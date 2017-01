Les infos du jour en France

Nice s’emballe ! Le club azuréen est sur tous les fronts. En conférence de presse, Lucien Favre a fait un point mercato : « Je crois que de toute façon tout le club travaille dans ce sens-là, d’essayer de trouver des joueurs. On en a beaucoup parlé. Ce n’est pas facile. À cette période-là, vous voyez les chiffres qui sont annoncés dans certains autres clubs. Là, ce n’est pas possible (...) C’est cher. » Pourtant Nice-Matin assure que les pensionnaires de l’Allianz Riviera n’ont pas lâché pour Memphis Depay. L’intérêt des Aiglons ne laisserait pas insensible le joueur de Manchester United. Mais ils devront faire avec la concurrence de Lyon qui a une belle longueur d’avance sur le dossier. Le joueur serait d’accord avec les Gones sur un contrat de 4 ans et demi selon RMC Sport. Il ne reste plus qu’à convaincre MU. Le Manchester Evening News va dans ce sens et indique que le deal pourrait être conclu d’ici la fin de la semaine si toutes les parties s’entendent. Toujours à Nice, L’Équipe indique que Yoric Ravet (Young Boys Berne) est dans le viseur. Toulouse, Swansea et Hoffenheim sont aussi sur le dossier. Parallèlement à tout cela, Nice doit aussi gérer les sollicitations concernant ses joueurs. Hier, on parlait d’un intérêt du Barça pour Malang Sarr. Alassane Pléa lui a été prolongé jusqu’en 2021 dans le plus grand secret. Nice-Matin précise que l’actuel 2e de Ligue 1 a signé une nouvelle clause sous seing privé à son joueur. Son montant est de 50 M€, contre 40 M€ auparavant.

En bref en France

Malgré l’intérêt de Tianjin Quanjian, Radamel Falcao va finir la saison à Monaco. L’Équipe précise que le club princier espère même le faire prolonger. Les pensionnaires du stade Louis II prospectent Selon Record, le club s’intéresserait à Gonçalo Guedes. Le joueur du Benfica est suivi depuis un petit moment par le PSG. D’après nos informations, l’ASM explore aussi la piste menant à Rachid Ghezzal, en fin de contrat à l’OL.

« C’est difficile pour un club de le prendre au PSG. Il est sous contrat jusqu’en 2021, il veut le respecter. Marco veut triompher, si possible à Paris. Le Bayern ? Il ne m’a jamais appelé. Et si cela avait été le cas, je l’aurais renvoyé vers le PSG », a confié l’agent de Marco Verratti à Sky Italia.

Concernant Jesé, Marca annonce que le Canterano ne veut rejoindre que Las Palmas cet hiver. Son représentant tenterait de persuader le club de la capitale de l’envoyer en prêt là-bas.

Saint-Étienne, Rennes ou encore Toulouse, tous songent à Andy Delort. Mais un dirigeant de Tigres a confié à Multimedios Deportes : « Si un joueur souhaite partir, il n’a qu’à se rapprocher de nous, ramener une équipe qui paye ce que nous lui payons ou qui paye sa clause libératoire et il n’y aura aucun problème, tout se passera bien ».

Info FM : selon nos informations, le directeur sportif du LOSC, Luis Campos étudie le dossier menant à Bingourou Kamara (Tours)

Interrogé par Ouest-France et le Courrier de l’Ouest, le manager général d’Angers Olivier Pickeu a fait le point sur le dossier Famara Diedhiou, courtisé avec insistance en Chine. « Il n’y a ni accord avec le club, ni envie du joueur de partir. Après, on ne sait pas dans quelle mesure les Chinois peuvent faire basculer un dossier, mais on n’en est absolument pas là. Famara reste avec nous ».

C’est officiel

Jonathan Ikoné (PSG) est prêté 6 mois à Montpellier.

Poundjé prolonge de deux ans à Bordeaux.

Bruno Collaço quitte Sochaux.

Les infos du jour à l’étranger

Manchester United met le feu ! Le club anglais est concerné par plusieurs dossiers chauds dans le sens des départs comme des arrivées. Comme expliqué plus haut, Memphis Depay est de plus en plus proche de Lyon. Même si Nice n’a pas dit son dernier mot et que les Red Devils n’ont pas trouvé d’accord avec les Gones. Ashley Young pourrait aussi s’en aller lui qui est dans le viseur du Shandong Luneng. On parle d’un salaire de 10 millions d’euros par an. Du côté des arrivées, The Independent y croit dur comme fer pour Antoine Griezmann. Les Mancuniens seraient prêts à payer sa clause et penseraient avoir les arguments pour convaincre le joueur. L’Atlético Madrid pourrait se laisser convaincre d’autant qu’on évoque un retour de Diego Costa (Chelsea). Enfin, concernant Zlatan Ibrahimovic, The Sun indique que les pensionnaires d’Old Trafford compteraient lui offrir un nouveau bail de deux ans.

En bref à l’étranger

Alexis Sanchez n’a toujours pas prolongé à Arsenal. Tuttosport annonce que les Gunners se seraient résignés à perdre le Chilien. Sanchez aurait été proposé à la Juventus en échange de Miralem Pjanic.

Le Daily Star annonce que MU et Arsenal penseraient à Dimitri Payet. Ce dernier est bien décidé à rejoindre Marseille cet hiver. Selon la presse anglaise, ses coéquipiers à West Ham souhaitent son départ puisque le joueur, qui s’entraîne avec les moins de 23 ans, ne s’est pas excusé auprès de Slaven Bilic. Sky Sports ajoute que Marseille va formuler une troisième offre pour Payet.

Autre Français a faire souvent la une en Angleterre : Mamadou Sakho (Liverpool). Le Daily Mail indique que Crystal Palace s’est ajouté à liste de ses prétendants. Le FC Séville, Galatasaray et plusieurs clubs anglais sont sur le dossier. Son compatriote Patrice Evra (Juventus) plaît lui aussi aux Eagles.

Contrairement aux autres Français, Karim Benzema n’a pas l’intention de bouger du Real Madrid. Le club chinois de Tianjin Quanjian a tenté le coup. Mais Marca indique que KB9 a répondu cela à l’agent de Cannavaro, entraîneur du club : « Merci, mais pour le moment je n’écoute pas les offres ».

Au FC Barcelone, le média brésilien UOL annonce que les Blaugranas ont décidé de lever l’option d’achat de Marlon. Le joueur coûtera un peu moins de 6 M€. En revanche, Mundo Deportivo a annoncé que le Barça avait lâché la piste menant à N’Zonzi.

De son côté, Xabi Alonso lui pense à la retraite. En fin de contrat au Bayern Munich, il a confié à ses dirigeants qu’il souhaitait mettre un terme à sa carrière assure Sport Bild.

Alors que le transfert d’Ishak Belfodil à Everton semblait bouclé pour 12 M€, les négociations seraient au point mort entre le clan Belfodil, le Standard de Liège et le club anglais. L’Algérien va terminer sa saison en Belgique puisque les représentants du joueur n’auraient pas apprécié le fait que les Toffees voulaient inclure des intermédiaires dans le deal assure La Dernière Heure.

En proie à des difficultés sportives, le FC Valence a prévu de donner un grand coup de balai cet hiver. Pas moins de 9 joueurs seraient concernés selon Superdeporte : Matthew Ryan (24 ans), Guilherme Siqueira (30 ans), Aymen Abdennour (27 ans), Aderlan Santos (27 ans), Enzo Pérez (30 ans), Dani Parejo (27 ans), Fede Cartabia (23 ans), Zakaria Bakkali (20 ans) et Vinicius Araujo (23 ans).

C’est officiel

Giacomo Bonaventura prolonge jusqu’en 2020 avec l’AC Milan.

Tiago Ilori quitte Liverpool définitivement pour Reading. Il a signé un contrat jusqu’en 2020. Le montant de l’opération n’a pas été révélé.