert, Josef Yarney, Tyrique Bartlett, Juanito, Otto Huuhtanen et Stefan O’Connor, ainsi que les jeunes de l’Academy Max Allen, Thomas Cole, Sam Joyce et Deece Kasinga Madia quitteront également St James Park.