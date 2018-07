Les infos du jour en France

Une révolution en marche à Lille. Les Nordistes ont déjà réussi deux jolis coups avec les signatures de Jonathan Ikoné (20 ans) et de Jonathan Bamba (22 ans). Mais ils ne comptent pas s’arrêter là. Le directeur général du LOSC, Marc Ingla, a indiqué que l’arrivée de l’attaquant français Loïc Rémy (31 ans) était toute proche : “On est bien avancés. Il manque quelques détails.”, s’est exprimé le Lillois. Ce dernier rêve aussi de Fernando Torres (34 ans) et de Giannelli Imbula (25 ans) cet été. Mais les dossiers s’avèrent plus compliqués. La révolution prend également forme dans le sens des départs. Après le transfert de Ibrahim Amadou (25 ans) à Séville, c’est au tour de Yves Bissouma (21 ans) d’être convoité. Le milieu de terrain pourrait s’envoler vers Porto. Les deux clubs négocient actuellement.

La Chine veut Balotelli. Alors que tout le monde espérait sa présence hier à la soirée de Puma, Mario Balotelli (27 ans) n’est toujours pas olympien. Il aurait même reçu une offre hallucinante provenant de Chine, d’une valeur de 30 millions d’euros par saison. Toutefois, le Transalpin se serait déjà mis d’accord avec l’OM.

En bref en France

Info FM : Selon nos informations, le FC Porto reste bien dans la course pour accueillir Yves Bissouma (21 ans) cet été mais aucun accord n’a été scellé entre toutes les parties. Le joueur du LOSC rêve d’évoluer en Premier League la saison prochaine. Brighton et Fulham constituent aujourd’hui les pistes les plus sérieuses pour l’international malien.

Le Parisien confirme que Gianluigi Buffon (40 ans), libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin, devrait bien être présenté ce lundi au Parc des Princes comme renfort du Paris SG.

Adrien Rabiot (23 ans) a retrouvé le chemin de l’entraînement hier. Mais avec son été très particulier, rien ne dit que son avenir s’inscrit au Paris Saint-Germain. Son bail arrive à son terme dans moins d’un an et les discussions concernant une prolongation n’ont pas commencé.

Kicker annonce que l’OGC Nice et le Borussia Mönchengladbach ont finalement trouvé un accord de principe pour le transfert d’Alassane Pléa (25 ans). La publication allemande précise que le club allemand est également d’accord avec l’attaquant des Aiglons sur les bases d’un contrat. Le Gym pourrait récupérer près de 20 M€.

Annoncé proche du Bétis, William Carvalho (26 ans) n’est pas encore Sévillan. Le milieu de terrain portugais aurait d’ailleurs un accord avec l’AS Monaco et l’Inter Milan.

Selon RMC, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux Adam Ounas (21 ans) pourrait revenir en Ligue 1, à Saint-Étienne, sous la forme d’un prêt. Le milieu offensif est sous contrat à Naples, où il a peu joué la saison passée.

Interrogé en conférence de presse ce jeudi, le nouveau coach de Caen Fabien Mercadal a évoqué la suite du mercato. « Et j’attends encore trois, quatre joueurs », a-t-il lancé, lui qui a déjà accueilli Casimir Ninga (25 ans) et Erwin Zelazny (26 ans).

Selon Ouest-France, le Stade Rennais a soumis une offre de 10 M€ à Benfica pour l’attaquant international suisse Haris Seferovic (26 ans).

C’est officiel en France !

L’Eintracht Francort officialise l’arrivée d’Evan N’Dicka, jeune défenseur français de 18 ans, en provenance d’Auxerre.

Und noch ein Neuer : Evan Obite N’Dicka wechselt zur Eintracht. Gude, Evan ! #SGE pic.twitter.com/2gsSssor5w — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 5 juillet 2018

L’AS Saint-Etienne a officialisé le départ de son ailier portugais Jorginho (22 ans). Ce dernier est prêté sans option d’achat au CSKA Sofia jusqu’au 30 juin 2019.

Le jeune attaquant #Jorginho est prêté un an sans option d'achat au CSKA Sofia

L'#ASSE lui souhaite pleine réussite sous ses nouvelles couleurs https://t.co/I8bWBeBHcX — AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) 5 juillet 2018

John Bostock (26 ans) revient en France après un intermède à Bursaspor. Le milieu de terrain s’est engagé pour trois ans avec Toulouse.

OFFICIEL - Nouvelle recrue : le milieu de terrain @JohnJBostock s'engage trois saisons avec le TFC. Bienvenue #Mercato https://t.co/tWkEfCLXzI pic.twitter.com/M3eOpm123p — Toulouse FC (@ToulouseFC) 5 juillet 2018

Les infos du jour à l’étranger

Ça avance à Manchester United. Le latéral gauche Alex Sandro (27 ans) serait proche de s’engager avec les Red Devils contre 60 millions d’euros. Un transfert qui devrait en appeler d’autres.

Les Mancuniens seraient aussi sur la piste de deux Mondialistes. Le premier est Xherdan Shaqiri (26 ans) qui vient de se faire éliminer avec la Suisse et qui appartient à Stoke. Le second est Mario Mandzukic (32 ans) qui évolue également à la Juventus et qui est toujours en course pour le titre mondial avec la Croatie. De plus, Manchester United a officialisé il y a quelques jours la venue de Lee Grant, 35 ans, qui sera le troisième gardien du club cette saison.

Enfin, dans le sens des départs l’axe Manchester-Juve pourrait fonctionner de nouveau. Matteo Darmian (28 ans) pourrait ainsi rejoindre Turin cet été.

La rumeur Higuain à Chelsea enfin éclaircie. Alors que la rumeur annonçant Gonzalo Higuain (30 ans) à Chelsea se fait de plus en plus pressante, son frère et agent, Federico est sorti de son silence hier soir au micro de Sky : « Nous ne sommes pas en discussion avec Chelsea. Nous voulons respecter son contrat avec la Juve. Cela serait grand de voir Higuain et Cristiano Ronaldo jouer ensemble à nouveau. ».

La star du Real proche de la Juve. Marca raconte que Cristiano Ronaldo (33 ans) aurait décidé de claquer la porte du Real Madrid après avoir vu le prix qu’il valait aux yeux des Merengues. En effet, CR7 serait disponible pour 100 M€. La rumeur s’amplifie de plus en plus, et l’ancien directeur général de la Juventus Turin Luciano Moggi confie même à Premium Sport que pour lui, Cristiano Ronaldo a déjà signé son contrat avec la Juventus Turin et même déjà passé sa visite médicale, dans la ville de Munich. De quoi donner encore un peu plus de crédit à ce qui n’était qu’une simple rumeur en fin de semaine dernière. Selon O Jogo, Record mais aussi Leggo ou encore As, un accord a été trouvé entre le joueur, âgé de 33 ans, et la Juve autour d’un contrat de 4 ans et d’un salaire de 30 M€ net par saison.

En bref à l’étranger

Selon la chaîne catalane TV3, le FC Barcelone aurait reçu une offre de 30 millions d’euros de la part du Fenerbahçe pour son défenseur de 23 ans, Yerry Mina. Dans le même temps, le site Goal révèle qu’Everton aurait proposé 24 millions d’euros pour l’international colombien.

Le cas Jérôme Boateng (29 ans) ne semble toujours pas réglé. Niko Kovac, le nouvel entraîneur du Bayern Munich, compte en effet sur le défenseur allemand pour la saison prochaine, mais ce dernier dispose également d’un bon de sortie. Le Corrierre dello Sport annonce en effet que Jérôme Boateng figure tout en haut de la liste de souhaits de Massimiliano Allegri, l’actuel entraîneur de la Juventus.

Selon Marca, le club madrilène chercherait le successeur de Gabi (34 ans) parti vers le club qatari d’Al Sadd. Parmi les noms évoqués pour le remplacer, le milieu de terrain de l’Inter Milan Marcelo Brozovic (25 ans). L’international croate était déjà pisté depuis quelque temps par les Colchoneros. Mais, l’Inter Milan n’aurait aucune intention de le vendre compte tenu de sa progression sous les ordres de Luciano Spalleti.

Selon O Jogo, le FC Porto et Lille négocient le transfert d’Yves Bissouma (21 ans). Le milieu malien, déjà pisté par les Dragões en janvier, et son représentant a même déjà discuté avec les Portistas.

Selon le Jornal de Noticias, le Sporting CP tente toujours d’attirer Paco Alcacer (24 ans) sous la forme d’un prêt d’une saison. Seul obstacle, son salaire au FC Barcelone, estimé à 5 M€ bruts par an.

Si Cristiano Ronaldo rejoint réellement la Juventus Turin, le Real Madrid risque de répliquer en tentant le tout pour le tout afin de récupérer une star du PSG, à savoir Neymar (26 ans).

Dans son édition du jour, The Telegraph annonce que Chelsea aimerait récupérer Anthony Martial (22 ans) (Manchester United) en cas de départ de Willian (29 ans) vers le FC Barcelone cet été.

La Real Sociedad serait sur le point de boucler l’arrivée de Mikel Merino (22 ans), milieu de terrain de Newcastle, pour un montant avoisinant les 15 M€, annonce Sky Sports.

C’est officiel à l’étranger !

Fabian Ruiz, milieu de terrain espagnol qui appartenait au Bétis Séville, s’est engagé avec Naples jusqu’en 2023.

Leganés annonce l’arrivée de Fede Vico (24 ans). Le milieu offensif, qui évoluait à Lugo, s’est engagé pour deux saisons, jusqu’en juin 2020.

FICHAJE I El C.D. Leganés cierra la contratación del mediapunta Fede Vico para las dos próximas temporadas https://t.co/9gyyFgMlWL pic.twitter.com/zvoUZUrcRV — C.D. Leganés (@CDLeganes) 5 juillet 2018

Matteo Politano (24 ans), milieu offensif italien recruté à Sassuolo, est présenté par l’Inter Milan.

Le milieu offensif argentin Mateo Garcia (21 ans) quitte Las Palmas pour l’Aris Salonique.

Mateo García, cedido al Aris Salónica.https://t.co/0IEiCn8bDL pic.twitter.com/TKFWg7nkXO — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) 5 juillet 2018

Le gardien de but Alex Meret (21 ans) s’engage avec Naples. Meret évoluait à La Spal en prêt depuis 2 saisons.

Sassuolo récupère Kevin-Prince Boateng (31 ans) à l’Eintracht Francfort.