Les infos du jour en France

L’OM va s’activer sur tous les fronts. Quatrième à mi-saison, les Marseillais pourraient se renforcer principalement dans deux secteurs. Tout d’abord au poste d’arrière gauche où le partant Patrice Evra n’a pas été remplacé. L’OM aurait ainsi coché plusieurs noms sur une short-list : Miguel Trauco de Flamengo, Pape Souaré, qui joue peu à Crystal Palace, Pedro Rebocho, de Guingamp, Lionel Carole, qui est prêté au FC Séville par Galatasaray ou encore David Junca, de Eibar. L’autre poste que Rudi Garcia souhaite renforcer serait celui de milieu défensif afin de trouver une doublure à Luiz Gustavo. Le nom de l’ancien Lyonnais Maxime Gonalons aurait été cité, lui qui joue peu depuis son arrivée cet été à la Roma. Enfin, un attaquant pourrait aussi débarquer sur la Canebière en janvier. Les rendements de Valère Germain et Kostas Mitroglou ne semblent en effet pas suffisants aux vues des investissements réalisés cet été. L’attaquant grec, dont le nom a déjà circulé dans la rubrique des départs après seulement quatre mois à l’OM, pourrait ne pas faire de vieux os sur la Canebière. D’autres Marseillais pourraient aussi faire leurs valises en janvier face à leur manque de temps de jeu. On pense au défenseur central brésilien Doria, au Français Rod Fanni, au Camerounais Henri Bedimo ou encore à l’ancien Lyonnais Clinton Njie, pourtant auteur de 5 buts en L1 cette saison.

En bref en France

Info FM : Selon nos informations, l’attaquant ivoirien Lacina Traoré, prêté cette saison par l’AS Monaco à Amiens, est mécontent du traitement qui lui est réservé. Il privilégierait l’option suivante : terminer son prêt à la trêve, revenir à Monaco et être de nouveau prêté.

À la recherche d’un milieu défensif supplémentaire, avec la contrainte de ne pas trop dépenser, le PSG aurait entamé des contacts avec l’entourage de Lassana Diarra selon les informations de Paris United d’abord, puis de SFR Sport.

Sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en 2020, Guido Carrillo pourrait quitter le club du Rocher plus tôt que prévu. Selon les informations de Kicker, l’avant-centre argentin de 26 ans est visé par le VfB Stuttgart.

Après le départ de Francis Gillot, l’AJ Auxerre s’est mise en quête d’un nouvel entraîneur et c’est Pablo Correa qui sera le prochain coach des Bourguignons. Il a confirmé l’information dans les colonnes de L’Est Républicain. « Je signe à Auxerre ce jeudi », a-t-il glissé.

L’Équipe annonce dans son édition du jour que le Paris SG et le FC Valence sont tombés d’accord sur le transfert de Gonçalo Guedes (21 ans) pour un montant de 35 M€. L’information n’a pas tardé à traverser la frontière espagnole et El Desmarque apporte des précisions. Le média valencian, qui cite des sources officielles, assure qu’il n’y a pas d’accord bien que le club ché soit bel et bien intéressé à l’idée d’acquérir définitivement l’international lusitanien.

L’En Avant Guingamp cherche désespérément à renfoncer ses ailes. Comme l’explique L’Équipe, la piste Yeni N’Gbakato est envisagée. L’ailier droit congolais de 25 ans évolue aujourd’hui chez les Queens Park Rangers (D2 anglaise).

Les infos du jour à l’étranger

Benjamin Pavard a prolongé son contrat avec le VfB Stuttgart jusqu’en 2021.

@BenPavard28 : „Ich bin sehr glücklich über das Vertrauen des VfB. Es gab in den vergangenen Wochen und Monaten mehrere Anfragen von anderen Vereinen, aber ich habe in keinen Moment darüber nachgedacht, den VfB zu verlassen." (1/2) #VfB. pic.twitter.com/Z8Zqup5Pml — VfB Stuttgart (@VfB) 20 décembre 2017

En bref à l’étranger

Galatasaray s’est séparé d’Igor Tudor ce lundi. Milliyet explique que Paul Le Guen, auteur d’une bonne première partie d’exercice sur le banc de Bursaspor, figure sur les tablettes du club.

L’avenir de David Luiz semble bel et bien s’écrire loin de Londres et de Chelsea. Selon Catalunya Radio, le Brésilien de 30 ans a contacté le FC Barcelone, mais le club catalan aurait cependant écarté une possible arrivée de l’ancien Parisien à cause du prix et du salaire du joueur.

Everton voudrait jouer des mauvais tours à Arsenal lors du prochain mercato hivernal. L’entraîneur des Toffees, Sam Allardyce, viserait Theo Walcott. Le nouvel entraîneur d’Everton souhaiterait offrir une porte de sortie à Walcott, mais la tâche ne sera pas si simple, car l’international anglais perçoit un salaire de 158 millions d’euros par semaine à Arsenal. Mais le vrai coup dur pour Arsenal concernerait la piste Steven N’Zonzi. Everton voudrait chiper, en janvier, le milieu défensif français de 29 ans au nez et à la barbe des Gunners.

C’est officiel !

Tomas Rosicky a raccroché les crampons.

Tomáš Rosický has retired from professional football. Details https://t.co/6jhwTxIhjz pic.twitter.com/r60VXw95Hn — AC Sparta Prague (@ACSparta_EN) 20 décembre 2017

Raspentino à Eupen

Dans sa mission de sauver l’AS Eupen, lanterne en rouge de la Jupiler League, Claude Makelele pourra compter sur le soutien d’un nouveau joueur. Le club belge a officialisé la signature de Florian Raspentino.