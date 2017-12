Les infos du jour en France

Le PSG sur les traces de Fellaini. En fin de contrat en juin 2018 avec Manchester United, Marouane Fellaini intéresserait fortement le PSG en vue du mercato estival à en croire le quotidien belge, La Dernière Heure. D’autant qu’il ne semble plus très sûr de vouloir prolonger à Old Trafford et ne coûterait donc rien ou presque. Ce n’est pas la première fois que le nom du Diable Rouge (79 sélections, 16 réalisations) revient dans l’orbite du PSG. Mais l’ancien du Standard possède d’autres courtisans. Toujours selon La DH, trois clubs chinois, mais aussi Besiktas seraient séduits par le profil de celui qui quittera la sélection nationale à l’issue du Mondial 2018 en Russie.

« Mon agent a eu des contacts avec l’Inter mais aucun accord n’a pu être trouvé », expliquait le 23 décembre Javier Pastore. Mais pour l’Inter, une telle opération est clairement inenvisageable financièrement. Le club lombard dispose certes d’un propriétaire financièrement aisé (le groupe Suning), mais il ne peut agir à sa guise en raison de l’accord précédemment passé avec l’UEFA. L’Inter s’est ainsi engagé à retrouver l’équilibre financier (et ce jusqu’à la saison 2018-2019). Le club est donc forcé de rester dans les clous et doit vendre avant d’acheter.

A en croire les informations de L’Équipe, le latéral gauche du PSG, Layvin Kurzawa, pourrait animer les prochains marchés parisiens. Le quotidien sportif assure en effet que le club de la capitale serait disposé à se séparer de son défenseur, arrivé à l’été 2015 en provenance de l’AS Monaco pour 20 M€. Montant demandé pour lâcher l’intéressé, sous contrat jusqu’en juin 2020 : au moins 25 M€.

Parmi les joueurs que les Girondins ciblent, Christophe Hérelle, 25 ans, solide stoppeur de Troyes. Néanmoins, les dirigeants bordelais devront se montrer plus que convaincants s’ils veulent entrer en négociations avec leurs homologues troyens, explique L’Équipe. L’ESTAC ne souhaite pas ouvrir la porte à un départ cet hiver.

Le défenseur central brésilien de 26 ans, Pablo, a été prêté aux Corinthians en janvier 2017. Un an plus tard, le club du Timão souhaite le recruter définitivement aux Girondins. Comme le rapporte nos confrères brésiliens de Lance, les deux clubs discutent depuis plusieurs semaines. Les 12 millions exigés par Bordeaux semblent trop élevés pour les Corinthians.

Les infos du jour à l’étranger

Van Dijk à Liverpool ! Selon les informations du sérieux Telegraph, un accord était annoncé entre Southampton et Liverpool pour le transfert de Virgil van Dijk. C’est désormais officiel : les Reds vont payer plus de 80 millions d’euros pour s’offrir le défenseur néerlandais.

Manchester United lance déjà les grandes manoeuvres. En conférence de presse, José Mourinho a envoyé un message clair à ses dirigeants : il veut des recrues et il va falloir sortir le chéquier ! D’abord, en défense, les Red Devils seraient intéressés par Alex Sandro. L’arrière gauche de la Juventus est très courtisé, et notamment en Angleterre puisque Chelsea le suit également de très près. Au milieu de terrain, José Mourinho aurait jeté son dévolu sur deux joueurs : Julian Weigl du Borussia Dortmund et Milinkovic-Savic de la Lazio. Ce dernier a également été supervisé par le Paris Saint-Germain récemment. Aux postes offensifs, on retrouve le Bordelais Malcom où une offre de 33M€ pourrait arriver sur la table des Girondins. L’attaquant star de la Juventus, Dybala est également pisté par les Mancuniens, mais plutôt pour l’été prochain. Enfin, Úmaro Embaló, jeune espoir de Benfica, pourrait être transféré à Manchester pour 18 millions d’euros. Une somme conséquente pour cette pépite de 16 ans seulement. Au rayon départs, le club mancunien aimerait se séparer de plusieurs éléments, à commencer par Luke Shaw, l’arrière gauche anglais, mais aussi Marouane Fellaini, Matteo Darmian, ou encore Mkhitaryan, qui aurait clamé son envie de revenir au Borussia Dortmund.

Selon ABC de Sevilla, l’Atlético compte bien devancer Séville dans la course à Aleix Vidal. Ce dernier serait prêt à revenir en Andalousie, et un montant environnant les 10 millions d’euros aurait été fixé, mais l’apparition des Colchoneros pourrait changer la donne. Le Corriere dello Sport ajoute que l’AS Roma s’est également positionnée sur les conseils de Monchi.

D’après le Mirror, d’autres clubs que Arsenal seraient intéressés à l’idée de recruter Arteta : Everton, bien que les Toffees soient coachés par l’expérimenté Sam Allardyce, mais aussi Tottenham. Pochettino aurait appelé Arteta à rejoindre son staff.

Entraîneur du Zenit Saint-Petersbourg depuis cet été, Roberto Mancini intéresse l’AC Milan. Les Rossoneri ont du mal à trouver une stabilité. Malgré les recrues, le club n’est que 11e, Vincenzo Montella a été remplacé par Gennaro Gattuso. Et le Milan pense à l’ancien buteur de… l’Inter.

A 36 ans, Lucho Gonzalez va-t-il découvrir un nouveau championnat après l’Argentine, le Portugal, la France, le Qatar et le Brésil ? C’est en tout cas l’hypothèse qu’annonce le journal uruguayen Ovacion. Libre de tout contrat après son passage à l’Atlético Paranaense, le milieu argentin est en effet dans le viseur de Peñarol.

Selon les informations du Daily Record, le Celtic Glasgow aurait fixé le prix de Moussa Dembélé à 20 millions de livres, soit 22,5 millions d’euros.