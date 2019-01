Les infos du jour en France

Le PSG n’est plus seul pour Idrissa Gueye. Alors que RMC annonçait mardi soir que le PSG avait augmenté son offre pour Idrissa Gueye, l’entraîneur d’Everton, Marco Silva, a démenti l’information après le match remporté face à Huddersfield. Mais si le club parisien est toujours sur le dossier, il est rejoint désormais par Manchester City et Arsenal rapporte Skysports. Les Gunners cherchent un milieu de terrain depuis le début du mercato mais il privilégiait un prêt. Les Citizens, de leur côté, ont les moyens de répondre aux exigences financières d’Everton. Ils cherchent également un milieu de terrain où seul Fernandinho fait office de sentinelle au sein de l’effectif.

La piste menant à Allan (Napoli), s’est aussi refermé pour les Parisiens à en croire l’entraîneur des Partenopei, Carlo Ancelotti au micro de Rai Sport après l’élimination mardi soir en quarts de finale de la Coupe d’Italie. « Sa situation est déjà résolue, c’est un joueur très important pour nous. Si nous devons attendre des surprises d’ici la fin du mercato ? Non, pas de surprise », a t-il lâché.

Thiago Mendes en plan B pour le PSG. Après avoir bouclé la venue de Leandro Paredes mardi, le Paris Saint-Germain tente d’enrôler un autre milieu de terrain. Et si les pistes menant au Toffee Idrissa Gueye et au Napolitain Allan sont prioritaires pour les Franciliens (même si les deux se sont considérablement refroidies), la Voix du Nord indique que le Lillois Thiago Mendes reste une option en tant que plan B dans l’esprit des Parisiens. Cependant, le coach du LOSC, Christophe Galtier, a indiqué en conférence de presse vouloir garder son joueur au moins jusqu’à la fin de la saison.

L’agent de Nkunku confirme l’interêt d’Arsenal. Présent sur le plateau du « Late Football Club » sur Canal+ , José Pierre-Fanfan, l’agent de Christopher Nkunku, en a dit un peu plus sur la situation de son joueur. Il a confirmé l’intérêt d’Arsenal au sujet de son protégé mais a aussi révélé le manque de moyens du club londonien pour s’offrir les services du titi parisien pour cet hiver. « Ça discute avec le PSG, il peut se passer encore des choses dans les 48 heures mais comme je l’ai dit, si je suis là c’est que ça sent pas bon. Il était en phase avec Arsenal mais ça a l’air compliqué, s’il faut patienter il est prêt à le faire, il patientera (pour un transfert en été, NDLR) », a-t-il ajouté.

Yacine Adli proche de Bordeaux. Mis au placard et donc en gros manque de temps de jeu au le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain Yacine Adli devrait rapidement quitter le club de la capitale selon RMC Sport. En effet, le jeune joueur de 18 ans est en route pour les Girondins de Bordeaux, qui vont débourser environ 5,5 M€ pour le recruter. Un accord pour un transfert en Nouvelle-Aquitaine serait tout proche d’être conclu avec Paris. Quant au joueur, qui a donné son accord pour rejoindre les Marine-et-Blanc, il signerait un contrat de quatre ans et demi en Gironde.

Monaco et Leicester valident l’échange Tielemans-Adrien Silva. Désireux de quitter l’AS Monaco cet hiver après le retour de Leonardo Jardim sur le banc de touche, Youri Tielemans va être prêté sans option d’achat à Leicester. Les Foxes envoient, en échange, dans les mêmes conditions, leur milieu portugais Adrien Silva sur le Rocher comme le rapporte le média belge Het Laatste Nieuws.

En revanche, João Miranda, défenseur brésilien de 34 ans appartenant à l’Inter Milan, ne viendra pas en Principauté. Selon les informations de Sky Italia, le club lombard a refusé l’offre de prêt envoyée par la direction monégasque.

Shinji Kagawa et Georges-Kévin Nkoudou se dirigent vers Monaco. Selon les informations de Sky Germany, l’AS Monaco est en train de finaliser le prêt du milieu de terrain japonais du Borussia Dortmund Shinji Kagawa avec option d’achat. Le joueur de 29 ans avait expliqué en début de mercato qu’il privilégiait un départ vers un club espagnol. Mais visiblement, aucune formation ibérique ne s’est manifestée et c’est l’AS Monaco qui a surgit dans les derniers instants du mercato pour arracher l’ancien milieu de Manchester United. Et ce n’est pas tout.

En parallèle, l’ASM s’activerait pour finaliser l’arrivée de Georges-Kévin Nkoudou (23 ans). Selon les informations de l’Equipe, l’ancien joueur de l’OM, qui évolue à Tottenham, constituerait la priorité monégasque du moment. Les dirigeants du club londonien et asémistes se rapprochaient d’un accord pour le prêt du natif de Versailles.

L’Inter Milan dit non pour Dalbert. L’Olympique de Marseille se cherchait un latéral gauche depuis le début du mercato et avait ciblé en priorité l’ancien Niçois, Dalbert, qui évolue à l’Inter de Milan. Sauf que visiblement, les Nerazzurri ne voudraient pas lâcher leur joueur sauf offre hors marché. « C’est un joueur de haut niveau, nous comptons sur lui pour le présent et le futur », à expliqué Luciano Spalletti, l’entraîneur des Intéristes, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.

En bref en France

Info FM : après le Besiktas, c’est au tour du Galatasaray de s’intéresser à l’attaquant marseillais Clinton N’Jie. Cependant, la Turquie n’est pas prioritaire aux yeux du joueur qui attend une offre plus "exotique". Deux clubs d’Arabie Saoudite et un club chinois sont sur le point d’entrer en contact avec le joueur.

Selon L’Équipe, après avoir été recalé une fois, Lille est revenu à la charge pour le latéral gauche de l’Hadjuk Split, Domagoj Bradaric, âgé de 19 ans. Une offre de 6 M€ plus 10% de la plus-value lors d’une possible revente est arrivée sur la table des dirigeants croates. Problème, l’Ajax aurait soumis la même offre..

C’est officiel en France

L’attaquant brésilien Carlos Vinicius (23 ans) est prêté à Monaco. Le joueur qui appartient à Naples a inscrit 14 buts cette saison en 20 matches avec Rio Ave au Portugal depuis le début de la saison.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Carlos Vinícius en provenance de SSC Naples.

Après avoir disputé la première partie de saison avec le Rio Ave FC, l’attaquant est prêté à Monaco jusqu’en fin de saison.

https://t.co/tFMerg9foX#WelcomeToMonaco pic.twitter.com/GnLlmouY83 — AS Monaco (@AS_Monaco) 30 janvier 2019

Le défenseur Lillois de 24 ans Edgar Ié rejoint le FC Nantes pour un prêt avec option d’achat d’une durée de six mois.

#BemvindoEdgar Le défenseur Edgar Ié (24 ans) rejoint le FC Nantes en provenance du @losclive pour un prêt avec option d'achat d'une durée de six mois ! Communiqué :

https://t.co/i7ERJLnsVK pic.twitter.com/MDJcR5jik4 — FC Nantes (@FCNantes) 30 janvier 2019

Toulouse prête Yann Bodiger. Le milieu de terrain toulousain est prêté avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison en D2 espagnole, au Córdoba CF.

Derick Osei Yaw rejoint le Stade Brestois. Le jeune attaquant de 20 ans de Toulouse a signé un contrat de deux ans et demi avec le club breton.

Le Stade Brestois est heureux de vous annoncer qu’un accord a été trouvé avec le @ToulouseFC pour le transfert de Derick Osei Yaw (20 ans). Le jeune attaquant a paraphé ce jour à Brest un contrat de 2 ans et demi, le liant au club jusqu’en 2021. https://t.co/HxoOEjY6M9 pic.twitter.com/RwaDbDJjFU — Stade Brestois 29 (@SB29) 30 janvier 2019

Samuel Loric rejoint le FC Lorient. Le latéral gauche de Vannes (National 2) a paraphé son premier contrat professionnel avec les Merlus. Il rejoindra Lorient en juin prochain par qui il est prêté au club vannetais jusqu’à la fin de saison.

Samuel Loric s'engage au @FCLorient. Il est prêté jusqu’à la fin de la saison au @VocfootOfficiel et rejoindra le FCL en juin prochain.

https://t.co/jRp0RMocrh pic.twitter.com/WBiLNxCsrU — FC LORIENT (@FCLorient) 30 janvier 2019

Droenhle et Lauriente quittent Orléans. L’arrière gauche, Ruben Droehnle, retourne à Lille, par qui il était prêté. Même chose pour l’attaquant Armand Laurienté, qui retourne à Rennes.

[#Officiel] Ruben Droenhle et Armand Lauriente quittent le club. Ils retournent dans leurs clubs respectifs : le @losclive et le @staderennais Bonne continuation à eux #TeamUSO pic.twitter.com/w4vzWHDRuu — US Orléans (@US_Orleans) 30 janvier 2019

David Kiki signe au Red Star. Le latéral gauche de Brest, en manque de temps de jeu en Bretagne, rejoint le club francilien en prêt avec option d’achat. Par ailleurs, le défenseur Mamadou Bagayoko rejoint aussi le Red Star, prêté par Malines (Belgique).

Sambou Sissoko et Moreto Cassama à Reims.

La troisième recrue de ce mercato s'écrit au présent mais se conjugue au futur ! Le #SDR est heureux d'annoncer la signature pour 4 saisons du prometteur milieu Sambou Sissoko. Finaliste de la Gambardella et demi-finaliste de l'Euro U19, l'international portera le numéro 14 ! pic.twitter.com/9tVdVIVGVy — Stade de Reims (@StadeDeReims) 30 janvier 2019

Une demi-finale de @UEFAYouthLeague et 37 sélections en équipes jeunes du pour la quatrième recrue, Moreto Cassama, fin passeur qui débarque en provenance du @FCPorto. Milieu relayeur ou meneur de jeu, cet habile manieur de ballon a paraphé pour 4 saisons ! #BemVindoMoreto pic.twitter.com/fwDuKt8yU4 — Stade de Reims (@StadeDeReims) 30 janvier 2019

Les infos du jour à l’étranger

Olivier Giroud a refusé d’aller en Chine. L’Équipe annonce que le champion du monde 2018, Olivier Giroud, a refusé une offre du Dalian Yifang (D1 chinoise), où évolue notamment Yannick Ferreira Carrasco. Le club chinois avait pourtant formulé une offre alléchante au niveau salariale pour le Français, puisqu’ils lui proposaient un salaire annuel proche de 10 M€. Mais l’attaquant a néanmoins préféré rester en Angleterre, pour rester dans un championnat de haut niveau et ainsi ne pas compromettre ses chances d’être appelé en équipe de France. Quitte à être en manque de temps de jeu à Chelsea.

En bref à l’étranger

Mis au placard à Tottenham, Vincent Janssen (24 ans) devrait rebondir avant la fin du mercato d’hiver. Selon les informations de Sky Sports, les Spurs et le Betis Séville auraient engagé des discussions autour du buteur néerlandais. La première offre du club espagnol serait un prêt avec option d’achat.

Le jeune milieu de terrain du Valence CF, Carlos Soler, 22 ans, serait déjà pisté par deux grosses écuries européennes, comme le rapporte ESPN. Tottenham souhaiterait ainsi le faire venir l’été prochain, et serait prêt à verser 30 M£ (environ 34,5 M€) aux Blanquinegros pour l’acquérir. Le PSG s’intéresse également à l’international U21 espagnol, mais selon le média américain c’est bien Tottenham qui est en pôle position pour faire venir Soler l’été prochain.

L’attaquant de Swansea, Wilfried Bony, dont le contrat chez les Swans expire en juin prochain, va signer pour le club d’Al-Arabi (D1 qatarie). Alors qu’il avait eu, selon nos informations, des touches aux Émirats arabes unis et en Turquie, Sky Sports annonce que l’avant-centre sénégalais de 30 ans va donc être prêté jusqu’à la fin de la saison au Qatar.

Alors qu’un départ de Nikola Kalinic de l’Atlético a souvent été évoqué ces derniers temps, le journal As annonce que le Croate sera toujours dans l’effectif des Rojiblancos, au moins jusqu’à la fin de saison.

Selon le média portugais Record, Facundo Ferreyra aurait repoussé les avances d’Anderlecht. Pour rappel, Nice suit aussi le joueur de Benfica.

C’est officiel à l’étranger

Le FC Barcelone prolonge et prête Denis Suarez à Arsenal. Le club espagnol a annoncé la prolongation du milieu de terrain international espagnol Denis Suárez jusqu’au 30 juin 2021. Le club blaugrana le prête dans la foulée avec option d’achat à Arsenal jusqu’à la fin de la saison 2018/19.

Mesaque Dju file à West Ham. Le club anglais enregistre l’arrivée du jeune portugais de 19 ans en provenance de Benfica pour trois ans et demi.

We are pleased to confirm the signing of Portugal U20 international forward Mesaque Dju ! #WelcomeMésaque pic.twitter.com/J5xCCjOGJs — West Ham United (@WestHamUtd) 30 janvier 2019

Huddersfield annonce l’arrivée de Grant. L’attaquant Karlan Grant débarque chez le dernier de la Premier League en provenance de Charlton.

#htafc can confirm the permanent signing of striker @karlangrant from Sky Bet League 1 club @CAFCofficial. The 21-year-old forward joins the Terriers for an undisclosed fee, putting pen-to-paper on a contract running until the summer of 2022. https://t.co/PwhGIUUgi6 (AT) pic.twitter.com/UShhhovNOc — Huddersfield Town (@htafcdotcom) 30 janvier 2019

Sandro Wagner signe au Tianjin Teda. L’attaquant allemand du Bayern Munich, Sandro Wagner, quitte son pays natal pour la Chine.

Sandro #Wagner verlässt den #FCBayern und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Tianjin Teda in die chinesische Super League. Danke für alles und viel Erfolg in China, Sandro ! Zur Presseerklärung ➡ https://t.co/sR6uZeZofB pic.twitter.com/1HnPexeLXu — FC Bayern München (@FCBayern) 30 janvier 2019

Schalke 04 chipe Rabbi Matondo aux Citizens. L’ailier droit de 18 ans de Manchester City file donc en Allemagne où le club de Gelsenkirchen a réussi à l’enrôler. Matondo a signé un contrat de quatre ans et demi.

Ivo Ilicevic renforce Nuremberg. Libre après son départ du Kairat Almaty au Kazakhstan, le milieu offensif croate vient renforcer le dernier de la Bundesliga.

Willkommen beim Club, Ivo Ilicevic ! Der offensive Mittelfeldspieler hat einen leistungsbezogenen Vertrag beim #FCN unterschrieben. Mehr zur Verpflichtung https://t.co/n9PXymlyMU pic.twitter.com/9cgc02dilb — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) 30 janvier 2019

L’Ajax laisse filer Dennis Johnsen à Heerenveen. L’attaquant norvégien de l’Ajax file en prêt avec option d’achat.

sc Heerenveen heeft zich voor de rest van het seizoen verzekerd van de diensten van Dennis Johnsen ! Welkom terug Dennis Lees meer https://t.co/XcoqYdhT2X pic.twitter.com/3I0x6VkpKe — sc Heerenveen (@scHeerenveen) 30 janvier 2019

Le Sporting recrute Cristian Borja. Le latéral gauche colombien rejoint le Portugal en provenance du club mexicain du Deportivo Toluca. Le transfert est estimé à 3,1 M€.