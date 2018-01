Les infos du jour en France

Le PSG relance Seri. Alors que tout semblait ficelé, le dossier Lassana Diarra se serait ralenti au Paris SG. Le Parisien indique que son profil ne convainc pas toutes les composantes du club de la capitale en en interne. Du coup, le club de la Capitale songerait à réactiver la piste Jean-Michaël Seri.

Nice veut se renforcer en défense. A Nice, outre les rumeurs sur Jean-Mickael Seri, celles-ci concernent aussi le milieu de terrain Vincent Koziello, qui interesserait Cologne, mais aussi Allan Saint-Maximin. L’ancien Stéphanois serait sur les tablettes de l’Atalanta Bergame. Dans le sens des arrivées, c’est plutôt sur le front de l’attaque que les Aiglons cherchent. Les dossiers Paul-Georges Ntep, en difficulté à Wolfsburg, et Lucas Moura, aussi en manque de temps de jeu au PSG, seraient sur le haut de la short-list azzuréenne. En défense, le nom de Grégory Van der Wiel a été annoncé proche de Nice mais depuis le dossier n’a pas évolué. Lui aussi en manque de temps de jeu à Cagliari, il aimerait trouvé un point de chute pour se relancer.

En bref en France

Plus que jamais sur la sellette, Jocelyn Gourvennec pourrait être débarqué ce week-end en cas de nouvelle contre performance face à Troyes. Selon Le Parisien, son remplaçant serait tout trouvé et se nommerait Michel Preud’homme. Le technicien belge de 58 ans est libre.

Selon L’Équipe, le Spartak Moscou aurait approché Clinton Njie (24 ans). Seulement, l’attaquant camerounais ne serait pas spécialement favorable à un départ.

D’après Ouest France, Majeed Waris pourrait rebondir à Caen. Un prêt avec option d’achat est à l’étude.

C’est officiel !

Seid Zukic débarque à Tours !

Kévin Bérigaud quitte le MHSC

Brice Dja Djédjé prêté à Lens

| #watfordfc can confirm Brice Dja Djédjé has joined @RCLens on loan until the end of the season. https://t.co/x23nEAzqGy pic.twitter.com/qQ6GtKWnGh — Watford FC (@WatfordFC) January 12, 2018

M’Vila renforce Saint-Etienne !

Les infos du jour à l’étranger

Naby Keita à Liverpool pour 20M€ de plus. Le plan était bien ficelé. Recruté il y a quelques mois par Liverpool pour 54 M€, Naby Keita devait débarquer sur les bords de la Mersey en juillet prochain. Mais le départ de Coutinho au Barça inciterait les Reds a faire le forcing pour récupérer le milieu dès cet hiver. Selon The Guardian, le RB Leipzig pourrait finalement dire oui... si le club anglais rajoute 20 M€ supplémentaire dans la transaction.

Manchester United s’active. Les Reds Devils se cherchent un attaquant. En effet, Zlatan Ibrahimovic, qui interesse des écuries américaines et chinoises, pourrait partir avant la fin de la saison. Une situation qui oblige les Mancuniens a chercher un remplaçant. C’est pourquoi ils ont accéléré sur Alexis Sanchez, en instance de départ à Arsenal. Ils auraient tout simplement proposé 30 millions d’euros plus Henrik Mkhitaryan pour récupérer le Chilien au nez et à la barbe de Manchester City. En cas d’échec, deux autres noms seraient sur la short-list de MU : Jamie Vardy de Leicester ainsi que Chicharito Hernandez qui pourrait effectuer son retour depuis West Ham. Les pistes Malcom et Lucas Moura toujours dans le secteur offensif sont aussi toujours d’actualité. Enfin, dans le sens des départs, ça sent la fin pour Marouane Fellaini. Le milieu belge aurait décidé de ne pas prolonger son contrat et sera donc libre en juin prochain.

En bref à l’étranger

Marca assure dans son édition du jour que le Real Madrid, qui cherche « une tête de gondole sportive et économique », pour relancer un groupe qui a connu énormément de succès ces derniers mois et marque quelque peu le pas dernièrement, aurait fait de Neymar une priorité estivale. Il faut dire que l’attaquant parisien répond parfaitement au profil pour les décideurs madrilènes. Reste à savoir ce qu’en pense le PSG.

À 28 ans, Theo Walcott pourrait quitter Arsenal au cours du mois de janvier. Selon The Telegraph, l’attaquant anglais, arrivé chez les Gunners il y a 12 ans, serait en contact avec Everton. Les Toffees auraient proposé 22 M€ à Arsenal et offert un salaire de 130 000 € par semaine à l’international anglais.

Annoncé régulièrement au Real Madrid, Eden Hazard devrait finalement prolonger avec Chelsea. Il l’a annoncé lui-même au Mirror.« Oui. Je crois que Thibaut prolongera avant moi. Ce sera mon tour ensuite. »

Alors que l’UEFA n’a pas encore fait savoir si elle allait sanctionner l’AC Milan dans le cadre du fair-play financier, la Gazzetta dello Sport indique que les dirigeants rossoneri se déplaceront ce week-end en Allemagne afin d’observer Julian Brandt (Bayer Leverkusen).

Selon le Corriere dello Sport, la Juventus serait sur le point de boucler le transfert du Belge de la Sampdoria Dennis Praet. Le milieu de terrain de 23 ans rejoindrait la Vieille Dame en juillet prochain.

Pour Sky Sports,Manchester City ne voudrait pas aligner les 35 M€ demandés par Arsenal alors qu’il ne reste que 6 mois de contrat au Chilien. Voilà qui place Manchester United en bonne voie pour concrétiser ce dossier.

Selon Sky Sports Italia, Cheick Diabaté, prêté la saison dernière à Metz, doit compléter sa visite médicale avec Benevento ce samedi.

C’est officiel !

Alex Pritchard file à Huddersfield

Bet we had you guessing ! We’re delighted to announce that @pritch_93 joins #htafc from @NorwichCityFC for an undisclosed fee, signing a three and a half year deal https://t.co/bRkfG5Jwkx (AT) pic.twitter.com/SQ30ClNv4U — Huddersfield Town (@htafcdotcom) 12 janvier 2018

Warren O’Hora rejoint Brighton

Brighton & Hove Albion have completed the signing of Republic of Ireland under-19 international Warren O’Hora from @bfcdublin.#BHAFC Read more https://t.co/RLJJlUhVON pic.twitter.com/0rij0WypAt — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 12, 2018

Jack Simpson prolonge à Bournemouth