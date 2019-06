L’offre étonnante du PSG à la Lazio pour Sergej Milinkovic-Savic. Malgré les récents démentis du directeur sportif laziale, Igli Tare, des négociations sont en cours avec l’agent du joueur serbe, selon Il Messaggero. Le président Claudio Lotito ne compte pas lâcher son poulain de 24 ans en dessous de 80 M€, ce qui peut poser problème dans le cadre du fair-play financier du côté parisien. Le média italien dévoile ainsi la dernière proposition parisienne dans ce dossier qui est pour le moins surprenante. En effet, les Rouge-et-Bleu auraient offert 65 M€ plus 5 M€ de bonus et auraient également proposé Layvin Kurzawa (26 ans) contre le Serbe.

Info FM : contacté par nos soins, l’entourage de Steven Nzonzi (30 ans) dément tout contact ou accord avec l’OL. En effet, selon plusieurs médias italiens, l’Olympique Lyonnais possédait un accord contractuel avec le milieu de l’AS Roma, où un transfert estimé à 20 millions d’euros était même évoqué. L’international français reste ouvert aux projets ambitieux, mais pourrait très bien enchaîner une deuxième saison à Rome s’il ne trouve pas son bonheur ailleurs.

Info FM : selon nos informations, le LOSC aurait soumis une offre de 11 M€ pour l’attaquant de Charleroi, Victor Osimhen (20 ans). Une proposition repoussée par l’écurie belge qui espère en tirer davantage, d’autant plus que d’autres formations sont intéressées par le jeune joueur Nigérien.

Info FM : libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au Stade Rennais, Hatem Ben Arfa (32 ans) vient de poster un message sur son compte Instagram laissant entendre qu’il s’était mis d’accord avec un nouveau club pour la saison prochaine. Aux dernières nouvelles, les deux clubs de Fenerbahçe et le Besiktas, étaient sur les rangs. En effet selon nos informations, les négociations entre le Séville FC et le joueur sont tombées à l’eau.

Selon Ouest-France, le FC Nantes s’apprête à récupérer Alban Lafont. Le portier de l’équipe de France U20 pourrait être prêté deux saisons au FCN par la Fiorentina qui a décidé de miser sur un autre portier pour la saison prochaine.

Andrea Raggi et l’ASM, c’est fini. En fin de contrat, le défenseur de 35 ans ne sera pas prolongé et quitte l’AS Monaco.

Romain Philippoteaux quitte Auxerre pour Nîmes. Le milieu de terrain de 31 ans quitte l’AJ Auxerre pour le club nîmois.

Mathieu Gorgelin signe au Havre. Le portier de 28 ans quitte l’OL et s’engage en faveur du HAC. Le natif d’Ambérieu-en-Bugey a signé un contrat de trois ans avec la formation de Ligue 2.

Harrison Manzala prêté au Mans. Le club de Mans vient d’annoncer l’arrivée du milieu angevin. L’attaquant de 25 ans est prêté pour l’ensemble de la saison par le

SCO.

Christopher Jullien débarque au Celtic. Le défenseur central de 26 ans quitte Toulouse pour rejoindre le Celtic Glasgow pour un montant de 8 M€ (+1 M€ de bonus).

#CelticFC is delighted to confirm the signing of defender Christopher Jullien on a four-year deal ! #BienvenueChris

Fribourg annonce Chang-hoon Kwon. L’attaquant Sud-Coréen de 24 ans quitte le Dijon FCO pour rejoindre les Breisgau-Brasilianer en Bundesliga. Le montant de l’opération est estimé à 3 M€.

Raphaël Nya file à Wolverhampton. Le jeune défenseur de 19 ans quitte le PSG et part évoluer avec les U23 des Wolves dans un premier temps.

We have completed the signing of Raphael Nya from @PSG_English.

The former PSG u19s captain will join up with Rob Edwards' u23s squad for the new campaign.

Welcome to the club, Raphael !

https://t.co/8LRl76uryM

— Wolves Academy (@WolvesAcademy) 28 juin 2019