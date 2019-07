Les infos du jour en France :

Coutinho préfère l’Angleterre au PSG. Officiellement, le FC Barcelone ne veut pas céder Philippe Coutinho mais il semble acquis qu’il peut être utilisé en monnaie d’échange dans le cadre du dossier Neymar. Le joueur l’a bien compris et, si le PSG ne lui déplaît pas, sa priorité en cas de départ est de retourner en Angleterre, d’après Mundo Deportivo.

Vieira prêt à quitter Nice ? L’imminence du rachat de l’OGC Nice par Jim Ratcliffe pourrait déboucher sur une mauvaise nouvelle. Très déçu par le départ du duo Rivère-Fournier en janvier dernier, Patrick Vieira est prêt à partir en cas de retour des deux hommes à la manœuvre, ce qui apparaît comme très probable selon L’Équipe.

En bref en France :

Info FM : à 25 ans et après deux saisons d’échec à Southampton et une saison de relance au Celta Vigo, Sofiane Boufal aspire enfin à confirmer sa période lilloise. Et cela passe sans doute par un départ d’Angleterre. Une aubaine pour les clubs espagnols et français à l’affût pour récupérer l’international marocain qui ne dirait pas non à un retour en France.

Info FM : Le RC Strasbourg refuse catégoriquement de vendre Lionel Carole (28 ans). Le club alsacien a, selon nos informations, reçu une offre de 3,5 M€ de la part du FC Bruges. Une proposition immédiatement repoussée par les Strasbourgeois, qui ont déclaré leur latéral gauche intransférable.

Le Paris Saint-Germain pourrait bien finaliser une nouvelle vente dans les prochaines heures. Cela fait en effet plusieurs jours que les dirigeants parisiens discutent avec leurs homologues allemands du RB Leipzig, au sujet de Christopher Nkunku (21 ans).

Après avoir perdu Flavien Tait, parti au Stade Rennais, Angers pourrait voir un autre joueur prendre la poudre d’escampette. Jeff Reine-Adelaïde, sous contrat avec le SCO jusqu’en juin 2022, intéresse en effet le LOSC qui serait passé à la vitesse supérieure dans ce dossier.

William Saliba, 18 ans, va bien être recruté par Arsenal, comme le confirme Skysports. Le défenseur central sera prêté un an dans la foulée à Saint-Etienne, comme le souhaitait son club formateur.

Le journal L’Équipe nous apprend que les Girondins de Bordeaux sont tous proches d’accueillir Hwang Ui-Jo (26 ans). Le club au scapulaire s’est déjà mis d’accord avec le Gamba Osaka pour le transfert.

Annoncé avec insistance depuis quelques jours déjà, Joachim Andersen (23 ans) va bel et bien débarquer à Lyon. Le défenseur central de la Sampdoria devrait s’engager dans les prochaines heures avec le club rhodanien pour un montant de 30 M€ (bonus compris).

C’est officiel en France !

Youssouf Koné sous les couleurs de l’OL. Le nouveau latéral gauche de l’Olympique Lyonnais a été présenté aujourd’hui chez les Lyonnais, il arrive en provenance de Lille.

Visite du stade pour notre nouvelle recrue, Youssouf Koné ! pic.twitter.com/3psqrqm3d1 — Olympique Lyonnais (@OL) 11 juillet 2019

Les infos du jour à l’étranger :

Ça bouge dans tous les sens à Manchester United. Et surtout depuis que Paul Pogba a fait part de ses envies de départ. Le Français se sait courtisé à la fois par la Juventus, pour y faire son grand retour, mais aussi par le Real Madrid, pour y réaliser son rêve : porter la tunique Merengue. Zinédine Zidane en a fait l’une de ses dernières priorités durant ce mercato d’été. Mais le feuilleton pourrait durer encore longtemps...

Autre dossier qui agite les dirigeants des Red Devils, celui de Romelu Lukaku. Dans la presse italienne, on l’annonce toujours plus proche de l’Inter Milan. Un départ est donc très prévisible pour le Belge. Et si Manchester United perd à la fois Paul Pogba et Romelu Lukaku, deux des piliers de l’effectif de Ole Gunnar Solskjær, il va falloir les remplacer.

Pour Pogba, plusieurs pistes sont envisagées au milieu de terrain. Parmi elles, un autre français, Tiémoué Bakayoko, encore sous contrat avec Chelsea, en est une. Les dirigeants mancuniens se sont également renseignés auprès de Southampton pour l’ancien Marseillais Mario Lemina. On parle aussi du jeune anglais de Newcastle, Sean Longstaff. Et puis, il y aussi de plus gros morceaux comme Bruno Fernandes du Sporting, où le grand rival Manchester City est aussi sur le coup. Enfin, Milinkovic Savic de la Lazio se retrouve lui aussi dans le viseur. Manchester United serait même prêt à passer à l’action en faisant une offre de 80 M€, suffisant pour doubler le PSG.

En défense, United a un plan. Recruter Harry Maguire, qui fait l’objet d’une hype grandissante en Angleterre, notamment depuis la dernière coupe du monde. Son club, Leicester City, se montre très gourmand et aurait déjà refusé une offre de 78 M€ des Mancuniens. Alors, en plan B, les Red Devils pourraient se tourner vers l’international serbe de la Fiorentina, Nikola Milenkovic.

Laurent Koscielny part au clash avec Arsenal. Le défenseur international français veut quitter Arsenal cet été. Déterminé, il a refusé de prendre part à la tournée estivale des Gunners aux Etats-Unis comme l’a révélé publiquement le club londonien dans un communiqué officiel.

En bref à l’étranger :

Info FM : depuis quelques jours la rumeur Toby Alderweireld à l’AS Roma circule. Selon nos informations, une réunion est prévue ce jeudi entre les représentants du défenseur de Tottenham et les dirigeants de la Louve, notamment Gianluca Petrachi, le nouveau directeur sportif du club italien. Le défenseur international belge dispose d’une clause de 25 millions de livres (soit environ 27,8 millions d’euros).

Après une superbe saison avec l’Ajax, ponctuée par une demi-finale de Ligue des champions, Matthijs de Ligt (19 ans) anime le mercato estival. Alors que plusieurs clubs se sont positionnés pour recruter le défenseur (Barça, PSG...), c’est finalement la Juventus qui devrait rafler la mise. Et selon les informations du journal néerlandais De Telegraaf, la Vieille Dame aurait trouvé un accord avec leur homologues d’Eredivise pour un transfert avoisinant les 67 millions d’euros.

L’avenir de Gareth Bale (29 ans) est toujours aussi flou. Alors que Zinédine Zidane a plusieurs fois indiqué qu’il ne comptait pas sur le Gallois la saison prochaine, celui-ci aurait refusé des offres venues de Chine rapporte Marca.

Dani Ceballos, le milieu offensif espagnol du Real Madrid, est courtisé. Ainsi, après Tottenham, c’est un autre club londonien qui est sur sa piste. Skysports nous apprend ce jeudi qu’Arsenal est entré dans la danse pour s’offrir les services du joueur madrilène.

Prêté cette saison à Bordeaux, Yann Karamoh (21 ans) est toujours sous contrat avec l’Inter jusqu’en 2021, mais l’attaquant devrait prendre la direction de Parme dans le cadre d’un transfert définitif selon les informations de la Gazzetta dello Sport.

C’est officiel à l’étranger !

Abdennour à Kayserispor. Le défenseur central international tunisien, prêté ces deux dernières saisons à l’Olympique de Marseille, a résilié son contrat avec Valence avant de s’engager en Turquie.

COMUNICADO OFICIAL https://t.co/ajjq6B2kiq — Valencia CF (@valenciacf) 11 juillet 2019

Pau Lopez débarque à la Roma. L’AS Roma a recruté le gardien du Betis Séville. L’Espagnol a signé un contrat de cinq ans. Son transfert a coûté 23,5 M€ aux Giallorossi.

Konsa file à Aston Villa. Le club qui remonte en Premier League a annoncé la signature du jeune défenseur de Brentford Erzi Konsa (21 ans).

Marcano revient à Porto. Le club portugais annonce le retour d’Ivan Marcano (32 ans). Parti libre à l’AS Roma l’été dernier, le défenseur central espagnol fait son retour chez les Dragões. Montant de l’opération : 3 M€.

Louie Barry arrive au Barça. Le club espagnol enregistre l’arrivée de l’attaquant anglais de 16 ans, révélé du côté de West Bromwich Albion.

Louie Barry s’incorpora al Barça. El davanter anglès, de 16 anys, arriba procedent del West Bromwich Albion i jugarà al Juvenil A. https://t.co/zRVQXZDiO4#FCBMasia #ForçaBarça pic.twitter.com/zGFJfkeJeD — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) 11 juillet 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10