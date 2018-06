Les infos du jour en France

L’AS Monaco veut toujours plus de jeunes talents. Le club essaie d’arracher Callum Hudson Odoi. Selon nos informations, le club de la Principauté a pris contact avec ce milieu offensif anglais de 17 ans qui a récemment refusé une offre de prolongation de contrat des Blues. Très apprécié au sein du club londonien, le natif de Wandsworth a disputé quatre matches officiels avec les professionnels la saison passée.

Alassane Pléa dans le viseur allemand. Nice aurait reçu une nouvelle offre pour Pléa (25 ans). Le Borussia Monchengladbach souhaite faire venir l’attaquant français et aurait proposé 18M€ pour le faire venir. Une deuxième offre plus élevée qui n’a pas encore conquis les dirigeants des Aiglons.

En bref en France

Info FM : Alors que Clément Lenglet (23 ans) va annoncer sa décision pour son avenir ce samedi, le suspens reste entier. Selon nos informations, le défenseur central français n’a toujours pas tranché sur son futur et le Barça a effectué une promesse à l’intéressé pour achever de le convaincre. En effet, le champion d’Espagne aurait promis au joueur qu’il disputerait au moins 25 matches la saison prochaine s’il optait pour le FC Barcelone.

Les Glasgow Rangers ciblent Lassana Coulibaly (22 ans), le milieu malien du SCO Angers, selon les informations du Daily Mail. Un prêt est évoqué.

Comme son modèle David Beckham, l’attaquant de l’Atlético Madrid Antoine Griezmann (27 ans) a confié au Figaro qu’il se verrait bien évoluer en Major League Soccer aux États-Unis. « Champion du monde, remporter une Ligue des champions et, après, je peux partir jouer tranquille aux États-Unis. C’est ma feuille de route idéale. Elle n’est pas mal, non ? (...) Vers 32, 33 ans, je veux être là-bas. Il faut quand même que je sois présentable sur le terrain… », a-t-il avoué.

Calum Chambers (23 ans) pourrait bien rempiler à Arsenal. Selon les informations de Sky Sports, le jeune défenseur des Gunners serait en négociations avancées avec ses dirigeants pour prolonger.

Yuri Berchiche se rapproche doucement, mais sûrement de l’Athletic Bilbao. D’après AS, le club basque et le PSG se sont mis d’accord pour le transfert du latéral gauche de 28 ans. Le coût est estimé entre 23 et 25 M€ selon le quotidien espagnol et un accord doit intervenir dans les 48 prochaines heures.

C’est officiel en France !

Le jeune milieu argentin des Girondins de Bordeaux Daniel Mancini (21 ans), prêté cette saison à Tours, est une nouvelle fois prêté. Direction l’AJ Auxerre cette fois.

Monaco s’est offert un nouvel espoir en la personne de Tiago Ribeiro (16 ans), milieu de terrain gaucher formé au FC Porto, comme l’annonce son site officiel.

Le défenseur de Strasbourg Ernest Seka (31 ans) a signé pour deux saisons avec l’AS Nancy Lorraine.

Un roc en défense !

L'athlétique défenseur de Strasbourg Ernest Seka a signé pour deux saisons



Le Paris Saint-Germain prête de nouveau Gaëtan Robail (24 ans) à Valenciennes. Il est toujours sous contrat jusqu’en 2021 avec le PSG.

Libre depuis la fin de son contrat avec le Clermont Foot, le milieu sénégalais de 26 ans Joseph Lopy s’est engagé avec Orléans.

Joseph Lopy est orléanais ! Le milieu défensif de 26 ans arrive, libre, en provenance de Clermont Foot.

Le milieu de Tours, Rayan Raveloson (21 ans) rejoint l’ES Troyes AC.

L'ESTAC, le Tours FC et Rayan Raveloson (21 ans) d'accord pour un transfert. Le milieu de terrain s'engage pour 3 saisons (juin 2021). Bienvenue à Troyes Rayan !



Tristan Dingomé (27 ans), milieu de terrain formé à l’AS Monaco et auteur d’une bonne saison à Troyes, s’est engagé pour trois saisons avec le Stade de Reims.

Le SDR est heureux d'annoncer la signature du milieu Tristan Dingomé pour trois saisons. Formé à l'AS Monaco, ce joueur de ballon sobre et travailleur arrive en provenance de l'ESTAC où il était un élément incontournable de l'entrejeu. Bienvenue Tristan !

Baptise Reynet (27 ans) quitte Dijon pour rejoindre Toulouse. Le gardien a passé avec succès sa visite médicale.

L’Amiens SC a officialisé les départs de Jean-Christophe Bouet (34 ans), Issa Cissokho (33 ans) et Danilo Avelar (29 ans).

L'Amiens SC tient à remercier Jean-Christophe Bouet, Issa Cissokho et Danilo Avelar, qui quittent le club, après avoir participé au maintien en Ligue 1. On ne les oubliera pas, et on leur souhaite le meilleur pour la suite de leur carrière. MERCI !

L’AS Monaco annonce l’arrivée des deux jeunes attaquants Wilson Isidor (17 ans) et Sofiane Diop (18 ans) en provenance du Stade Rennais.

L'AS Monaco souhaite la bienvenue à Wilson Isidor et Sofiane Diop en provenance du Stade Rennais !

Après 4 saisons à Sochaux, le milieu de terrain Florian Tardieu (26 ans) gagne la Belgique et s’engage pour trois ans à Zulte Waregem.

Les infos du jour à l’étranger

Manchester United est sur le coup. Après l’arrivée de Fred (34 ans) pour près de 60 M€, les Red Devils vont continuer à sortir le chéquier. Ils auraient par exemple fait une offre à l’Inter Milan pour le défenseur slovaque Milan Skriniar (23 ans) pour une somme de 57 M€. L’intérêt de Manchester United se précise pour Gareth Bale (28 ans), José Mourinho veut le faire venir à tout prix. De son côté, le joueur gallois voudrait clarifier les choses au plus vite concernant son avenir.

Autre joueur du Real Madrid visé par l’entraîneur portugais, il s’agit de Toni Kroos (28 ans), qu’il considère comme une recrue essentielle, car complémentaire avec Paul Pogba (25 ans). Mais les dirigeants Merengue voient le milieu allemand comme l’un des joueurs les plus importants de l’effectif et ne souhaiteraient pas le lâcher.

On en parle depuis quelque temps déjà, les Red Devils sont très intéressés par Sergej Milinković-Savić (23 ans). Les dirigeants Mancuniens auraient même fait une offre à hauteur de 110 M€. Mais la pépite serbe attise les convoitises et plusieurs grands clubs d’Europe sont aussi sur le coup, en particulier la Juventus et le Real Madrid. D’ailleurs Milinković-Savić a récemment fait une confidence sur son avenir. "J’ai décidé où je vais jouer dans le futur. Après le mondial, je pense prendre quelques jours de vacances, alors il y aura du temps pour parler avec la Lazio et prendre une décision si je continue à Rome ou si j’accepte d’être transféré", a-t-il déclaré.

Du côté des départs, c’est notamment celui d’Antony Martial (22 ans) qui est annoncé. La Juventus serait en discussion avec le clan du joueur français, mais elle ne serait pas seule sur ce dossier. En effet, le club de Tottenham est également intéressé.

En bref à l’étranger

D’après les informations du Guardian, Arsenal songerait à faire venir Lucas Vazquez (26 ans), d’autant plus si Aaron Ramsey (27 ans) s’en va, le Gallois étant suivi par la Lazio. Le principal intéressé est encore sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2021.

Fernando Torres (34 ans) est dans le viseur du club japonais du Sagan Tosu. L’attaquant espagnol serait d’ailleurs proche d’un accord avec la formation nipponne comme le rapporte Sport.

Selon Marca, le FC Valence a demandé à Manchester United le prêt de Timothy Fosu Mensah (20 ans) pour renforcer le côté droit de sa défense. L’international néerlandais était prêté à Crystal Palace cette saison.

Selon les informations de Record, le Sporting CP songerait à Paul Le Guen, libre depuis la fin de son aventure à Bursaspor et actuellement consultant sur la chaîne L’Équipe pendant le Mondial en Russie.

Selon Sport, le FC Barcelone a reçu une offre de 12 millions d’euros de Southampton pour Marlon. Arrivé en Catalogne à l’été 2016 sous la forme d’un prêt, le brésilien de 22 ans avait été acheté par les Blaugranas 5 millions d’euros la saison suivante. Il avait ensuite été prêté à Nice la saison dernière, où il a disputé 23 rencontres.

C’est officiel à l’étranger !

Devant arriver au Bayern Munich en juin 2019, le jeune attaquant suédois, Alex Timossi Andersson (17 ans), arrive plus tôt que prévu en Bavière.

Alex Timossi lämnar HIF för FC Bayern. Vi tackar Alex för tiden i klubben och önskar honom stort lycka till i sin fortsatta karriär.

Mario Ortiz (29 ans) débarque à Eupen, club coaché par Claude Makelele.

Herzlich Willkommen Mario !

Mario Ortiz kommt zur KAS Eupen !



Bienvenue Mario !

Mario Ortiz est arrivé à la KAS Eupen

Le latéral droit international suisse du FC Bâle Michael Lang (27 ans) rejoint le Borussia Mönchengladbach. Il s’est engagé pour quatre ans.

DieFohlen haben Rechtsverteidiger Michael Lang vom FC Basel verpflichtet. Der 27 Jahre alte Schweizer Nationalspieler erhält einen Vierjahresvertrag. Herzlich Willkommen, Michael !

Johan Mojica (25 ans) a vu Girona lever son option d’achat. Le défenseur, prêté cette saison par le Rayo Vallecano, est désormais sous contrat avec le club catalan jusqu’en juin 2022.

OFICIAL El Girona FC i Mojica, junts fins el 2022 El club ha executat l'opció preferencial de compra al Rayo Vallecano i incorpora el jugador colombià amb un contracte de quatre temporades.

Southampton recrute l’attaquant international norvégien Mohamed Elyounoussi (23 ans).

SaintsFC is delighted to announce the signing of forward Mohamed Elyounoussi from FC Basel on a five-year deal

Mattia Sprocati (25 ans) rejoint la Lazio Rome. Le Transalpin évoluait auparavant à la Salernitana.

Le Borussia Dortmund annonce le départ de Gonzalo Castro (31 ans) au VfB Stuttgart.

Danke für alles, "Gonzo" ! Unsere Nummer 27 verlässt nach drei Jahren den BVB und wechselt zum VfB Stuttgart.

Wir wünschen Dir alles Gute !

Le VfL Wolfsbourg annonce l’arrivée de Daniel Ginczek (27 ans), attaquant du VfB Stuttgart. Il s’est engagé jusqu’en juin 2022.

Ein neuer Angreifer in grün und weiß ! Vom VfB Stuttgart kommt Stürmer Daniel Ginczek zum VfL Wolfsburg, bei denen der 27-Jährige einen Vertrag bis 2022 unterschrieb.

Le VfB Stuttgart accueille Daniel Didavi (28 ans) en provenance du VfL Wolfsbourg. Il s’est engagé pour deux ans.

Arsenal a confirmé les départs de Santi Cazorla (33 ans) et Jack Wilshere (26 ans). Les contrats des deux joueurs s’achèvent le 30 juin.

L’ailier gauche U17 et grand espoir du FC Bayern München, Oliver Batista Meier, a paraphé un contrat de longue durée avec le dernier champion d’Allemagne. Lors de ses deux premières saisons, Batista Meier a inscrit la bagatelle de 41 buts avec les catégories U17 et U19 dont 5 en Youth League !

Ailier gauche de 22 ans passé par la Masia, Juan Entrena a rompu son contrat avec le Deportivo Alavés. L’attaquant ira poursuivre sa carrière à Chypre, à l’Omonia Nicosie.