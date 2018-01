Les infos du jour en France

Lassana Diarra au PSG, ça brûle ! Libre de tout contrat depuis son départ de Al Jazira fin décembre, l’ancien milieu de l’OM a passé sa visite médicale aujourd’hui pour signer au Paris Saint Germain. Il doit s’engager pour 18 mois avec le club de la Capitale.

En bref en France

A en croire les informations du Ghana Guardian, André Ayew serait intéressé par un retour à l’OM. Son club de West Ham ne serait pas contre un départ de son joueur, compte tenu du fait qu’il ne figure plus vraiment dans les petits papiers de David Moyes. En revanche, le club londonien n’a aucune intention de brader son joueur et réclamerait la somme de 22 M€.

Info FM : Contacté par nos soins, Alessandro Canovi, représentant de Lorenzo Callegari, a fait le point sur le mercato du milieu du Paris SG. « On a des offres, mais aucune en France. Palerme ? Ce n’est pas notre première option. Je ne pense pas que ce soit le meilleur projet pour le futur de Lorenzo. Bien évidemment ce ne sera pas un prêt qu’il lui reste six mois de contrat. Pour le respect qu’a montré Lorenzo au PSG, ce ne sera pas difficile de trouver une solution ».

Selon RMC, Loïs Diony pourrait déjà quitter l’AS Saint-Étienne. Arrivé l’été dernier, l’attaquant serait dans le viseur de son coach Jean-Louis Gasset. Des offres de Championship (Ligue 2 anglaise) seraient déjà parvenues sur les bureaux de la direction forézienne.

C’est officiel en France

Pablo prolonge à Bordeaux

Deux ans de plus pour Pablo ! Le défenseur auriverde est désormais lié aux Girondins jusqu'en 2021 ! pic.twitter.com/36vmfkW2Eq — FCGirondins Bordeaux (@girondins) 22 janvier 2018

Pascal Dupraz au TFC, c’est terminé

Communiqué officiel du TFC.https://t.co/difGBPdHSs — Toulouse FC (@ToulouseFC) 22 janvier 2018

Gersbach va signer à Lens

Nancy limoge son coach !

#Communique #ASNL Vincent Hognon n’est plus l’entraineur de l’équipe professionnelle de l’AS Nancy-Lorraine. Patrick Gabriel assurera l’intérim le temps nécessaire pour Jacques Rousselot de mener sa réflexion en vue de la nomination du nouvel entraîneur. pic.twitter.com/06WyYAlVOM — AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) January 22, 2018

Lamine Ndao rejoint Quevilly-Rouen

Mercato : bienvenue au nouvel attaquant en provenance du @VAFC , Lamine Ndao !

Né à Dakar en 1994, le Sénégalais a paraphé son contrat aujourd'hui.

RV demain sur les terrains !https://t.co/F54WyopACG

#GoQRM pic.twitter.com/jNDA84Yzt0 — Quevilly Rouen M. (@QRM) January 22, 2018

Valentin Voisin prêté par Caen

Yoanne Wissa rejoint Lorient

Faïz Selemani prêté à l’AC Ajaccio

Les infos du jour à l’étranger

Sanchez à Manchester, c’est fait ! Alexis Sanchez s’est engagé avec Manchester United. Et cette arrivée pourrait entraîner un départ, celui de Juan Mata. Les dirigeants de Valence seraient en train d’étudier la possibilité de récupérer le joueur de 29 ans. Ce serait tout simplement un come back puisqu’il avait déjà porté le maillot de Valence entre 2007 et 2011. Et toujours à Manchester United, le deal d’Alexis Sanchez avec Arsenal inclut l’Arménien Mkhitaryan. Là aussi, le transfert est déjà bouclé et l’officialisation a été faite, en même temps que le transfert de Sanchez à United.

Giroud pour remplacer Aubameyang ? D’après les informations de Kicker, le Borussia Dortmund aurait trouvé le remplaçant d’Aubameyang. Le BvB aurait décidé d’embaucher Olivier Giroud pour remplacer l’attaquant international gabonais.

En bref à l’étranger

D’après les informations d’El Chiringuito, Manchester City prévoirait de payer la clause, de 65 millions d’euros, du Français de l’Athletic, Aymeric Laporte.

A Bola croit savoir que le Sporting CP serait toujours sur les traces de Nico Gaitan (29 ans), sur la liste des transferts du côté de l’Atlético Madrid. Boca Juniors, club formateur du milieu offensif gaucher, serait le principal concurrent des Lisboètes.

Sans club depuis la fin de son contrat avec Crystal Palace cet été, Mathieu Flamini s’entraînait avec le club espagnol de Getafe depuis près d’un mois. Sa condition physique semble avoir convaincu le 8ème de Liga, car à en croire les informations de Marca, l’ancien joueur d’Arsenal est sur le point de s’engager avec Getafe jusqu’en 2019.

Umaro Embalo ne sera pas le jeune espoir à rejoindre le RB Leipzig dans les prochains jours. Kicker annonce en effet que le club allemand aurait mis 2 M€ sur la table pour s’attacher les services du jeune Danois du FC Copenhague Mads Bidstrup (16 ans).

C’est officiel à l’étranger

Alexis Sanchez rejoint Manchester United

We are delighted to announce the signing of @Alexis_Sanchez from Arsenal. Full details : https://t.co/nUitNnNbV9 pic.twitter.com/S3ft22e7Jo — Manchester United (@ManUtd) January 22, 2018

Arsenal accueille Mkhitaryan

Kepa prolonge à l’Athletic Club de Bilbao

El Athletic Club y el jugador @kepa_46 han suscrito el acuerdo de renovación por el que el jugador permanecerá en la disciplina rojiblanca hasta el 30 de junio de 2025. La cláusula de rescisión será de 80 millones de euros. #athletic pic.twitter.com/KMzTbMoqz4 — Athletic Club (@AthleticClub) 22 janvier 2018

Un nouveau gardien à La Corogne

Lemos prêté à Sassuolo

Principio de acuerdo de la UD Las Palmas y el Sassuolo para la cesión de Mauricio Lemos.https://t.co/feF5FilzwL pic.twitter.com/jZWQcYQk3r — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) 22 janvier 2018

Deux recrues à Cagliari

Erdal Rakip prêté à Crystal Palace

#VälkommenErdal ! Erdal Rakip has joined #CPFC on loan from @SLBenfica until the end of the season ! Find out more https://t.co/cXVayOCkIo pic.twitter.com/olXckw1zHc — Crystal Palace F.C. (@CPFC) 22 janvier 2018

Accord de principe pour Robinho à Sivasspor

Robinho İle Prensipte Anlaşmaya Varıldı Transfer için uzun zamandır görüştüğümüz ve prensipte anlaşmaya vardığınızda Brezilyalı forvet oyuncusu Robinho yarın Sivas'ta olacak. Son görüşmelerin ardından kendisi ile resmi sözleşme imzalanacak.https://t.co/CUMw1lhf2l pic.twitter.com/rgIln4pF0W — Sivasspor (@SivassporKulubu) 22 janvier 2018

Guille de Amores file à Fluminense

Saphir Taïder à l’Impact Montreal

L'Impact présentera son nouveau Joueur désigné Saphir Taïder lors d'une conférence de presse, en direct sur Facebook dès 15h.#IMFC will present its newest Designated Player Saphir Taïder during a press conference, today at 3pm via Facebook Live. >> https://t.co/TrxkGVzUes pic.twitter.com/jwepr1gI6h — Impact de Montréal (@impactmontreal) January 22, 2018

Rafinha débarque à l’Inter

De Bruyne prolonge à City !